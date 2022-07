Velký letní horoskop: Co vás čeká? Podívejte se na předpověď pro své znamení

Druhá polovina prázdnin přivádí do milostného života Beranů spoustu energie. Ve vztahu prožíváte nádherné chvíle, kdy vás intimita vystřeluje až k euforii. Od 11. srpna díky Jupiteru stoupá zájem opačného pohlaví. Nezadaní by v těchto dnech měli vyrážet do společnosti, protože láska je kousek od vás. Okolo 20. srpna se můžete těšit na zajímavou pracovní nabídku. Máte také větší štěstí ve finanční sféře.

Začátek prázdnin přináší do života změny, na které potřebujete psychické i fyzické síly. Hlavně první dvě dekády vyžadují sebezapření. Případně je to šance vzít si dovolenou a zvolnit tempo. Od 19. 7. se vám v pracovním životě začne dařit. Příznivý trigon Merkuru nabízí posun v kariéře. Zlepší se i mezilidské vztahy. Singles budou mít hned několik příležitostí seznámit se s příjemným protějškem.

Berani budou hodně pracovat a mít řadu aktivit, hodně nápadů, proto se, Berani, naučte odpočívat, ať to nepřeženete a nezničíte se. Více ve videu v úvodu článku.

V srpnu se Blíženci mohou těšit na rostoucí přízeň opačného pohlaví. Překypujete sebedůvěrou a umíte podtrhnout své silné stránky. Kromě toho získáte plusové body za svůj důvtip. Od 11. srpna můžete získat srdce člověka, který vám padne do oka. V zaměstnání se ocitáte pod tlakem. Je třeba vypořádat se se stresem, kdy na vás spadnou úkoly i za nepřítomné kolegy. Snažte se vyhnout hádkám.

Zrozenci Blíženců překypují nadšením v milostném životě. Až do 17. 7. je Venuše v příznivém sextilu s Jupiterem, což napomáhá duševní i tělesné blízkosti. Před čím se však zadaní musí mít na pozoru, je žárlivost a nedůvěra. Svými domněnkami byste si mohli pošlapat partnerské štěstí. Na pracovišti se dočkáte jedné skvělé příležitosti. Neztrácejte víru, že navzdory překážkám všechno dobře dopadne.

Letní počasí přihrává Rakům skvělou náladu. Využíváte každou příležitost, proč vyrazit za zábavou. Singles tráví čas s přáteli a neženou se do vztahů. Věříte, že láska si vás v pravý okamžik najde sama. Na pracovišti nestojíte stranou hlavního dění. Dost možná ovládnete pracovní tým, aniž budete povýšeni. Stanete se přirozenou autoritou, která ostatní vede díky zkušenostem i dobrým nápadům.

Navzdory období dovolených se snažíte dosáhnout stanovených cílů. Zkraje měsíce se vám daří dodržovat plány, ale od 5. 7. počítejte se změnami. Nadřízení vám mluví do života a omezují vás v rozletu. Nepočítejte, že podpoří vaše troufalé plány. Profesní sebedůvěra ani touha budovat kariéru u nich nenajdou pochopení. Ani láska není procházkou růžovým sadem. Cesty čerstvě zadaných dvojic se rozcházejí.

Začátek srpna se pro zrozence Panny stává láskyplným časem. Připadáte si jako čerstvě zamilovaní, což platí i pro jedince v dlouholetém vztahu. Do 10. 8. přeje Venuše romantice a nabízí příležitost posunout vztah na další úroveň. Nové známosti čeká vystřízlivění a vyloučen není ani rozchod. V zaměstnání máte povinnosti v malíčku. Díky Merkuru v trigonu s Uranem fungují perfektně i pracovní vazby.

Pokud si na začátku měsíce nemůžete vzít volno, nevěšte hlavu. Pomalý pracovní start totiž vystřídá báječný rozmach, který vám může přinést lepší výplatu i vyšší pracovní umístění. Merkur vám do 18. července pomáhá budovat vztahy s nadřízenými i kolegy. Milostný život je zpočátku spíš jen hezkým mámením. První polovina měsíce nenabízí víc než povrchní city. Následně to vezme ve vztahu jiný spád!

Panny, užívejte si dovolenou, vlastní zahrádku, hoďte starosti za hlavu, ono to počká. ​Více ve videu v úvodu článku.

Milé Váhy, v osmém měsíci nezapomínejte, že na každém konci něco nového začíná. V lásce se schyluje k rozchodu, protože už si nemáte co nabídnout. Než se vzájemně trápit, půjdete každý svou cestou. Podle Venuše na vás čeká nová láska už velmi brzy. Ani pracovní sféra nevypadá zprvu nejveseleji, ale opět z bitvy vyjdete vítězně. Snaha získat lepší plat nebo pracovní podmínky nevyjde naprázdno.

Pozornost opačného pohlaví zrozencům Vah neschází. Kněžka lásky je do 17. července ve skvělém trigonu, který nahrává letním známostem. Nic si nedělejte z toho, když se ve druhé polovině měsíce vaše cesty rozejdou. V pracovní sféře dbejte na dodržování termínů. Merkurova kvadratura hatí pracovní posun. Komplikace vás překvapí v nejméně vhodnou dobu. Stále si můžete u vedoucího zlepšit reputaci.

Aktuální pozice Marsu nevytváří dobré podmínky pro dlouholeté páry. V srpnu se dostáváte do slovních rozepří a od nich není daleko k tiché domácnosti. Smírčí krok je tentokrát na partnerově straně, protože zrozenci Štíra mají velkou výdrž. Pracovní sféra je zkraje srpna zasažená letní atmosférou. Do povinností se musíte hodně nutit. Máte tendenci prokrastinovat a věnujete se nepodstatným úkolům.

V červenci jsou komplikované vztahy především v milostné rovině. S partnerem se nemůžete sejít ve svých představách a plánech. Ke shodě dojde až ve druhé polovině měsíce. Na pracovišti se těšte na lákavé výzvy. Díky Merkuru jste maximálně výkonní a velkou pomoc představuje i bystrý úsudek. Ani rodinný život vás nezklame. Čeká vás velkolepá událost, na kterou se už dlouho těšíte. Bude stát za to!

Letní atmosféra pohladí srdíčka zrozenců Kozoroha. Opouští vás konflikty a napětí, do života se vrací harmonie. Nezadaní se po 5. červenci mohou těšit na pozvání na rande. Sklízíte lichotky a užíváte si ohromnou fyzickou přitažlivost. V zaměstnání se ocitáte v bludném kruhu. I když se hodně snažíte, některé chyby se vám nedaří eliminovat. Po 18. 7. se karty obrátí a vy ukážete, jaká síla ve vás tkví.

Vodnář (21. 1. − 20. 2.)

Vodnáři, udělejte si čas i na rodinu a buďte v přírodě, sbírejte třeba houby a večer si udělejte oheň. Více ve videu v úvodu článku.

Červenec

Začátek prázdnin vnáší nejistotu do partnerství. Hlavně čerstvě zadaní Vodnáři uvažují, zda se svým objevem trávit čas do budoucna. Venuše prozrazuje, že k rozchodu zbývá malý krůček. Důležité je, že se srdci uleví. Štěstí vás potká v oblasti financí. Není dokonce vyloučena nějaká výhra! Do 17. července se zbavíte nedoplatků, takže si zajistíte zase klidný spánek. Opatrnost vyžaduje jednání s úřady.

Srpen

Počátkem srpna to Vodnáři nemají snadné, ale s přibývajícím měsícem se nálada zlepšuje. Nezadaní mají pocit, jako by jim láska nebyla souzená. Potkáváte zvláštní protějšky, ale kolem 19. 8. vám někdo otevře oči i srdce. Podobný scénář se týká i zaměstnání. Povinnosti narůstají, k tomu je třeba napravit chyby. Od 20. 8. změníte strategii. Zklidníte se a pracujete systematicky. To je cesta k úspěchu!