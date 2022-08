VENDULA (39): Ztratila jsem syna, teď čekám další dítě, ale nejsem šťastná

Vendula ve svém životě zažila asi tu největší ztrátu, kterou může žena znát. Před několika lety přišla o svého syna a dodnes se s jeho smrtí nevypořádala, ačkoliv již čeká další dítě.

Měla jsem pocit, že jsem dítětem štěstěny. Vystudovala jsem bez obtíží dvě vysoké školy, s rodiči měla výborný vztah, ve škole potkala životní lásku. Vypadalo to, že mám nalinkovaný skvělý život. Jenže období hojnosti a strádání se vždycky střídají, na což jsem tehdy zapomněla. Žila jsem naplno.

Tři dovolené ročně s manželem, dva wellness pobyty s kamarádkami, značkově jsem se oblékala, na kosmetiku a ke kadeřníkovi chodila každý měsíc. Když jsem se rozhodla, že je čas otěhotnět, podařilo se to snad na první dobrou… Do toho jsme dostavovali dům snů. Byla jsem tak šťastná.

Když se nám narodil malý Janek, dopřávali jsme mu všechno, o čem jsme byli přesvědčení, že to potřebuje. Do jeho prvního roku jsme byli dvakrát u moře na rodinné dovolené, oslava Jankových prvních narozenin se nesla v luxusním duchu.

Ale pár dní poté přišel zlom. Najednou se mi zdál Janek pořád unavený, už tolik neběhal, více spal a pak jsem jednoho dne držela v náručí gumovou panenku. Byl to šílený pocit. Přijela pro nás rychlá a v nemocnici jsme zůstali na sérii vyšetření. Konečný verdikt zněl krutě – akutní leukemie.

Okamžitě jsme museli nastoupit na léčení, převezli nás do specializované nemocnice. Byla jsem v takovém ochromení, že jsem přestala mluvit a celé dny se třásla. I mně musela být nasazena medikace a načas mě v nemocnici musel vystřídat manžel.

Když jsem se jakžtakž dala do kupy a vrátila se k Jankovi, nastalo peklo na zemi. Náš malý, roční synek snášel léčbu velmi špatně, měl vysoké teploty, byl bezvládný. Když už se podle lékařů začínalo blýskat na lepší časy, jeho tělo napadla infekce. S ní jeho vysílené tělíčko nedokázalo úspěšně zabojovat. Dva měsíce od stanovení diagnózy Janek odešel…

Následující dny a týdny mám v mlze. Vůbec nevím, co jsem dělala, kdo se o mě staral, můj mozek to absolutně vytěsnil. Není dne a hodiny, kdy bych si na syna nevzpomněla, pořád myslím na to, kolik by mu teď bylo a co by uměl. S mužem nás tahle tragédie rozdělila, rozvedli jsme se po roce.

Já si našla práci účetní a tam jsem potkala svého druhého muže. Ač jsem právě teď těhotná a těším se na dceru, která má na svět přijít v červenci, necítím se tak šťastně jako kdysi.

Snažím se, seč mi síly stačí, abych žila naplno a hledala si na světě to pěkné, ale jde mi to ztuha. Už jsem ale ve fázi, že se nelituji. Vždyť mám to štěstí, že pod srdcem nosím další nový život.