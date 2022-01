Konečně snad bude lépe! Podle astroložky Jarmily Gričové pohled do hvězd napovídá, že by se nám v roce 2022 mohlo dařit lépe než loni. Žezlo totiž přebírá planetární vládce „Velké štěstí“ neboli Jupiter. Co čeká jednotlivá znamení zvěrokruhu podle horoskopu na rok 2022?

Co nás čeká v roce 2022? Představa roku, který nás odmění za všechno, co jsme zažili v roce 2020, se bohužel loni nesplnila. Rok 2021 byl v jistém směru ještě náročnější a komplikovanější. Pohled do hvězd však napovídá, že by na konci tohoto dlouhatánského tunelu mohlo konečně zazářit vytoužené světlo. V roce 2022 totiž přebírá žezlo planetárního vládce – řečeno slovy klasika – Velké štěstí neboli Jupiter, který se navíc po většinu roku pohybuje v Rybách, jejichž byl dříve vládcem, a nyní je tam spolu s Neptunem spoluvládcem. Starý i nový vládce se tak sejdou v jednom znamení a postarají se, aby bylo na světě alespoň o trochu lépe. Po nás se jen chce, abychom jim v jejich blahodárné aktivitě nebránili. Co konkrétně čeká jednotlivá znamení podle horoskopu?

Beran (21. 3. – 20. 4.) I když na začátku roku bude ještě doznívat náročná atmosféra z roku 2021, můžete se začít těšit na to lepší. Základem pro to, abyste se cítili dobře, je Jupiter. Ten po většinu roku (výjimku tvoří jen dny mezi 11. květnem a 28. říjnem) pobývá se vaše sektoru věcí skrytých. Odtud vám může do života poslat lidi, kteří vám budou pomáhat jen proto, že jste jim sympatičtí a že jsou přesvědčení o vašich kvalitách. Neptejte se jich, proč to dělají. Když budou chtít, řeknou vám to sami. I mezi květnem a říjnem Jupiter pobývá ve vašem znamení. Jde o energii, která vám sice dodá sebevědomí, ale zároveň vás zbavuje rozvahy. Pod jeho vlivem máte tendenci jít do konfliktu i tam, kde byste nemuseli. V létě budete vítězit, ale přesto se připravte na to, že se vaše rozhodnutí nemusí vždy osvědčit. Zvláštní pozornost byste měli od konce srpna až do konce roku (přesněji do 25. března 2023) věnovat tomu, co říkáte, píšete a podepisujete. Váš vládce Mars bude v této době v Blížencích a mlčet vás nenechá. Vy pak musíte, Berani, mluvit pokud možno moudře…

Býk (21. 4. – 21. 5.) Zejména do 6. března, tedy do doby, kdy vaše vládkyně Venuše prochází Kozorohem, si vychutnávejte a užívejte společnost lidí, kteří vám přejí jen to dobré. I když sami riskují, postaví se na vaši stranu. Vás se pak snaží pozitivně ovlivňovat zejména v duchovní rovině. Pod jejich vlivem pochopíte, že jsou důležité nejen věci, na které si můžete sáhnout, ale i ty, které se odehrávají pouze ve vaší mysli a duši. Co se rodinného života týče, těšte se na jeho stabilizaci. Pokud jste v poslední době vy nebo partner měli odstředivé tendence, najednou se všechno srovná a vy budete prožívat nové líbánky. Pokud chcete v práci a ve svém životě změnit něco zásadního k lepšímu, využijte k tomu dnů kolem 3. března. V Kozorohu se setkává Mars s Plutem a dává vám šance, o kterých jste dosud jen snili. Pak je ale potřeba, abyste se jich bez rozmýšlení chopili. Druhá podobná šance už letos nepřijde! Co se zdraví týče, vsaďte na pohodu a klid. Zároveň byste se měli, Býci, snažit, abyste si práci mohli plánovat sami. Budete mít vyšší výkonnost, ale i větší klid.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Na to, že vám kouzlo osobnosti pomáhá rychle a bez větší námahy zvládnout to, po čem všichni ostatní jen marně touží, jste si už zvykli a berete to jako něco naprosto normálního. Letos se však po vás, Blíženci, bude v tomto směru vyžadovat daleko větší trpělivost než obvykle. Potřebovat ji budete především na komunikaci s rodiči a ostatními příbuznými. Zejména ti starší mají pocit, že vám mohou beztrestně mluvit do života, a vůbec nechápou, že vy o jejich rady ani intervence nestojíte. Pokud by později došlo k otevřenému sporu, můžete se těšit na svého partnera a jeho pomoc. I kdyby s vámi nesouhlasil, postaví se rozhodně za vás. Skutečnému testu toho, co umíte a co jste schopni vydržet, vás podrobí Mars, který se od 20. srpna až do konce března 2023 nachází ve vašem znamení. Pod jeho vlivem dokážete o to, co je pro vás důležité, bojovat stylem, který jste dosud nikdy nepoužili. Soustředíte se na to, co chcete, a také to získáte. Peníze, které vzápětí přijdou, nevnímáte jako cíl, ale jako prostředek, který vám umožní další rozvoj.

Rak (22. 6. – 22. 7.) Váš životní scénář se odvíjí od toho, zda patříte k lidem, na kterých je někdo závislý, nebo zda jste svobodní, volní a v zásadě zodpovědní jen sami za sebe. Pokud máte na starosti děti, staré rodiče či prarodiče (nebo obojí najednou), musíte tomu přizpůsobit svůj život a další plány. Pak je potřeba, abyste do poslední minuty využívali energii Venuše, která se do 6. března pohybuje vaším partnerským sektorem. Pak nebudete to, že se musíte někomu přizpůsobit, brát jako křivdu, ale naopak jako úkol, který dokážou splnit jen ti nejlepší. Pokud jste, Raci, sami, přemýšlíte, kam nasměrovat svou aktivitu. Ve vašem případě by pak bylo lepší, kdybyste si jaro rezervovali na ukončení všech rozpracovaných záležitostí. Když se pak do vašeho sektoru ctižádosti a profese dostane 11. května Jupiter, který zde pobude až do 28. října, musíte mít volné ruce k přijetí zajímavých pracovních i soukromých nabídek. Nebude to sice tak jednoduché, ale vám se to podaří. Navíc se můžete těšit na přelom října a listopadu. Lásku sice hledat nebudete, ale ona se vás nebude ptát. Do vašeho života vstoupí energicky a nadlouho!

Lev (23. 7. – 22. 8.) Zásadní vliv na vás vyvíjí Saturn, který celý další rok pobývá ve vašem partnerském sektoru. Pod jeho vlivem si najednou začnete uvědomovat, že vám na vztazích a jejich kvalitě záleží daleko víc než dosud. Také vám, Lvi, dochází, že kvalitní (a je jedno, zda pracovní, nebo soukromý) vztah nepadá jako dar z nebe, ale že je to výsledek tvrdé a soustavné práce. Právě proto je potřeba, abyste zejména soukromé vztahy posilovali. Když se mezi 11. květnem a 28. říjnem bude Jupiter pohybovat vaším sektorem dalekých cest, přemýšlejte, zda se nechcete na delší dobu podívat někam do ciziny. Kdybyste se rozhodli, že si tam doplníte vzdělání, bude to vynikající. Co se peněz týče, můžete se na vylepšení své finanční situace těšit zejména ve druhé a třetí srpnové dekádě. V tom, co se týče financí, pak prokážete nezvyklou kreativitu a nápaditost. Jestliže se rozhodnete, že budete do něčeho investovat, měli byste to nejdříve probrat s partnerem. Jeho námitky byste pak měli brát opravdu vážně. Co se zdraví týče, neměli byste zapomínat na odpočinek, na který máte po práci nepochybný nárok. Pokud si v zimě dopřejete hory a v létě lázně, bude to vynikající. A pokud s sebou vezmete partnera, bude to ještě lepší!

Panna (23. 8. – 22. 9.) Především si dejte, Panny, pozor, abyste lidi ze svého bližšího i vzdálenějšího okolí zbytečně nerozmazlili. Když jim budete neustále opakovat, že jsou nejlepší, riskujete, že si to zapamatují tak důkladně, že je pak už k žádné jiné rozumné aktivitě nepřinutíte. Usnou na vavřínech a ještě si budou myslet, že z vaší strany mají nárok na veškerý servis, který si jen vymyslí. Vy si pak v tomto směru musíte hlídat vliv Neptunu, který pořád ještě pobývá ve vašem znamení. Pak je potřeba, abyste měli na paměti, že jste schopní pro lidi, které milujete, dělat víc, než je pro ně zdravé. Stejně tak byste si měli hlídat veškeré smlouvy, které podepisujete. V případě, kdy jsou opravdu závažné, si je klidně nechejte prohlédnout a zkontrolovat ještě i jiným právníkem. Zvlášť náročné období vás pak čeká od 20. srpna do konce roku (přesněji řečeno do 25. března 2023). Mars, který se na půl roku nastěhuje do vašeho sektoru profese, bude v nesouladu s Neptunem z Ryb. Vy si pak musíte dávat pozor na lidi, kteří sice krásně mluví, ale ve skutečnosti vámi chtějí manipulovat. Pak je potřeba, abyste sebrali odvahu a rázně se proti nim vymezili. Když jim jednou dovolíte, aby nad vámi triumfovali, podruhé se jim už neubráníte!

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Díky celoročnímu pozitivnímu vlivu Saturnu si konečně naplno uvědomíte svou cenu. S jeho pomocí se také dokážete zbavit vztahů, které jste dosud sami definovali jako toxické, ale na nichž vám dosud z příčin, které ani vám nebyly zcela jasné, záleželo. Teď se můžete, Váhy, nadechnout svobodně a začít žít tak, jak jste si představovali. Víra v lásku a v to, že i vy můžete mít v lásce štěstí, se vám vrátí. Do dlouhodobých vztahů se vrátí radost a do těch nových chuť vytvořit něco, co ke stabilnímu citovému životu povede. Co se praktické stránky života týče, je potřeba, abyste se na všechno podívali realisticky. Výhra vás sice nečeká, ale peněz budete mít přesto dost jak na pohodlný život, tak i na nějaké malé radosti. Ve volném času byste se měli věnovat zvláště cestování a sbírání nových a zajímavých zážitků. Co se kariéry týče, všechny nabídky vyslechněte, ale vybírejte si z nich po zralé úvaze. Pozor si dávejte i na lidi, kteří vám zbohatnutí a výhodné investice nabídnou prostřednictvím sociálních sítí. V takovém případě si dávejte pozor. Ne všechno, co se hezky poslouchá, je také podložené realitou!

Štír (24. 10. – 22. 11.) Především si, Štíři, uvědomte, že byste měli zmírnit životní tempo. Naštěstí vás k tomu navede Saturn, který se pohybuje celý rok ve vašem sektoru rodiny. Svou pozitivní roli odehraje i Pluto, které se nachází ve vašem komunikačním sektoru. Najednou si uvědomíte, že před sebou máte spoustu možností, ze kterých si můžete vybírat. Důležité je to zejména pro veškeré záležitosti, které souvisejí s financemi, kariérou a investicemi. Zejména v červenci, kdy jste pod pozitivním vlivem spojených energií Merkuru a Jupiteru, můžete velmi úspěšně prodat něco, co jste kdysi koupili jako investici. S prodejem toho, čemu se říká „rodinné stříbro", však ještě chvíli počkejte. Zároveň je potřeba, abyste pracovali na posílení svého partnerského vztahu. Když miláček pod vlivem Jupiteru v Rybách usoudí, že byste měli mít ještě jedno dítě, vnímejte to jako rozumnou nabídku. Pokud jste mě

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Neptun, který pobývá v Rybách a k němuž se do 11. května a následně od 28. října do konce roku přidává Jupiter, sice aktivuje vaše sny, ale také se postará, abyste ztratili rozumné měřítko pro to, co se děje. Snažte se, Střelci, chovat rozumně a neskočit bezhlavě po každé příležitosti, která se objeví. Pokud se přemluvíte, že se na každé rozhodnutí musíte nejméně dvakrát vyspat a až potom se rozhodovat, bude to lepší, klidnější a bezpečnější. Když bude v létě Jupiter ve vašem sektoru romantiky a lásky, čekejte v tomto směru neobyčejně příjemná překvapení. Ve druhé srpnové dekádě pak máte šanci potkat člověka, který bude opravdu vaší druhou polovinou a celoživotní láskou. Pokud ale chcete ve všech směrech řádně fungovat, musíte se starat nejen o rodinnou pohodu, která je pro vás velmi důležitá, ale i o své zdraví. Pokud se stane, že v době, kdy je Jupiter v Rybách, přiberete víc, než je zdrávo, musíte se přebytečných kil během léta zbavit. Zbytečně by zatěžovaly nejen klouby, ale i játra a oběhový systém. Pozor si dávejte i na zbytečné utrácení. Dosud jste si sice mohli myslet, že své finance dokážete udržet pod kontrolou, ale mohlo by jít o zdání, které klame… TAROT pro začátečníky: Výklad a význam karet Velké Arkány 10 Každý člověk má v sobě ukrytou určitou věšteckou schopnost. Jde jen o…

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Můžete pyšně zkonstatovat, že největší problémy máte, Kozorohové, zdárně za sebou. Vaše finanční situace se stabilizovala a vy konečně víte, s čím přesně můžete v této oblasti počítat. Díky Jupiteru, který se do 11. května a potom od 28. října do konce roku nachází ve vašem sektoru komunikace, si dokážete přesně definovat to, co chcete a co pro svůj další spokojený život potřebujete. V létě však musíte soustředit pozornost na rodinu. O jejím ekonomickém zajištění přemýšlejte důkladně a odpovědně. Pokud se rozhodnete, že koupíte dům na hypotéku, vybírejte pečlivě jak bankovní ústav, tak podmínky, za kterých ji uzavřete. Pluto ve vašem znamení vám poskytne spoustu materiálů k úvahám a ke změnám, které musíte provést. Naštěstí máte vedle sebe partnera, s nímž můžete všechno probrat. Když ho necháte mluvit a dáte mu najevo, že se jeho radami hodláte i řídit, bude to z vaší strany velice rozumné jednání. Co se kariéry týče, je potřeba, abyste přemýšleli nejen o jejím pokračování, ale především o ukončení té nynější a začátku jiné. Přemýšlejte o oblasti, která vás vždycky bavila a které jste se zatím věnovat nemohli. Když přijde nabídka, která by vašim představám vyhovovala, nebojte se, ale odvážně sáhněte po štěstí. Výběrové řízení může být sice dlouhodobé, ale to vám nevadí. Trpělivosti jste měli vždycky dost a v důležitých věcech zvlášť… Tvar prstů a osud: Co podle nich poznáte? V cikánském věštění je každý prst spojený s určitou planetou a ta pak…

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Hlavně v první polovině roku můžete mít, Vodnáři, pocit, že se všechno táhne. Jupiter se sice do 11. května a pak od 28. října do konce roku nachází ve vašem sektoru majetku vlastního, ale vy máte přesto pocit, že všechno, co se majetku týče, není zdaleka takové, jak si představujete. Saturn, který průběh vašich promyšlených transakcí zdržuje, vám kupodivu pomáhá. Všechno jde sice pomalu, ale tak, abyste s výsledkem mohli být spokojení. Peníze se sice zdržují, ale s city je to jiné a daleko lepší. Na příznivé momenty si musíte sice chvíli počkat, ale s výsledkem budete spokojení. Přinese vám je Mars, který se mezi 20. srpnem a 25. březnem 2023 nachází ve vašem sektoru romantiky a lásky. Pod jeho vlivem se přestanete ostýchat projevovat své city. Člověku, který je vám sympatický, to řeknete přímo a tak, aby ohledně vašich citů nezůstal na pochybách. Nesmíte však otálet. Vztah musíte vytvořit od 20. srpna do 28. října. Využijete jak Marsu z Blíženců, tak Jupiteru, který v této době pobývá ve vašem sektoru komunikace. Za takové planetární podpory můžete bez problémů vytvořit vztah, který povede k manželství nebo alespoň k trvalému soužití. A pokud byste usoudili, že chcete v rodině ještě jednoho malého člena, můžete na tom začít neprodleně a bez váhání pracovat. Úspěch máte díky pomoci hvězd zaručený! Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…