Velký přehled hudebních festivalů 2023: Kam v létě vyrazit za muzikou napříč republikou?

Festivalová sezóna v České republice pomalu startuje a festivaly všeho druhu lákají na opravdu zvučná jména. Které budou letos stát za to? Podívejte se na přehled těch největších!

Rock For People

Muse, Incubus, Nothing But Thieves, Ben Cristovao, Filharmonie Hradec Králové, Tata Bojs, Václav Neckář & Bacily, The 1975, Papa Roach, Machine Gun Kelly, Ashnikko, Billy Talent, Hollywood Undead, Slipknot, Architects, I Prevail, Simple Plan a další

Kdy: 8.–11. červen 2023

Kde: Park 360 – Hradec Králové

Info: www.rockforpeople.cz

Prague Open Air

Chinaski, Pražský výběr, David Koller, Monkey Business, J.A.R., Iné Kafe, Polemic, Michal Penk, Horkýže Slíže a další

Kdy: 15. červen–20. září 2023

Kde: Ledárny Braník, Praha

Info: www.pragueopenair.cz

Votvírák

Lucie, Škwor, Chinaski, Buty, Žlutý pes, Iné Kafe, Pokáč, Sto zvířat, UDG, Jaroslav Uhlíř, Vypsaná Fixa, DJ Lucca, DJ, Chris Sadler, Yzomandias, Smack, 58G a další

Kdy: 16.–18. červen 2023

Kde: Letiště Boží Dar – Milovice

Info: www.votvirak.cz

Prague Rocks 2023

Maroon 5, Gwen Stefani, Rag’n’Bone Man, James Bay a další

Kdy: 21. červen 2023

Kde: Letiště Letňany, Praha

Info: www.livenation.cz

Metronome Prague

Jamiroquai, M83, Zaz, Aurora, Moderat, Tove Lo, White Lies, Editors, Jana Kirschner, Zrní, David Koller a další

Kdy: 21.–24. červen 2023

Kde: Výstaviště Holešovice – Praha

Info: www.metronome.cz

Lážo Plážo Fest 2023

Royal Republic, Tata Bojs, Vypsaná Fixa, Horkýže Slíže a další

Kdy: 23. červen 2023

Kde: Otrokovice

Info: www.lazoplazofest.cz

Mighty Sounds

Rancid, Dub FX, Enter Shikari, The Interrupters, Hatebreed, Black Flag, Frank Turner & The Sleeping Souls, Moscow Death Brigade, Comeback Kid, The Dreadnoughts, Doctor Krapula, Bob Vylan, Hentai Corporation a další

Kdy: 23.–25. červen 2023

Kde: Letiště Čapův Dvůr – Tábor

Info: www.mightysounds.cz

Beats For Love

Deadmau5, Hardwell, Tiësto, Nervo, Sub Focus, Wilkinson, Netsky, Mark Knight, Eats Everything, Monki, Lovra, The Deepshakerz a další

Kdy: 5.–8. červenec 2023

Kde: Ostrava – Vítkovice

Info: www.b4l.cz

Bohemia Jazz Fest

Caminero Trio, Iva Bittová, Nota Bene Quintet, Peter Lipa Band, Michal Gera Quartet a další

Kdy: 10.–18. červenec 2023

Kde: Praha, Plzeň, Hluboká nad Vltavou, Prachatice, Domažlice, Brno

Info: www.bohemiajazz.cz

Masters Of Rock

Within Temptation, Amon Amarth, Kreator, Europe, The Hu, Airbourne, Soulfly, Eluveitie, Tarja Turunen, Sonata Arctica, Freedom Call, Crematory, Warkings, 100na100, Alžběta, Argos, Carpatia Castle, Donor a další

Kdy: 13.–16. červenec 2023

Kde: Vizovice, Areál likérky Rudolf Jelínek

Info: www.mastersofrock.cz

Hrady.cz

Kabát, Kryštof, Mirai, Dymytry, No Name, Michal Hrůza, Wanastowi Vjecy, Michal Hrůza, Anna K a další

Kdy: 17. červenec–2. září 2023

Kde: Točník, Kunětická hora, Švihov, Rožmberk nad Vltavou, Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov, Bezděz

Info: www.hradycz.cz

Colours of Ostrava

OneRepublic, Garden City Movement, Macklemore, Interpol, Ellie Goulding, Jacob Collier, Kavinsky, Niall Horan a další

Kdy: 19.–22. červenec 2023

Kde: Ostrava – Dolní Vítkovice

Info: www.colours.cz

Sázavafest

Kryštof, Mirai, Chinaski, Dymytry, Jelen, Michal David, Kateřina Marie Tichá, Trautenberk, Traktor, Verona, Katarína Knechtová a další

Kdy: 20.–22. červenec 2023

Kde: Světlá nad Sázavou

Info: www.sázavafest.cz

Benátská!

Chris Norman & band, Jaromír Nohavica, Rybičky 48, Mirai, David Koller, Lenka Filipová, Richard Müller, Yzomandias, Marpo & Troublegang, Viktor Sheen a další

Kdy: 27.–30. červenec 2023

Kde: Liberec, Areál Vesec

Info: www.benatska.cz

Let It Roll

Chase & Status, Sub Focus, Bru-C, Fox Stevenson, Koven, Modestep, Dimension, Andromedik, Andy C a další

Kdy: 3.–5. srpen 2023

Kde: Letiště Milovice

Info: www.letitroll.cz

Brutal Assault

Napalm Death, Converge, Deicide, Dismember, In Flames, Terror, Meshuggah a další

Kdy: 9.–12. srpen 2023

Kde: Jaroměř, pevnost Josefov

Info: ww.brutalassault.cz

Mácháč

R3hab, Morten, Mariana Bo, TNT, Goodboys, Amber Broos, The Reason Y, James D, Anfisa Letyago, Kölsch, A*S*Y*S, Eelke Kleijn a další

Kdy: 18.–19. srpen 2023

Kde: Pláž Klůček – Máchovo jezero

Info: www.machac.cz

TrutnOFF

Laibach, The Rumjacks, Andrew Tosh, Therapy?, Asian Dub Foundation, Monkey Business, Visací zámek, Michal Prokop & Framus Five, Robert Křesťan a Druhá Tráva a další

Kdy: 17.–20. srpen 2023

Kde: Areál Bojiště, Trutnov

Info: www.festivaltrutnoff.cz