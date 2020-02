VĚRA (42): Po rozvodu mi osud seslal do cesty lásku z mateřské školky

Věra měla po rozvodu nostalgickou náladu a při vzpomínkách narazila na bývalého spolužáka ze školky. Nejspíš ani ona nečekala, že by se z dětské lásky mohl vyklubat vztah!

Jednoho osamělého večera, asi rok po rozvodu jsem si takhle seděla doma a prohlížela jsem si staré fotky. Při listování starými alby narazím na zašlou fotografii ze školky.

S nostalgickým úsměvem si prohlížím své příšerné culíky a své tehdejší kamarády. Pohled se mi zastaví na tom nejroztomilejším klukovi, který na fotografii stojí mezi mnou a mojí nejlepší kamarádkou a drží nás obě za ruce. No jistě, Matěj!

Byli jsme velká trojka. Já, Matěj a moje nejlepší kamarádka. Pořád jsme byli spolu a nedali jsme bez sebe ani ránu. Jak já ho milovala… Napadlo mě, že bych se ho mohla pokusit najít na Facebooku.

Nechápu, že mě to nenapadlo dřív. Neviděla jsem ho od svých osmi let. Naše kamarádství skončilo v první třídě, kdy se celá Matějova rodina odstěhovala pryč z města a od té doby jsme se neviděli.

Bohužel, jeho jméno bylo celkem obvyklé, takže mi hledání trvalo dlouho. Prohlížela jsem jednotlivé fotografie jeho jmenovců, ukazovala je své kamarádce a společně jsme posuzovaly, zda by to mohl být ten správný Matěj. Náš Matěj.

Už jsem to chtěla vzdát s tím, že asi patří do těch pár procent mé generace, která nemá Facebook. Nakonec se mi přece jen povedlo vypátrat ho! Jakmile jsem uviděla jeho profilovou fotografii, věděla jsem na sto procent, že je to on. Měl pořád ten sladký úsměv, který jsem si pamatovala.

Napsala jsem mu stručnou zprávu, jestli chodil do školky tam a tam a zda si pamatuje své dvě nejlepší kamarádky. Netrvalo dlouho a s nadšením odpověděl, že samozřejmě ano. Psali jsme si o našich zážitcích z dětství, o tom, co se v našich životech událo a co děláme v současné době.

Když jsem navrhla, že bychom se mohli potkat, protože jsem ho opravdu chtěla vidět, bohužel nesouhlasil, protože by nevěděl, jak schůzku s kamarádkou ze školky vysvětlit své manželce. Několik měsíců jsme si čas od času napsali a vždy to byla konverzace, u které jsem se zasmála a která mi zvedla náladu.

Naštěstí naše dopisování časem vyšumělo a já ho postupně dostala z hlavy. Přibližně po roce se opět ozval. Měla jsem z toho ohromnou radost a naše psaní bylo ještě příjemnější než předtím.

Po nějaké době z něj vypadlo, že s manželkou už nějakou dobu není, takže nám nic nebrání v tom, abychom se viděli. Sešli jsme se v jedné malé hospůdce v centru města. Věřte mi, že takhle nervózní jsem snad nikdy v životě nebyla. Měla jsem strach, že naše setkání bude naprostá katastrofa.

Opak byl pravdou. Do Matěje jsem se zamilovala snad ještě víc, než když jsme si v koutě tenkrát hráli na doktora. Vídali jsme se stále častěji a častěji a nakonec jsme se po všech těch dlouhých a dlouhých letech stali šťastným párem. Dnes jsme spolu tři roky a náš příběh stále baví a dojímá celé naše okolí.