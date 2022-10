Jakmile se od Věrky a Pepy odstěhovali synové, rozhodli se manželé využít volné dětské pokoje jinak. Pepa přišel s návrhem, aby se z jednoho pokoje stala erotická místnost určená k nejrůznějšímu experimentování v posteli.

S manželem máme dlouholetý spokojený vztah

Pepa je chlap mého života. Známe se více než pětadvacet let a ve všem si rozumíme. Nikdy jsme neprožili žádnou velkou manželskou krizi a vždy jsme se na všem domluvili. Jsme fajn parťáci a jako milenci jsme také stejně naladění. Tedy až dodneška.

S Pepou máme tři kluky. Dva z nich jsou už ženatí a jsou hrdí tátové. Nejmladší se od nás odstěhoval teprve minulý rok. Žije s přítelkyní nedaleko od nás a myslím, že už na vlastních dětech také pracují.

Když se kluci nadobro odstěhovali, zůstal náš dům strašně prázdný. Každý z nich měl svůj pokoj a takto to bylo až dodnes. Na nic jsme jim tam nesahali a pokoje tam pro ně byly pořád.

Jak využít prázdný pokoj? Manžel mě šokoval

Nyní je to ale už zbytečné a s Pepou jsme začali přemýšlet o tom, jak tyto volné pokoje využijeme. Bylo jasné, že jeden pokoj bude pro naše vnoučata. Udělali jsme tedy krásný dětský pokoj s hromadou hraček, se kterými jsme si hráli ještě já i Pepa, když jsme byli malí. Zůstaly tak stále dva pokoje.

Já jsem přemýšlela o velké šatně nebo dalším pokoji pro hosty. Čekala jsem, že Pepa přijde s myšlenkou nechat si nějaký prostor pro sebe a naše syny. Místnost třeba s kulečníkem, barem a velkou televizí na fotbal.

Rozhodně jsem ale nepočítala s tím, že bude chtít z jednoho pokoje udělat erotickou hernu, abychom mohli experimentovat v posteli a zkoušet nové věci a vlastní limity. Byla jsem celkem v šoku.

Experimentovat v sexu chce se mnou, vlastně mi to lichotí

Na druhou stranu mi to ale hodně lichotilo. Už jsme babička s dědou a Pepa má pořád chuť milovat se se mnou jako zamlada, a k tomu se navíc pustit do experimentů při milování!

V zásadě jsem proti tomu nic neměla. Sex jsem měla vždy hodně ráda a s Pepou nám to v posteli klapalo. Přišlo mi to ale celé trochu divné. Říkala jsem si, že nám přece může stačit naše ložnice a nemusíme mít udělanou nějakou hernu, nebo jak tomu mám říkat.

Začala jsem se trochu bát, co si vlastně Pepa pod tím experimentováním představuje, že k tomu potřebuje mít tolik prostoru. Nakonec jsme si o tom museli pořádně promluvit.

Experimentování v posteli bylo pro Pepu výzvou k tomu, abychom zkusili opravdu něco, co jsme spolu ještě nezažili. Chtěl nakoupit nějaké provazy, bičíky, různé vibrátory a jiné pomůcky.

Samozřejmostí pro něj byla velká televize na společné sledování porna a videokamera. Pepa by si rád naše experimentování natáčel na kameru a udělal si z toho vlastní porno.

Zírala jsem, co chce zkusit v posteli

Když jsem to slyšela, nevěřila jsem vlastním uším. Měla jsem pocit, že snad ani nevím, s kým to tolik let žiju. Říkala jsem si, proboha, co to přede mnou stojí za cizího chlapa? Vždyť má úplně jiné potřeby a choutky, než kdy měl. Nebo je to druhá míza?

Musela jsem si to všechno nechat projít hlavou. Na jednu stranu mě těšilo, že to chce Pepa prožívat se mnou. Ale z druhého pohledu nebylo tohle experimentování v posteli úplně pro mě.

Navíc jsem si vůbec nedovedla představit, co jako řeknu celé rodině. Proč je ten bývalý dětský pokoj zamknutý? Proč se tam už kluci nemůžou jít podívat?

Postelové hrátky ano, ale v ložnici. Zatím

Nakonec jsem to musela všechno rozhodnout já. Pepa mi řekl, po čem touží. A já jsem si musela vybrat, jestli to budu akceptovat, nebo ne. Bála jsem se ale, že pokud to úplně zavrhnu, ohrozím tak naše fungující manželství. Samostatný pokoj na nějaké experimentování jsem nechtěla. Z volné místnosti se udělala velká šatna.

To však neznamená, že jsem o Pepu přišla nebo jsem odpískala náš sexuální život. Společně jsme zašli do sexshopu a nakoupili jsme tam nějaké hračky.

Něco jsme objednali z internetu a naše společné experimentování zkoušíme v ložnici. Uvidíme, jak se nám to bude líbit. Kdo ví, třeba jednou nějakou tu hernu přece jenom zařídíme.