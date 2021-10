Teď už opravdu začal podzim. Jak si ho užít, jak využít jeho potenciál, na co si dát pozor? Tady je velký horoskop pro podzim 2021 od astroložky Jarmily Gričové.

Najděte motivaci Kdybychom začali lidi ze svého okolí dělit podle různých priorit, které vyznávají, záhy bychom narazili na podzim. V jeho posuzování a ve vztahu k němu se lidé dělí na dvě nesmiřitelné kategorie: Jedna ho vnímá jako období plné zlatého listí, lehké nostalgie, zralého ovoce a romantických mlh. Druhá vidí sice taky mlhy, ale naprosto neromantické, negativně vnímá zkracující se den, čím dál tím menší dodávku slunečního svitu a navíc i negativní perspektivu dlouhých dešťů. Podzim však nastane, ať si ho přejeme či nepřejeme. Zdravý rozum by tedy radil, abychom se z něj spíše radovali, protože výchozí situaci nezměníme. V tom, z čeho konkrétně se máme radovat, vám pomohou nejen vlastní plány, ale i hvězdy. Pojďme se tedy podívat, co si pro jednotlivá znamení na podzim 2021 namíchaly!

Beran (21. 3. − 20. 4.) Jde o období, kdy byste se měli soustředit daleko víc na partnera a jeho aktuální potřeby. Líbit se vám to nemusí (ba dokonce si můžete myslet, že jste se mu v poslední době věnovali až moc a teď byste si zasloužili konečně klid), ale je to potřeba. Vzhledem k Merkuru, který se od konce srpna až do 5. listopadu nachází ve vašem partnerském sektoru, vám nic jiného stejně nezbude. Partnerovi pak buď věnujete svou pozornost dobrovolně, nebo si počkáte na moment, kdy si ji od vás vyžádá. Když se ale rozhodnete, že mu ji dáte sami a rádi, litovat nebudete. Od 7. října do 6. listopadu, kdy Venuše pobývá ve Střelci, sám či sama rychle pochopí význam toho, co pro něj děláte. Slovy sice plýtvat nebude, ale vaši snahu a námahu přesto velice ocení. Navíc si můžete být jistí, že svým jednáním přispíváte k výchově vašich dětí. Když zjistí, že se snažíte, aby rodina držela při sobě a všichni si vzájemně pomáhali, pochopí, že to v životě tak nějak funguje, a vezmou to jako fakt. Když se pak Venuše 6. listopadu přesune do Kozoroha, čekejte v práci větší nálož. Pak se situace obrátí a v roli vašeho pomocníka a tiché podpory se ocitne partner, který pro vás bude dělat totéž, co jste vy dělali pro něj. ​

Býk (21. 4. − 21. 5.) O říjen se nebojte. Proběhne v klidu a v ničím nerušené pohodě. V prvním týdnu vás navíc pozitivně ovlivňuje Venuše, která prochází vaším partnerským sektorem. Pokud chcete a můžete, měli byste věnovat co nejvíce času aktivitám, které provozujete společně s partnerem. Posílíte tím pocit sounáležitosti a dopřejete si spoustu zajímavých zážitků. Když se pak Venuše přesune do Střelce, připravte se na pokušení. I když jste dosud o milenci či milence neuvažovali, šance zde najednou bude. V takovém případě se musíte rozhodovat rychle a opravdu dobře. Nezapomeňte, že se ve vašem znamení 19. listopadu odehrává měsíční zatmění, které takové záležitosti žene vyloženě na ostří nože. Pod jeho vlivem může dojít k rozchodu hodně stabilního vztahu, ale naopak k posílení lásky, kterou všichni včetně vás brali ze začátku jen jako projev chvilkové vášně, která budoucnost prostě nemá. Pokud se kariéry týče, čekejte její opětovný vzestup. Veškeré záležitosti, které se během posledních týdnů zadrhly, se dají opět do pohybu. Vy se pak můžete těšit nejen na novou a velice zajímavou práci, ale i na peníze, které vám přinese. Pak je jen na vás, zda je do něčeho zajímavého investujete, nebo zda za ně pořídíte Vánoce, na které bude rodina dlouho vzpomínat. Vyloučený není ani zimní pobyt u moře…

Blíženci (22. 5. − 21. 6.) O základní pozitivní nastavení se vám postará Mars, který prochází do 30. října vaším sektorem lásky, romantiky a dětí. Spolu s ním vás pozitivně ovlivňuje i Jupiter se Saturnem. Pokud se do něčeho pustíte, můžete si být jistí, že pojedete naplno. Jupiter se Saturnem se navíc během října obracejí do přímého chodu, což vám přinese nové zajímavé šance v pracovní oblasti. Všechno, co vymyslíte, dokážete taky skvěle prodat. Pro své plány naleznete navíc podporu u lidí, u kterých byste ji nikdy nehledali. S údivem zjistíte, že ti, které jste považovali za skoro až náhodné známé, se k vám chovají neobyčejně kamarádsky a pomáhají vám i tehdy, kdy by to dělat nemuseli. Po prvním listopadovém týdnu se však přichystejte na změnu. Váš vládce Merkur se přesune do Štíra a vy zjistíte, že situace nejsou zdaleka tak jednoduché, jak se vám zprvu zdálo. Právě proto je potřeba, abyste si reakce na to, co se děje, nejdříve alespoň trochu promysleli a zvážili si jednotlivé možnosti, které se před vámi otevírají. Týká se to zejména dnů kolem 10. listopadu, kdy se na obloze setkává Merkur s Marsem. Je sice pravda, že máte na všechno, co se děje, odpověď a ke všemu komentář, ale taky je pravda, že vyřčené slovo se podle starého přísloví ani párem volů zpátky nevtáhne. Pokud chcete mít alespoň trochu pocit, že máte život ve svých rukou, měli byste více přemýšlet a méně mluvit.

Rak (22. 6. − 22. 7.) Jako správní Raci patříte nepochybně k těm, kteří mají podzim rádi a kteří si užívají jak jeho barevnost, tak jeho nostalgii. Navíc už od jeho prvních náznaků začínáte přemýšlet o Vánocích. Studujete staré recepty a sháníte nové, které byste rádi vyzkoušeli. Navíc vymýšlíte adventní výzdobu, uvažujete o pečení perníkových chaloupek a o tom, jak při této příležitosti vyzdobíte byt nebo dům. Letos k těmto obvyklým příjemným starostem navíc přibudou i starosti, které se týkají práce. Úkolů, které v zaměstnání dostanete, je dost a vy opravdu nevíte, kam dřív skočit. Pod vlivem Merkura, který se od začátku října do 5. listopadu pohybuje vaším sektorem rodiny, pak usoudíte, že se musíte podstatně víc zajímat o děti. Malé ještě zvládnete, ale u velkých chcete dohlédnout na kamarády, zájmy a vůbec na všechno, pro co žijí a čím se zabývají. I když pak máte pocit, že je všeho až nad hlavu, je ještě jedna oblast, kterou byste se měli naplno a soustředěně zabývat. Tou je váš vlastní partnerský vztah. To, že se o svého partnera staráte naplno a on či ona je z vaší strany všestranně zabezpečený, ještě neznamená, že je spokojený. Zejména od 30. října výše byste měli své jednání změnit. Pokud chcete, aby se mu život s vámi opravdu líbil, uberte na péči a takto získanou energii investujte do sexu. Bude to velice zajímavá a pro vás oba příjemná změna. Vyzkoušejte a uvidíte, že ani v dlouhodobém vztahu nuda být nemusí.

Lev (23. 7. − 22. 8.) Na Merkura ve svém sektoru komunikace si zvykáte už od konce srpna. Díky jeho aktivitě si můžete vychutnávat chvíle, kdy přesně víte, co říct, abyste svými slovy vyrazili druhé straně dech. Na každý verbální podnět reagujete rychle a správně. Právě proto by bylo dobré, kdybyste nenechali tyto pro vás příznivé dny uplynout bez užitku. Je potřeba, abyste si na ně naplánovali veškeré vyjednávání. V práci se nebojte požádat o zvýšení platu. Doma dejte najevo, že máte právo na svůj názor, který nutně nemusí harmonovat s tím, co si myslí tchyně nebo matka. Pokud vás čeká soudní řízení, nebojte se, ale klidně tam jděte a mluvte. Pravděpodobnost, že všechno dopadne dobře, je opravdu vysoká. Když se ale Merkur 5. listopadu přesune do Štíra, kam ho 30. října předešel Mars, měli byste svou aktivitu zmírnit. V práci se připravte na lidi, kteří na vás žárlí, i když jim k tomu podle svého názoru neposkytujete žádný důvod. Zejména nejbližší nadřízení mají neustále pocit, že se je dříve nebo později pokusíte dostat z místa. To, že je to jen jejich fobie, jim snad raději nevysvětlujte. Nic by nepochopili a navíc by si mysleli, že svými řečmi jen vytváříte kouřovou clonu, která má vaše nekalé úmysly maskovat. Když k tomu všemu připočítáte ještě vliv Jupitera a Saturna ze svého partnerského sektoru, dojde vám, že váš podzim k těm lehkým a jednoduchým patřit nebude. Vám to však vůbec nevadí. Když budete sami k sobě upřímní, přiznáte, že vás to, co je snadné, stejně neláká.

Panna (23. 8. − 22. 9.) Zejména v říjnu, kdy jste pod vlivem Venuše ze Střelce (tímto znamením se pohybuje mezi 7. říjnem a 5. listopadem) se snažte veškeré své aktivity – tedy zejména ty, které se týkají vztahů s opačným pohlavím – maximálně omezit. Hrozí, že z dobré vůle naděláte více škody než užitku. Pokud si někoho najdete, máte se k němu sklon chovat ne jako milující partner, ale jako rodič, který dohlíží, aby se dotyčný teple oblékl a aby si vzal čisté ponožky. Muži, kteří dosud neměli osobní život příliš uspořádaný a kteří nejsou na takovou péči zvyklí, mohou být zpočátku dokonce i nadšení. Později se však začnou ošívat a péči odmítat. Kdybyste je Panny ženy přinutili k upřímnému zdůvodnění jejich jednání, řeknou, že vyloženě fyzicky cítí, jak je zbavujete svobody a jak omezujete jejich akceschopnost. Kdybyste ale byly rozumné, jejich jednání komentovaly nejvýše tak shovívavým úsměvem a nikoho nikam necpaly, dočkáte se odměny. Přijde po 5. listopadu, kdy se váš vládce Merkur dostává do vašeho sektoru komunikace a kdy Venuše přechází do sektoru lásek a romantiky. Díky této planetární přízni si najednou dáte svůj osobní a citový život dohromady tak, jak jste o tom dosud jen snily. To platí i pro muže a přehnanou péči o novou partnerku. Když na to přijde, nebudete partnerovi svou pomoc vnucovat, ale počkáte, až vás o ni požádá. A když budete v presu vy, nebudete si myslet, že musíte všechno zvládnout sami, ale zase požádáte jeho. Kolem 21. listopadu, kdy se Merkur dostává do kvadratury s Jupiterem, si pak dávejte pozor na zbytečné utrácení. Investovat můžete, ale zbytečné vyhazování peněz za něco, o co ani pořádně nestojíte, si raději rozmyslete.

Váhy (23. 9. − 23. 10.) Říjen, kdy slavíte narozeniny, vám letos přináší nejen každoroční bilancování, ale zároveň i šance, které si za žádných okolností nesmíte nechat proklouznout mezi prsty. Využít musíte zejména spojenou energii Jupitera a Satur

Štír (24. 10. − 22. 11.) Jde o dny, kdy musíte zaměřit pozornost především na rodinu a na všechny cesty, které vedou k rodinné prosperitě. I když nechcete, musíte si sednout a přemýšlet o usměrnění rodinných finančních toků a eventuelním ucpání děr, jimiž vám peníze utíkají. V tom, co vymyslíte a za čím půjdete, naštěstí nebudou hrát příliš velkou roli city. Ty přímo ovlivňuje jen Venuše, která vaším znamením prochází do 7. října. Když se pak přesune do Střelce, můžete od partnera čekat spoustu překvapení. Miláček sám přijde s tím, že by chtěl, abyste měli pohodlnější život. Je docela možné, že vám sám nabídne nákup auta, které by bylo jen pro vaši osobní potřebu. Jeho návrh vás může sice skoro až dojmout, ale přesto byste si měli nejdříve sednout a důkladně propočítat, zda si v současné situaci můžete tento skoro až přepych dovolit. Zároveň počítejte se změnami, které ovlivní rodinnou atmosféru a za něž může Jupiter se Saturnem. Zejména ve druhé polovině října, kdy se točí do přímého chodu, vás dostanou do situací, kdy si musíte reakce vyloženě hlídat. Lidé z vašeho okolí na vás mohou tlačit a nutit vás k jednání, které vám neodpovídá, ale vy jim musíte dokázat odolat. Situace se změní až po 5. listopadu. Pak vás Merkur ve vašem znamení rozpovídá a Venuše ve vašem sektoru komunikace se postará, abyste mluvili rozumně a tak, abyste lidi zbytečně nenaštvali. Svým jednáním je naopak donutíte, aby vás nejdříve uznávali a časem dokonce i milovali. První zvíře, které uvidíte na obrázku, odhalí tajemství vaší osobnosti! Všichni máme jedinečnou osobnost a i naše smysly nám o světě kolem…

Střelec (23. 11. − 21. 12.) Kombinace Merkura ve vašem sektoru přátel a Venuše, která ho od 7. října do 5. listopadu provází ze Střelce, se vám stará o zážitky opravdu neopakovatelné. Najednou zjistíte, že se dobrodružství a láska dají prožívat i v dlouhodobém a trvalém vztahu. Najednou zjistíte, že se k vám váš letitý a spolehlivý partner chová jako k milence či milenci. Od vás se pak chce, abyste svůj láskyplný repertoár změnili i vy a začali k němu přistupovat jako k člověku, kterého teprve teď poznáváte a prožíváte s ním neskutečná životní i erotická dobrodružství. Navíc je potřeba, abyste v potaz vzali i vliv Jupitera (který se ve vašem sektoru komunikace točí do přímého chodu 18. října) a Saturna, který se na přímou cestu vydá 11. října. S jejich pomocí se dokážete velmi moudře a rozumně vyjadřovat ke všemu, co se kolem vás děje. Vaše postřehy budou natolik trefné, že zaujmou jak vaše kolegy (v širším slova smyslu všechny lidi, s nimiž jste na stejné úrovni), tak nadřízené. Pokud se v práci dává dohromady expertní tým, můžete si být jistí, že se do něj určitě dostanete. V listopadu můžete kromě jiného čekat i posuny ve svém citovém životě. Kdybyste chtěli, můžete si dopřát krátkodobý, nicméně velice vzrušující románek. Ve vašem případě je však pravděpodobné, že nabídku vyslechnete a zdvořile odmítnete s tím, že je vám pohoda cennější. Otestujte se: Podívejte se na obrázek a hned se dozvíte, jakou máte povahu 10 12 Tenhle test je velmi jednoduchý. Stačí se podívat na obrázek a na…

Kozoroh (22. 12. − 20. 1.) Během října, kdy na vás působí kombinace Merkura a Marse z vašeho sektoru profese a pracovní kariéry, se můžete těšit na pracovní postup. Velice dobře si uvědomujete, že spadl sice do nejnevhodnější doby – tedy do předvánočního finiše – ale přesto jste rádi, že se věci konečně hnuly kupředu. Další planetární energii (tentokrát takovou, která se týká vašeho života soukromého i pracovního) vám poskytne Pluto. Ten se ve vašem znamení zastaví a do přímého chodu se vydává 6. října. Pod jeho vlivem konečně pochopíte, že doby, kdy jste se každému snažili vyjít vstříc i tehdy, kdy to pro vás znamenalo značnou námahu nebo kdy jste si tím dokonce škodili, jsou dávno za vámi. Teď chápete, že je potřeba, abyste se prosazovali způsobem, který je sice korektní, ale rozhodně není přehnaně ohleduplný. Je vám jasné, že nejste na světě proto, abyste dělali radost jiným, ale proto, abyste uspokojili jak sebe, tak i lidi, které máte rádi. Těm pak pomáháte ne proto, že byste museli, ale proto, že chcete. Když se pak 5. listopadu dostane do vašeho znamení Venuše, přepnete a svou intenzivní pozornost nasměrujete na vylepšení svého osobního a zejména citového života. Je potřeba, abyste pracovali především na stabilizaci vztahu jak k partnerovi, tak k dětem. Je dokonce možné, že vám zejména starší děti přivedou domů partnera, s nímž to myslí opravdu vážně. A když budete mít štěstí ještě víc, možná z vás rovnou učiní i prarodiče. Tvar prstů a osud: Co podle nich poznáte? V cikánském věštění je každý prst spojený s určitou planetou a ta pak…

Vodnář (21. 1. − 20. 2.) To, že se ve vašem znamení zastaví nejdříve Saturn a po něm Jupiter, jehož energii podporuje až do 30. října Mars, pak až do 5. listopadu Merkur, vás donutí k aktivitě i v případě, kdy jste si prvotně říkali, že to s jejími projevy přehánět nebudete. Během prvních tří říjnových dnů zjistíte, že je potřeba, abyste si velice rychle připravili plány, které se týkají vašich pracovních aktivit. Kdybyste se při náhlém vzedmutí emocí rozhodli, že změníte i své soukromí, měli byste ale nejdříve trochu přibrzdit. To, co vám v době, kdy je Merkur ve Vahách, připadá jako něco naprosto dokonalého, se může po 5. listopadu změnit v naprosto seriózní noční můru. Pokud jste rozjeli nápady, které jste neměli promyšlené do důsledků, budete mít plné ruce práce s tím, jak je zvládnout a jak se vyhnout zbytečným problémům. Naštěstí by se našli kamarádi, kteří by vaši situaci bez dlouhého vysvětlování pochopili a vydali se vám na pomoc, ale to by vás moc nezklidnilo. Další oblast, ve které by byla doporučeníhodná opatrnost, jsou veškeré záležitosti, které se týkají vaší psychiky. Především si uvědomte, že je potřeba, abyste snížili tlak, který na vaši psychiku působí. Vědomě pracujte na tom, abyste se obklopili rozumnými lidmi, kteří vám řeknou pravdu, ale zároveň vás ve všech vašich záměrech podpoří. A když bude potřeba, podají vám ručník, kterým otřete zpocené čelo, a kapesník, který osuší slzy. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…