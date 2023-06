Velký letní horoskop podle Jarmily Gričové: Co v létě čeká vaše znamení?

Léto je oficiálně tu a s ním i příslib nových vyhlídek, zážitků a setkání. Co vám následující měsíce plné slunce, teplého počasí i dovolených přinesou? Prozradí vám to astroložka Jarmila Gričová.

Beran (21. 3. – 20. 4.) Ve vašem případě byste si měli užívat léto, které je krásné, plné radostí, ale navíc i tvůrčí. Právě proto byste měli couvnout v čase a přemýšlet, co vám v minulosti dělalo radost, co vás bavilo, a čemu jste se později, když vás život postavil před jiné úkoly, věnovat nemohli. Teď můžete naplno využít Venuši (připomeňte si, že jde o planetu, které se v klasické astrologii říkalo Malé štěstí), která je od začátku června do začátku října ve vašem sektoru lásky a romantiky. Její vliv pak posiluje do 10. července Mars a mezi 11. a 28. červencem i Merkur. Jde o dny, kdy zjistíte, že talenty, které čas trochu zavál pískem, pořád ještě máte. Navíc pochopíte, že máte daleko vstřícnější rodinu, než jste si mysleli. Když přijdete s tím, že byste se chtěli účastnit nějakého semináře, kde si oprášíte to, co jste uměli, a naučíte se něco nového, bude s tím bez řečí souhlasit. Nadšené budou zejména děti. To, že mají rodiče, kteří se věnují svým vlastním zájmům (a tedy nemají tolik času, aby je hlídali) zejména dospívající ratolesti ocení opravdu upřímně. A když vám pak řeknou, že by se vám někdy v dospělosti chtěli opravdu podobat, můžete dát průchod nefalšovanému a upřímnému dojetí naplno.

Býk (21. 4. – 21. 5.) Především si musíte uvědomit, že jde o období, kdy vaším znamením prochází Jupiter. Jde o planetu, která se stará, aby bylo všeho hodně. Právě proto, je ale potřeba, abyste sami sebe drželi na uzdě a v žádném případě neztratili smysl pro míru. Mezi 10. červencem a 26. srpnem se o další pozitivní energii postará Mars z Panny, na nějž pak do poslední zářijové dekády navazuje Slunce. Užijte si dnů, kdy myslíte neskutečně realisticky a kdy si z přehršle nabídek, které vám tato planetární kombinace nabízí, umíte vybrat to nejlepší. Ze všeho nejvíce vám záleží na stabilizaci, kterou po turbulencích, co jste museli nedávno zvládat, už nutně potřebujete. Pokud chcete výše uvedených planetárních vlivů využít ve svůj prospěch, měli byste se zaměřit zejména na to, co má dlouhodobý dopad. Příznivé bude zejména veškeré vylepšování životních podmínek – koupí parcely počínaje a novým zařízením bytu, který více respektuje vaše současné potřeby, konče. Bude to sice stát trochu víc, než jste původně počítali, ale to zvládnete levou zadní.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) To, že chcete v létě odpočívat a užívat si volna, je pochopitelné a odpustitelné. Bohužel však hrozí, že vaše chvályhodné plány překazí Saturn, který pobývá ve vašem sektoru profese. Zprvu to nevypadá nijak zle. Na to, že musíte během dovolených zastupovat kolegy včetně těch, o jejichž pracovní náplni máte povědomí skoro mlhavé, jste zvyklí a drama kolem toho neděláte. Když se však Saturn dostane mezi 10. červencem a 26. srpnem do napjatého vztahu s Marsem ve vašem sektoru rodiny, můžete se těšit na chvíle opravdu náročné. Požadavky, které na vás má rodina a zejména její starší členové, vás přinutí k revizi původních letních plánů. Na dobrodružnou dovolenou podle svých představ pak můžete zapomenout. Když se ale nad vším zamyslíte, musíte přiznat, že pár dní, během nichž zavezete babičku na místa, kde prožívala mládí a kam se už hodně dlouho nepodívala, obětovat můžete. Nakonec zjistíte, že to vůbec není špatné. Historky, které se od ní dozvíte o mládí vašich rodičů, berte jako další plus. Zároveň si slibte, že je zapíšete dřív, než je zapomenete.

Rak (22. 6. – 22. 7.) Od doby, kdy se Pluto 11. června vrátil do vašeho partnerského sektoru, je váš život daleko stabilnější, než byl na jaře. Když usoudíte, že je potřeba něco zvládnout, dokážete se na to soustředit tak, abyste šli od vítězství k vítězství. Od posledních červencových dní se až do začátku října pak můžete využít energii Merkura ve svém komunikačním sektoru. Díky analytickému myšlení, které vám dává, dokážete u všech problémů – zejména u těch, na kterých si všichni ostatní lámou zuby – najít ten správný způsob k jejich řešení. Právě proto byste však neměli zapomenout, že i pro vás je léto dobou, kdy byste měli odpočívat, bavit se a vůbec si vychutnávat všechny dary tohoto krásného ročního období. Dejte si však pozor, abyste veškeré životní radosti neomezily pouze na zavařování, vytváření nejrůznějších džemů a ostatních dobrot. Když rodinu poučíte, že i vy se potřebujete natáhnout do lehátka a se zavřenýma očima čerpat sluneční energii, pochopí to kupodivu rychle a bez námitek.

Lev (23. 7. – 22. 8.) Na to, že v létě, a zejména v době, kdy Sluncem prochází vaším znamením, máte štěstí ve všem, na co jen sáhnete, jste zvyklí. Letos se o vaši všestrannou pohodu navíc postará i Venuše, která je po celé období ve vašem znamení rovněž. Pokud chcete pozitivní vliv výše uvedených planet využít naplno, je potřeba, abyste si své aktivity řádně rozvrhli. Od 11. do 28. července, kdy se vaším znamení pohybuje i Merkur, byste měli zaměřit svou pozornost na praktické záležitosti, na něž můžete kupodivu využít i dovolenou. Je docela možné, že tam uvidíte něco, co bude skvělou inspirací pro váš vlastní pracovní život. Kdybyste se rozhodli, že u nás vyzkoušíte to, co jste viděli v cizině, nespoléhejte se na paměť, ale všechno si důkladně nafilmujte nebo nafoťte. V srpnu a v první polovině září byste se pak měli intenzivně věnovat svému partnerovi. Ani na moment nesmí mít pocit, že vás někdo jiný zajímá víc, než on. Když ho vpustíte do své duše i mysli, a podělíte se s ním o všechny starosti i radosti, bude to mít na další průběh vašeho vztahu velice pozitivní dopad.

Panna (23. 8. – 22. 9.) Ani v létě si nedokážete odpočinout tak, jak jste si představovali. V červnu a v červenci to sice ještě trochu jde, ale v srpnu a v září, kdy se Merkur na dlouho usadí ve vašem znamení, to bude těžší. Ať jste doma nebo na dovolené, budete neustále přemýšlet o tom, jak svůj život vylepšit. Navíc k tomuto úkolu nepřistupujete pasivně, ale snažíte se, abyste využili všech šancí, které vám hvězdy dávají. U moře, kde se všichni ostatní koupou a leda tak sbírají mušle, vymýšlíte zaměstnání, které byste zde mohli provozovat. Představa léta, které trávíte od května do září u moře a přitom tam ještě stihnete vydělávat, vás opravdu láká. Na přelomu srpna a září byste měli tuto záležitost velice důkladně probrat s partnerem. Pokud vás upozorní na díry, které podle jeho názoru vaše záměry mají, nemyslete si, že vám to říká jen proto, aby vás zbavil veškeré radosti ze života. Na rozdíl od vás vidí celou záležitost v jasném světle. Navíc má o vás strach a chtěl by vás ochránit před dalším z dlouhé řady zklamání.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Díky Venuši, která po celé léto pobývá ve vašem sektoru přátel, se dostáváte v lásce i ve všem ostatním, co se týká mezilidských vztahů, do situací, s nimiž ještě zkušenosti nemáte. Vám se ale do jejich shromažďování nechce. Pokud jste šťastně zadaní, nevidíte důvod, proč si hledat nějaké pochybné dobrodružství. Pokud zadaní nejste, je vám jasné, že nechcete něco přelétavého a netrvalého. Uvědomujete si, že vám záleží na vybudování vztahu, který bude nejen láskyplný, ale i trvalý. Od 27. srpna do konce léta, kdy ve vašem znamení pobývá Mars, přemýšlejte o svých dalších životních záměrech. Když usoudíte, že pro to, abyste se cítili po všech stránkách lépe, nutně potřebujete posílit svou vitalitu a vylepšit fyzický fond, začněte na tom pracovat hned a bez váhání. Kdybyste k pravidelnému cvičení přemluvili nejen partnera, ale i děti, bylo by to velice užitečné. Navíc byste tím zásadně posílili rodinné vztahy. Opět by se potvrdilo, že veškerá společná aktivita, kterou její členové společně provozují, působí na domácí pohodu přímo zázračně.

Štír (24. 10. – 22. 11.) O šance na vylepšení svého života se obávat nemusíte. Zejména v srpnu a v září jich přijde víc, než dost. Dokonce hrozí, že sami nebudete vědět, zda se máte v první řadě pustit do vylepšování svého osobního života, nebo zda začnete přemýšlet o tom, jak vylepšit život všem lidem, mezi nimiž se pohybujete. Navíc budete mít hodně často dojem, že pro ně sloužíte jako kotva, která je má podržet ve chvíli, kdy si sami se sebou poradit neumí. Venuše, která prochází po celé období Lvem, vám šanci na lásku podle vašich představ nedává. Ctitelů se sice najde dost, ale vy rychle pochopíte, že vás chtějí hlavně proto, abyste jim poskytli citové i finanční zázemí. V praktických záležitostech se vám však bude dařit excelentně. Postará se o to Merkur, který je od konce července na vaší straně. S jeho pomocí dokážete dát do pořádku finanční a ekonomické záležitosti nejen své vlastní, ale i ty, které se týkají zbytku vaší rodiny. Na své výkony můžete být opravdu pyšní. Opět se ukáže, že v krizových momentech, kdy všichni ostatní utíkají, vy bojujete… a vítězíte!

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Na vliv Saturna, který prochází vaším sektorem rodiny, jste si už zvykli a ti zdatnější se s ním dokonce dokázali i smířit. Všichni bez rozdílu si však uvědomujete, že je potřeba, abyste jeho tlak vzali na vědomí a přizpůsobili mu své plány. Především je potřeba, abyste připustili, že vaše letošní dovolená nemusí být tak velkolepá, jako byla v minulých letech. Díky Venuši, která po celé období prochází Lvem, však dokážete i z mála udělat hodně. Pokud jedete do zahraničí, pomůže vám bez problémů najít příjemné letovisko s cenami, které budou sice trochu vyšší, ale pořád ještě přijatelné. Kdybyste se rozhodli, že zůstanete doma, můžete přemýšlet o vzdělání, které si s její pomocí doplníte. V srpnu a v září si hlídejte vliv Merkura z Panny. Uvědomte si, že ne všechno, co vám v práci slibují, se může stát skutkem. Stejně opatrně se chovejte v tom, co se týká hledání nového

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Planety se postavily na vaši stranu velice intenzivně. Některým lidem může dokonce připadat, že se vám daří až nespravedlivě dobře. Vám (a každému rozumně myslícímu člověku) je však jasné, že zdařilé období, kterým procházíte, je naprosto zasloužené. V tom, aby se vám dařilo v práci a v aktivitách, kde se musí přemýšlet, se postará Saturn, který je spolu s Neptunem ve vašem sektoru komunikace. S jeho pomocí mluvíte tak, abyste sobě i svým blízkým život nekomplikovali, ale ulehčili. Když k tomu připočítáte vliv Jupitera a Urana ze svého sektoru lásky a romantiky, dojde vám, že před sebou máte opravdu léto, během něhož se můžete těšit na úspěchy pracovní i soukromé. V srpnu a v září, kdy je Merkur v Panně, se soustřeďte na lidi, které máte rádi. Partnera se vám podaří přesvědčit o síle své lásky, lidi, na kterých vám záleží, zase o tom, že jste pro ně tou nejlepší oporou. Řešení těchto vám však nezabrání ve vychutnávání všech letních radostí – grilování s přáteli počínaje a vymýšlením nových zavařenin konče. Magická zvířata: Která z nich nám nosí štěstí a která smůlu? 1 Zvířata nás provázejí odpradávna. Některá z nich si pak lidé začali…

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Na to, že byste doma fungovali jako vůdčí element, který všem kolem radí a jehož slova bere každý vážně, raději zapomeňte. Letošní léto se vám postaralo o zcela jiný scénář. Venuše, která po celé období prochází vaším partnerským sektorem, se postará, aby domácí žezlo převzal váš miláček. Vám to však nebude ani trochu vadit. Klidně mu necháte veškerou odpovědnost za průběh letních měsíců. Navíc uznáte, že jeho nápady jsou daleko lepší, než ty vaše. O tom, že byste tyto týdny prožívali v klidu, raději neuvažujte. Když váš životní druh zavelí, musíte dělat to, co si přeje. Můžete počítat s tím, že se v srpnu nebo v září rozhodne pro to, že doma vymalujete (což je ten lepší případ), nebo usoudí, že je potřeba zrekonstruovat koupelnu nebo kuchyni (což je scénář daleko pravděpodobnější). Když v takovém časovém presu utrhnete týden, kdy svého pracovitého miláčka vytáhnete někam ven, můžete být spokojení. Musíte však na tom trvat! Jen tak oba pochopíte, že se potřebujete a že si život bez toho druhého nedokážete představit. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…