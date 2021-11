Do poloviny měsíce se vám nedaří navodit sváteční atmosféru. Máte pocit, jako by někdo blízký neustále kazil každou vaši snahu. Poté se soustředíte na své přátele a hodíte urputné plánování za hlavu.

Radujete se z vynikající imunity i dostatku energie. Ať si vezmete do hlavy cokoliv, budete mít sílu k realizaci svých plánů. Výborně rozumíte svému tělu, takže mu dáváte přesně to, co potřebuje.

Kozoroh (22. 12. − 20. 1.)

Práce a peníze

Dostanete možnost vyzkoušet si novou pracovní pozici! I když jde o něco úplně nového, neměli byste to automaticky odmítat. Ačkoliv je to krok do neznáma, předčasná změna vás do nového roku nakopne.

Rodina a vztahy

Cestujete a poznáváte blízké i vzdálené kraje, ze kterých průběžně přivážíte dárky pro své nejbližší. Letošní svátky prožíváte s úsměvem na tváři, protože to nejdůležitější zvládnete s předstihem.

Zdraví a kondice

Pokud jste bojovali s kožními neduhy, v prosinci se daří dostat je pod kontrolu. Najdete skutečnou příčinu, ukrytou kdesi v těle. Nejspíš souvisí s potravinovou intolerancí nebo psychickou nepohodou.