VĚRA (42): Přítel ani po půl roce vztahu nechce sex, já tím trpím

Věra má už půl roku známost s Martinem. Ti dva si padli do oka hned při první schůzce. Věra si myslela, že se na ni konečně usmálo štěstí. Jenže ti dva spolu ještě neměli sex.

Po půl roce stále rozpačitějšího snažení o první skutečný sex jsem se dozvěděla, že příšerně tlačím na pilu a že za vše mohu vlastně já! Ano, pochopili jste správně, půl roku, co se známe, jsme spolu nespali. V tu chvíli jsem to vnímala jako podpásovku.

Chtěla jsem si konečně o všem narovinu promluvit, náš vztah si to zasloužil, z Martinovy reakce jsem ale byla v šoku! Čekala jsem všechno – že je na kluky, že je nemocný, že má nějakou speciální zálibu a podobně – ale to, že to hodí celé na mě, mě nenapadlo ani ve snu!

S Martinem jsme se poznali přes seznamku před půl rokem. V té době jsem vše vnímala jako dar z nebe, jako neuvěřitelně šťastnou náhodu. Kdo by čekal, že na prvním rande, při první zkušenosti se seznamkou potkám chlapa, s nímž si tak „sedneme“.

Martin se mi líbil, měli jsme si o čem povídat, vypadalo, že má vyřešenou minulost i přítomnost, má dobrou a stálou práci i vlastní bydlení. I tak jsem samozřejmě byla opatrná, ale během pár týdnů se ukázalo, že mi Martin nelhal. Vše, co mi o sobě doposavad řekl, byla pravda.

Zamilovala jsem se velmi rychle, a zdálo se, že přítel mé city opětuje. První měsíc, kdy jsme se jen vodili za ruce, líbali a občas hladili, byl neskutečně romantický. Martin mě vždy doprovodil k domu a pak se galatně rozloučil.

Po měsíci jsem se odhodlala ho pozvat nahoru. S díky odmítl. Druhý den ho čekalo důležité jednání, na které se prý musel ještě lehce připravit. Údajně šlo o velkou zakázku. Byla jsem zklamaná, ale chápala to. Podobně se pak během půl roku omluvil ještě několikrát.

První přespání proběhlo po měsíci. Syn byl s kamarády na chatě a já měla volný byt. Dali jsme si večeři, víno, koukali na film, drželi se za ruce, hladili… No a pak mi přítel řekl, že by rád se vším ještě počkal, prý ještě není připraven. Trochu jsem nechápala, jak se chce připravovat, jak přesně to myslí, ale nechtěla jsem se ptát.

Už tehdy jsem podvědomě vnímala jakousi auru tajemna kolem tohoto tématu. Spali jsme vedle sebe jako manželé po třiceti letech. Trpěla jsem. Trochu jsem doufala v ráno, kdy má většina mužů své „silné chvilky…“

Nepochodila jsem. Když jsem se probudila, byl Martin už oblečený a dělal mi snídani. Byla jsem zklamaná, ale na druhou stranu si snídaní do postele v mých očích všechno vyžehlil.

Bohužel podobná situace nastala ještě několikrát. Martin měl problémy se zády, což byl asi nejčastější důvod, kvůli němuž jsem si vyslechla: „Dnes, miláčku opravdu ne…“. Vybavuji si i pár situací, kdy jsem se ale cítila vyloženě trapně. Byli jsme na víkend na takovém tom lázeňském pobytu, v té době jsem zhubla okolo sedmi kilogramů, hodně jsem cvičila, starala se o sebe – cítila jsem se naprosto výborně, neodolatelně.

Večer po procedurách a šampaňském jsem vplula do ložnice jen v saténovém župánku, myslela jsem, že se konečně dočkám. Nikdy jsem v tomto ohledu neměla s muži problém, Martin ale spal! Tvrdě spal, dokonce pochrupoval. Začala jsem ho jemně hladit. Jakoby v polospánku mě docela důrazně chytl za ruku, odstrčil ji a spal dál. Ráno ale pak dělal, že si nic nepamatuje. Myslím si, že lhal.

Během půl roku, kdy jsme si jinak rozuměli, se vše začalo hromadit, až jsem se konečně odhodlala téma otevřít. No a tehdy jsem se dověděla, že za vše mohu já. Prý jsem hrozně „hrrr“ moc tlačím na pilu a on potřebuje prostor proto, aby mě dobýval.

Osobně si myslím, že ten prostor měl. Ale i tak jsem o sobě přemýšlela, myslím, že nijak nadprůměrně „hrrr“ nejsem tedy nebyla! Jednoduše jsem ho občas lehce sváděla.

Nikdy si na takové chování u mě žádný muž nestěžoval, spíše jsem měla opačnou zkušenost. Například s bývalým manželem a vlastně i s bývalým přítelem jsme si poslední roky vztahu nerozuměli v ničem jiném než v sexu. Bývalý přítel mi i nyní čas od času dokonce navrhuje za tímto účelem schůzku…

Zkušenost s Martinem je pro mě tedy úplně nová. Narazila jsem poprvé na muže, s nímž si lidsky hodně rozumím, ale fyzická stránka našeho vztahu v podstatě neexistuje. Trochu mám pocit, že to tak Martinovi stačí. Mně ale ne, trpím a nevím co dál. Čas mi utíká, nechci jím plýtvat.