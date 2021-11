Věra (55): Nevím jak zvládnu zdražování energií, asi si budu muset vzít další práci

Věra pracuje jako uklízečka ve škole. Nepříjemná covidová situace pro ni znamenala snížený finanční příjem a musela sáhnout také do svých finančních rezerv. Nyní neví, jak má zvládnout zdražování energií, aniž by si musela hledat další práci.

Nikdy jsem si nestěžovala

Nikdy jsem si na nic, co se mi v životě přihodilo, nestěžovala. Beru život takový, jaký je, a snažím se bojovat s tím, co mi přichystá. Vysněnou práci nemám a stejně tak krásný domek na vesnici a hodného manžela. Na místo toho mám práci s minimálním platem, městský byt 2+1 a jsem pět let rozvedená.

Nejdůležitější v mém životě jsou pro mě ale moje dvě dcery. Snažila jsem se být jim dobrou mámou a dát jim do života správné základy. To vše je můj život, se kterým jsem spokojená a beru jej tak, jak je.

Poslední dobou jsem ale hodně psychicky unavená a ze života se mi vytrácí můj optimismus. Mám pocit, že se svět kolem mě zbláznil a už si nedovedu představit, kam až to může všechno vést.

Začalo to covidovou situací. Dlouhé odloučení od rodiny a přátel, zavřené obchody a život mezi čtyřmi stěnami mého bytu. To vše bylo pro mě moc těžké. Pracuji jako uklízečka ve škole. Po dobu lockdownu byla škola zavřená a já jsem musela být doma.

Znala jsem jenom nutné nákupy a pak jsem byla celý den zavřená v bytě. Po tu dobu člověk myslí na hlouposti a přepadá ho deprese. Pak vám svitne naděje, že všechno bude lepší a přes léto načerpáte novou energii. K tomu se vám podaří došetřit nějaké peníze, kterých jste přes nucenou izolaci měli méně. A najednou dostanete novou ránu.

Trh s energiemi se zbláznil a já musím řešit nového dodavatele a vyúčtování, které skoro nemám z čeho zaplatit. Za půl roku bych řešila obnovení smlouvy. Ze dne na den jsem se ale dozvěděla, že můj dodavatel zkrachoval a já mám problém.

Navíc mi přišlo vyúčtování za vyčerpané energie. Částka je taková, že když ji zaplatím, tak jsem vyčerpala téměř všechny moje finanční rezervy. Už jsem navštívila několik nových dodavatelů a zkoumala jejich ceny. Jsou to ale na moje poměry celkem vysoké sumy.

Plat uklízečky není takový, abych mohla zaplatit nájem, měsíční zálohy na energie, jídlo a další věci a přitom ušetřit. Kdybych žila s někým dalším, bylo by to jednodušší. O platby bychom se dělili. Takto jsem ale v nepříjemné situaci.

Moc nevím, jak to všechno vyřešit. V mém věku si už asi lépe placenou práci nenajdu. Plyn a elektřinu také potřebuji. Mohu požádat dcery o nějakou finanční výpomoc, ale vím, že samy mají dost vlastních výdajů. Jediné řešení je najít si další práci.

Kdybych měla dva platy, mohla bych to všechno zvládnout. Nyní chodím do práce na trhanou směnu, to znamená, že uklízím dopoledne, poté, co začne škola, a pak zase po vyučování. Pokud by se mi podařilo najít něco na poloviční úvazek mezitím nebo večer, mohlo by mi to pomoct. Samozřejmě to ale znamená mít méně času na rodinu, přátele a sebe.

Je to pro mě celé hrozná situace. Nejvíc mě na tom štve, že je člověk postavený před hotovou věc a nějak se musí sám zařídit a poradit si s ní. Další práce je pro mě nutnost. Už jsem se začala dívat na pracovní nabídky a ptám se známých.

Opět mě to ale celé strašně stresuje a jsem už psychicky odrovnaná. Celé dny budu jenom v práci a budu se honit za penězi, abych mohla důstojně žít. Jestli se tomu tak bude dát říkat.

K tomu všemu mám strach, že zase zavřou obchody a školy. A já nebudu mít pravidelný příjem a celá situace se pro mě zase zkomplikuje. Svět se obrátil vzhůru nohama a já jenom čekám, co bude další rána. Pokud se mi nepodaří najít si další zaměstnání, vůbec nevím, jak vše vyřeším.