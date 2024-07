Venkovní kuchyně může být jednoduchá i téměř profi: Jak ji zařídit?

Jakou bude mít podobu, to už záleží na vašich možnostech a představách. Venkovní kuchyně může být poměrně snadné dílko, protože se zpravidla nepoužívá tak často, a tím pádem nemusí splňovat parametry běžné kuchyně.

Venkovní kuchyně může být minimalistickým projektem, ale pokud si chcete dopřát komfort a jste ochotni věnovat tomu dostatek finančních prostředků, můžete i ve venkovní kuchyni vařit jako profesionální šéfkuchař.

Na druhou stranu – pokud si chcete dopřát komfort a jste ochotni věnovat tomu dostatek finančních prostředků, můžete i ve venkovní kuchyni vařit jako profesionální šéfkuchař. Může totiž mít podobu jednoduché linky s pracovní deskou, nebo naopak dokonalého kuchyňského ostrova s profi grilem a mycím centrem. Než se pustíte do plánování a realizace, promyslete si následující.

Umístění venkovní kuchyně

Toto hledisko je určující pro rozvržení velikosti i dispozice kuchyně. Důležitým bodem je, jak bude kuchyně chráněna před vlivy počasí, zda bude zastřešena, případně i chráněna ze stran. To je pak potřeba zohlednit při výběru materiálu.

Která dispozice letní kuchyně bude pro vás nejlepší?

Co se týče tvaru a uspořádání kuchyňské linky, máte na výběr ze stejných možností jako u běžné kuchyně. Budete nejspíš vycházet hlavně z vyhrazeného prostoru, ale svou roli budou hráti vaše preference, vkus a rozpočet. Nejčastěji se můžete setkat s lineárním uspořádáním, ale oblíbené jsou i kuchyně rohové nebo kuchyňské ostrůvky. Výjimkou nejsou ani kuchyně paralelní. Poslední dvě jmenované možnosti se využívají zejména na větších terasách a nebývají vždy nutně zastřešeny. Klade to však větší nároky na materiál a provedení.

Venkovní kuchyně může být i na balkoně či terase

Ano, dokonce na malém balkoně můžete mít venkovní kuchyni! Jen je třeba myslet na sousedy. S grilem na uhlí byste se mohli vystavit riziku konfliktů kvůli kouři. Existují speciální bezkouřové grily (např. značky Lotus) nebo zkrátka použijte běžný elektrický gril, který je univerzální. Využijete ho i doma v kuchyni. Dobrou variantou je i menší plynový, jen u něj počítejte s vyšší cenou.

Letní kuchyně v zahradě

Vlastníte-li zahradu a nemáte-li v úmyslu stavět kuchyni přímo u domu, třeba na terase, nejspíš ji umístíte do nějakého pěkného koutu nebo speciálně postaveného zahradního altánu či pod pergolu. Vyplatí se kuchyni situovat do rohu, v němž je chráněna ze dvou stran. Získáte tak navíc prostor na případné poličky a horní skříňky.

Jaký materiál venkovní kuchyně zvolit?

Jak už bylo uvedeno, pro výběr bude zásadní, jak moc bude kuchyně chráněna před vlivy počasí. Moderní trendy nevylučují kuchyně zcela otevřené, avšak jde o řešení náročnější, a to i z pohledu financí. Nejčastěji se používá kov, konkrétně nerezová ocel nebo levnější hliník. Milovníci minimalismu a industriálního designu se nevyhýbají ani betonu. Na nekryté kuchyně se používá také kámen, případně dřevo, většinou cizokrajné, které lépe odolává vlhkosti a hnilobě. Z toho důvodu je jasné, že pořizovací náklady na takovou kuchyni se mnohdy pohybují v řádu statisíců korun.

Častější jsou však kuchyně kryté, které kombinují dřevo a kov, případně kámen jako materiál především pracovní desky. Taková linka může být ovšem i vyzděná z cihel a opatřená dřevěnou deskou a dvířky nebo otevřenými policemi.

Co radí odborník „V zahradní kuchyni volte spíše uzavřené prostory, ať už jsou to skříňky nebo zásuvky, protože venku se víc práší. Nádobí a pomůcky uložené v otevřených policích byste jinak museli před každým použitím umývat. Nezapomínejte na ubrousky, utěrky a kořenky, pro ty se vám nebude chtít pokaždé běhat domů. Dochucovadla je vhodné dát do stojánku s uchem nebo do košíčku, který po skončení stolování schováte do skříňky. Pořiďte si průhledné kryty na pokrmy, ať už skleněné, plastové nebo prodyšné varianty se síťovinou. Ochrání jídlo před hmyzem. Stejně jako vás ve večerních hodinách svíčky odpuzující hmyz,“ radí Pavel „KUTIL“ Zeman, lektor Hobby kurzů.

Venkovní kuchyně v bodech: Co musíte vyřešit

1.: Pracovní plochu

Nejjednodušším typem kuchyně jsou regály či skříňky, případně pojízdné stolky nebo ostrůvky s pracovní plochou. Jde o nejlevnější řešení a vyhovovat bude tam, kde už je k dispozici klasický zahradní gril. Můžete tak rozšířit kout s grilem a umožnit si snazší přípravu pokrmů přímo na místě.

2.: Úložné prostory

Jestliže plánujete vybavit kuchyni vlastním vybavením tak, abyste nemuseli přenášet věci z interiéru, budete potřebovat dostatečný prostor na jeho ukládání. Nejpraktičtější je kombinace zásuvek a uzavřených skříněk, ale chcete-li ušetřit, můžete použít i otevřené police či regály. Aby se na nádobí a pomůcky neprášilo a snáze se udržel pořádek, lze je skladovat v plastových boxech nebo papírových krabicích.

3.: Skladování potravin

Nejjednodušší je v tomto případě nosit si potraviny, které vyžadují speciální podmínky pro skladování, z interiéru. Nicméně pokud chcete mít trvale po ruce chlazené nápoje a některé choulostivější suroviny, nabízí se použití chladničky. To už však vyžaduje zdroj elektrické energie. Nejsnáze to samozřejmě vyřešíte natažením prodlužovačky z domu, nebude to však nejpraktičtější. V každém případě je lepší, když zvolíte chladničku určenou pro venkovní použití.

4: Přípravu pokrmů

Nejoblíbenějším způsobem přípravy pokrmů ve venkovní kuchyni je samozřejmě klasický či plynový gril. Ten může být volně stojící, vestavěný do linky nebo může jít rovnou o zděný krb. Pokud chcete mít i možnost přípravy pokrmů např. na pánvi, nabízejí se plynové hořáky na propan-butan nebo klasická indukční deska, plánujete-li zavést elektřinu. Pro milovníky pizzy či domácího chleba může být lákavá i představa vlastní pece.

5.: Mytí nádobí

Zajistit mytí nádobí přímo na místě obnáší asi největší oříšek, co se týče konstrukce venkovní kuchyně. Znamená to natáhnout vodu a odpady přímo ke kuchyni, což není nejlevnější. Může to zejména u zahradních kuchyní dále od domu přinést různé technické problémy. Pokud se proto z těchto důvodů do instalace dřezu či myčky nepustíte, stačí mít po ruce lavor, v němž nádobí přenesete domů.

"Článek vyšel v časopise Moje psychologie 6/22"

Text: Dominika Záveská