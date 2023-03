Velký jarní detox plán: Výživová odbornice radí, jak správně pročistit tělo

Jaro, to je ideální čas pro očistu těla, které je po dlouhé zimě doslova zanesené škodlivými látkami, a jak možná cítíte, funguje jen s vypětím všech sil. Vysvětlíme vám, proč by se detoxikace organismu měla skládat ze 3 fází, a naučíme vás, jak při nich postupovat krok za krokem.

Detoxikace, to je očistná kúra. A také slovo, které se v poslední době skloňuje stále více. Jen bohužel ne vždy ve správných souvislostech. Mnoho lidí totiž vnímá detoxikaci jako drastičtější dietu a cestu k rychlému zhubnutí. Další za ní vidí půst a naprosté několikadenní hladovění. Drtivá většina ale pokládá detoxikaci hlavně za krátkodobou záležitost, u níž doufají, že je spasí navždy.

Jak se s příchodem jara očistit? Podívejte se na video:

„Pravdou ale je, že jedna detoxikace vás nezachrání. Pokud se nevhodně stravujete celé roky, podobně dlouho potrvá, než se organismus vyčistí. Proto jsou jednodenní půsty naprosto zbytečné. A také nevhodné. Tělu přivodí spíše šok než cokoli jiného. Protože když po šoku z těžké stravy přijde hladovka a po ní opět příliš vydatné potraviny nevhodného složení, tělu to uškodí daleko spíše. Detoxikace, to by měl být zkrátka postupný, ohleduplný a naprosto individuální proces,“ vysvětluje na začátek výživová poradkyně Kristýna Kalinová a doplňuje, že těch, kteří toto chápou, naštěstí přibývá.

Pamatujte si!

Detoxikace neznamená hladovění. Detoxikace znamená odlehčení a vyřazení toho, co tělo nepotřebuje, co mu škodí a zanáší ho odpadními látkami. Je to pozvolný proces, nikoli nárazová akce. Vždyť i naši předci ji na sebe aplikovali. Říkali tomu sice půst, ale ve skutečnosti od masopustu do Velikonoc dodržovali 40 dní odlehčené stravy. Zčásti proto, že docházely zásoby, zčásti proto, že věděli, že jim to prospěje. Vynechávali maso, nepili alkohol, drželi se luštěnin, ryb, sušeného ovoce a podobně. A vy to můžete udělat stejně!

Jak organismus detoxikovat

A) PŘÍPRAVNÁ FÁZE

Krok č. 1: Co mě čeká?

Než se pustíte do dodržování následujícího plánu, musíte vědět, jak jste na tom byli se stravováním dosud. Pokud se vás týká případ „jím, na co mám chuť, a neřeším, jaké to má následky“, berte následující doporučení v jejich nejmírnějších formách a nejdelších časových intervalech. Jestliže už teď jíte správně, umírněně a racionálně, můžete při detoxikaci trochu přitlačit a všechny její etapy zkrátit na uvedená minima.

Krok č. 2: Vím, co nesmím!

Během očistné kúry z vašeho jídelníčku musí vymizet spousta potravin. „Budou to především ty, které patří mezi tzv. kyselinotvorné. A těch je v našich jídelníčcích bohužel hodně. Maso, uzeniny, rafinovaný cukr, bílé pečivo…

A čím víc jich je, tím kyselejší prostředí v těle vzniká. Přitom by se pH naší krve mělo standardně pohybovat kolem 7,36 až 7,44 a my bychom měli mít v rovnováze kyselinotvorné i zásadotvorné potraviny. Už z toho důvodu, že nás překyseluje i vnější prostředí: ovzduší nebo také stres.

Jeden příklad za všechny. Pokud si dáte na ulici oblíbený párek v rohlíku, budou mít překyselující účinky bílý rohlík, nekvalitní párek i hořčice. Ke kyselosti navíc přispěje i fakt, že si jídlo nesníte v klidu, ale v poklusu na ulici. Právě takových návyků by vás měl detox zbavit a přinést vám do jídelníčku zásadotvorné potraviny,“ objasňuje Kalinová.

Do detoxikačního programu pak určitě nepatří ani alkohol a cigarety, ideálně byste se neměli ani pohybovat v zakouřeném prostředí.

Krok č. 3: Je mi jasné, co chci

Na samotném počátku se zkuste také rozhodnout, jestli tento detoxikační plán pojmete jako jednorázovou záležitost, nebo vám dá víc. „Taková očistná kúra je totiž skvělou příležitostí, jak začít s celkovou změnou životního stylu a začít hubnout. Báječně vám nastartuje metabolismus, naučí vás jíst vhodné potraviny, zlepší vám pitný režim, a protože nezapomíná ani na pohyb a odpočinek, může být vlastně prvním krokem na doživotní cestě za lepší postavou i pevnějším zdravím,“ vysvětluje výživová poradkyně.

Krok č. 4: Odbavím jen nezbytné

Na celou dobu očisty si pak plánujte jen to nejdůležitější, snažte se spíše o klidový režim bez „překyselujícího“ stresu. Důležité je také hodně spát, věnovat se sami sobě, klidně můžete zkusit meditovat, pokud k tomu máte blízko. Detoxikace jako taková by pro vás měla být jednoduše obdobím soustředění se na sebe, své tělo, uspořádání myšlenek…

Krok č. 5: Začnu pozvolna

„Většinou se doporučuje první dny jen pít, pak sem tam přidat zeleninu, ovoce a rýži. Správně by to ovšem mělo být naopak! Aby to nebyl pro tělo šok, před detoxikační fází je vhodné zařadit takzvané odlehčené dny, které tělo připraví na očistnou kúru jako takovou,“ upozorňuje výživová poradkyně.

B) ODLEHČENÁ FÁZE

Jak dlouho potrvá: 1 až 2 dny, pokud se stravujete racionálně, 7 až 14 dní, pokud zatím nejíte dvakrát zdravě. Pitný režim: doporučené množství tekutin, převážně vody, je v těchto dnech 2,5 litru (větší množství by zatěžovalo ledviny, které nejsou na tolik tekutin zvyklé).

Složení pitného režimu: Kromě vody se zaměřte také na očistné bylinné čaje: vhodná je máta, kopřiva, pampeliška, ostropestřec mariánský a namíchané bylinné čisticí směsi, navrch přidejte také jednou denně sklenici nápoje ze zeleného ječmene.

Co by pro vás mělo být tabu: Smažené, tučné pokrmy, uzeniny, káva, cukr, umělá sladidla, mléko, bílá mouka, pšeničné pečivo, alkohol, sůl.

Co do jídelníčku patří: Ovoce, zelenina (především zelená), luštěniny, rýže, ovesné vločky, nesířené sušené ovoce, semínka, ořechy, kysané mléčné výrobky, ryby, klíčky, bylinky.

Zvláštní doporučení: K snídani si dejte ovesné vločky s ořechy a sušeným ovocem, ale nejprve je přes noc namočte do studené vody. Když budou několik hodin fermentovat, vaše tělo lépe zpracuje obsažené vitaminy, minerální látky nebo vlákninu.

Co se zeleniny týče, jezte ji, kdykoli můžete, a k dopolední svačině si dejte čerstvé ovoce. Pokud můžete, vše nakupujte v těchto dnech v biokvalitě!

Pohybová aktivita: Můžete chodit na aerobik, zumbu, jezdit na kole, prostě se párkrát zapotit, protože pocením se z těla vylučuje také velké množství toxinů!

A ještě něco navíc: Masáže, koupele, zábaly a jiná wellness péče je přesně to, co v těchto dnech oceníte!

C) DETOXIKAČNÍ FÁZE

Jak dlouho potrvá: 3 až 7 dní (podle vašeho předchozího životního stylu).

Pitný režim: Množství tekutin se zvedá na 3 litry denně. Kromě vody a bylinných čajů přidejte druhou sklenici zeleného ječmene a po ránu nalačno sklenici teplé vody s vymačkaným citronem nebo grepem, jsou zásadité a nastartují zažívání a proces detoxikace.

Co by pro vás mělo být tabu: Mezi zapovězené potraviny patří maso a také všechny mléčné výrobky.

Co do jídelníčku patří: Zelená listová zelenina, obiloviny (jáhly, pohanka, quinoa, rýže), luštěniny (dodají bílkoviny), ryby, tofu, semínka (hrst denně, včetně ořechů: nejlepší opět namočená ve vodě), zelené klíčky (třeba řeřicha), smoothie (na rozdíl od šťáv a džusů obsahuje i přínosnou vlákninu).

Zvláštní doporučení: Dávejte přednost kašovité stravě, je nejsnazší na trávení, a zaměřte se na zeleninové vývary (na začátku týdne si klidně uvařte pět šest litrů a pak jezte pokaždé, když na vás přijde hlad).

Pohybová aktivita: Je čas zpomalit, zaměřit se na procházky, jógu nebo jen dechová cvičení, meditaci.

A ještě něco navíc: Zajděte třeba na lymfodrenáže, podpoří vylučování toxinů.

D) ZÁVĚREČNÁ FÁZE

Na závěr si zopakujte počáteční přípravnou fázi. Do jídelníčku se vám může vrátit maso, těstoviny, kysané mléčné produkty. Ale stále dbejte na to, aby vše, co jíte, bylo lehké, dobře stavitelné a zdraví prospěšné.

„V ideálním případě by se tato fáze měla stát normou a ke stravě tučné, sladké a slané byste se vrátit neměli. Je to vlastně jednoduchá cesta ke zdravému životnímu stylu, zhubnutí a lepší fyzické i psychické kondici,“ vzkazuje na závěr výživová poradkyně Kristýna Kalinová. A když u tohoto stravování nevydržíte? Pak neuškodí si detoxikaci opět zhruba po třech měsících zopakovat.

Řešení na míru

O individualitu by pak mělo jít především, stejně jako u jakékoli jiné úpravy jídelníčku. Protože i ten detoxikační musí zohledňovat váš zdravotní stav, fyzickou zátěž nebo typ zaměstnání.

„Nejdůležitější je ale z pohledu sestavení detoxikačního jídelníčku to, co jste byli zvyklí jíst před jeho zahájením. Bude určitě velký rozdíl mezi očistnou kúrou muže středního věku, který je zvyklý na fastfood, pivo a vysedávání po barech, a mezi detoxem, který bych připravovala pro ženu středního věku, která pravidelně cvičí, jí relativně zdravě a stará se o svůj životní styl. Pro oba bude detoxikační program znamenat a obnášet něco jiného a také jim přinese jiné výsledky,“ upozorňuje výživová poradkyně na to, že zjednodušené návody z internetu nebo knížek nikdy nebudou to pravé ořechové. Mohou vám dát snad rámcovou představu, ale ne konkrétní návod, který je vhodný právě pro vás. Ideální je totiž probrat to s odborníky.

Pozor na zázračné cesty

Vyhnout byste se měli také sklonům důvěřovat mnoha propagovaným zázračným detoxikačním produktům. Tabletky, nápoje, náplasti, přístroje na domácí použití? „Tady je třeba myslet na to, že prodejci takových produktů využívají většinou obecných lidských sklonů k lenosti. Slibují rychlé účinky, které nejsou reálné. A pokud, tak pak zase nejsou vhodné a zdravé. Cílená detoxikace chce spíše než zázraky větší sebeukázněnost,“ říká na rovinu Kristýna Kalinová a ještě pokračuje: „Ne všechny doplňky stravy nebo detoxikační preparáty jsou ale k ničemu. Skvělé jsou takové produkty jako zelený ječmen, spirulina, chlorela.“

Zasloužené výsledky

Je to totiž právě postupná a pravidelná detoxikace, která zlepšuje zdravotní stav, odvrací stárnutí nebo pomáhá se zkrášlením. Během ní dojde ke spoustě dějů s pozitivními následky. Obnoví a zvýší se činnost orgánů podílejících se na čištění, především jater a ledvin. Urychlí se schopnost obnovy buněk, jejich regenerace i tvorba nových, která vlivem toxinů klesá. Zlepší se i činnost mozku, protože dostane tu správnou výživu a také daleko více kyslíku.

Detoxikace stimuluje i hormonální systém, včetně činnosti štítné žlázy. Nemluvě o příznivých věcech, co se lepší nálady, sexuální výkonnosti a odolnější psychiky týče. Než k tomu ovšem dojdete, trochu si „zatrpíte“. Proces očisty se neobejde bez dočasného snížení nálady, můžou nastat určité kritické okamžiky, kdy budete pochybovat o správnosti svého rozhodnutí.

Tělo vás bude trápit zhoršeným stavem pokožky i větší únavou, je možné, že ztratíte chuť cokoli dělat, protože uvnitř vás se toho bude dít víc než dost. ALE! Všechno je to jen dočasné a otázkou několika málo dní. Potom přijde ta sladká odměna a vaše tělo doslova znovu, intenzivně ožije, omládne a nasaje spoustu energie.