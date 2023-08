VĚRA (52): Manžel mě opustil a po dvou letech se ke mně vrátil. Zatím se vídáme tajně

Po osmadvaceti společných letech se můj muž nečekaně odstěhoval. Že odchází, mi oznámil při večeři. Málem jsem se udusila soustem. Byl úplně bez emocí, vyslovil to stejným tónem, jako by se mě ptal, jak jsem se přes den měla…

Než dojedl, vysvětlil mi, že si prostě potřebuje dát oddych, nadechnout se zase čerstvého vzduchu, zkusit žít jinde. Byl neoblomný, na moje prosby, ať tomu dá ještě šanci, že jsem ochotná věci a třeba i přístup změnit nebo že bychom spolu zašli za terapeutem, vůbec nereagoval. Prý má jasno a já to rozhodnutí ničím nezvrátím. Večer si sbalil věci do dvou kufrů a ráno s nimi odjel taxíkem.



Samozřejmě jsem celou noc nespala a pořád přemítala, co se kdy mohlo stát, co Jiřího vedlo k tak razantnímu kroku. Druhý den jsem obvolala jeho kamarády, brnkla jsem i jeho kolegovi. Prostě mi to nedalo, musela jsem přijít na ten pádný důvod, který vedl k takovému rozhodnutí. Samozřejmě mi telefonáty žádné rozhřešení nepřinesly. Jestli Jirkovi známí něco věděli, nic mi neprozradili. Dnes je vlastně chápu, je nejlepší se do cizích vztahů nemíchat.

Když jsem to zavolala našim už dospělým dětem, byly z toho doslova perplex. S tátou nakonec pár měsíců nemluvily. Jiří svůj krok dotáhl k dokonalosti, po půl roce požádal o rozvod. Rozvedli nás vlastně okamžitě. Já nebyla schopná s ním dlouhý čas vůbec promluvit. Byla to pro mě zrada, přes kterou jsem se nemohla nebo spíš nedokázala přenést.



Jak jsem se tak dozvídala, Jiří, který žil ve vedlejším městě, byl sám, žádnou náhradu si za mě nenašel. Nebo aspoň ne trvalou. Učila jsem se žít bez něj, snažila jsem se hledat jiný smysl života než v dobře fungujícím manželství. Ale šlo mi to ztuha.

Pár mužů jsem potkala, ale vyklubala se z toho jen krátkodobá záležitost. Prostě jsem si jen naplňovala jisté potřeby. Věděla jsem, že Jiří byl ten nejlepší a že náhradu najdu jen stěží. Takže jsem se následujícím obdobím spíš jen protloukala bez větší radosti ze života.

Po dvou letech jsem se s Jiřím potkala na oslavě jedné z našich dcer. Původně jsem tam jít nechtěla, protože jsem pořád nebyla připravená exmanžela vidět. Nakonec jsem se vydala, přece jen jsem nechtěla oslavu zkazit. Celou dobu jsme tam po sobě pokukovali, občas něco prohodili.

Ještě večer mi Jiří napsal, prý jsem vypadala úchvatně a on by se mnou nejradši zašel na skleničku. Dva dny jsem ho nechala v nejistotě a pak kývla. Brzy jsme se nepotkávali jen po restauracích a na procházce. Tu přespal on u mě, tu já u něj. A takhle to praktikujeme doteď, jen dětem jsme zatím nic neřekli. Sami nevíme, jak nám ten druhý pokus vyjde…