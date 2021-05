VĚRA (62): Dcera zmanipulovala vnoučata proti nám. Teď je nevídáme

Spokojený život babičky a dědy od čtyř vnoučat se ze dne na den rozplynul jako dým nad hrncem. Dcera své dvě děti proti nim poštvala tak, že s Věrou a jejím manželem nechtějí mluvit a ani se vídat. I po třech letech je to moc trápí a bolí. Pevně ale věří, že si k sobě cestu zase najdou.

Žili jsme s rodinou dcery

Jako babičce se mi o tom všem nemluví dobře. Už jsou to tři roky, ale já se se ztrátou svých vnoučat stále nemůžu vyrovnat. S manželem máme dvě dcery a každá má už svou vlastní rodinu. Starší dcera Kristýna má holku a kluka. Mladší dcera Tereza má dva kluky a ještě před třemi roky bydlela ve stejné ulici, jako bydlím já s manželem. Soužití nás a Terezy v těsné blízkosti nám všem vyhovovalo. Tereza byla ráda, že jí pomáháme s dětmi, a my jsme si užívali toho, že máme vnoučata každý den na očích.

Jak se vyrovnat s rozchodem? Podívejte se na video:

Problémy v manželství

Když bylo vnukům šest a osm let, začali jsme s manželem Markem cítit, že to Tereze a jejímu manželovi neklape. Tereza změnila práci a často bývala na přesčasech a služebních cestách. Zdálo se nám, že o děti pečujeme pouze my a její manžel. Všemu jsme jen přihlíželi až do chvíle, kdy za námi Tereza přišla s pláčem a chtěla si promluvit.

Začala nám říkat, jak je život s jejím manželem hrozný, jaké je to peklo. Že jí ponižuje, neváží si jí, je na ni i děti hrubý a kvůli tomu ho ona už nemiluje a chce se s ním rozvést. Celé se nám to zdálo prapodivné, když jsme viděli, že Tereza není skoro doma a nestará se ani o domácnost. Vnukové si nikdy na nic podobného nestěžovali. Když byli s tátou, tak se pořád smáli a měli zábavu. Naopak s dcerou se mračili a nudili.

Psychická manipulace dětí

Řekli jsme tedy Tereze, aby to zkusila s manželem probrat a najít nějaké jiné řešení. Že jsou její synové ještě moc malí na to, aby se jim rozpadla rodina. Potřebují mámu i tátu. Také jsme jí řekli, že ona je pořád pryč a na děti nemá čas. Že spíše její manžel je ten, kdo se dětem věnuje a je pro ně správným rodičem. Tereza se na nás naštvala a pyšně odešla.

Asi dva dny jsme se neviděli a pak přijelo k domu Terezy stěhovací auto. Šli jsme za nimi a Tereza nám řekla, že se její celá rodina stěhuje pryč od nás, protože je nemáme rádi a pořád na ně s něčím tlačíme. Že se prý nedá v naší blízkosti bydlet, že jsou už psychicky vyčerpaní.

Vnuci se na nás ani nepodívali a vůbec se s námi nechtěli bavit. Ještě ten den měli vše sbalené a byli odstěhovaní. Nereagovali na telefony a úplně s námi přestali komunikovat. Nevěděli jsme, kde bydlí, co dělají a jak se mají.

Za vším byl milenec

O měsíc později za námi přijel Terezin manžel. Přišel se nám omluvit a vše nám vysvětlit. Mezi ním a Terezou to už půl roku nefungovalo. Měl pocit, že má Tereza nějakého milence, ale nechtěl si to připustit.

Když se ten jeden den vrátila Tereza od nás domů, vymyslela si perfektní báchorku, díky níž zmanipulovala celou svou rodinu. Manželovi i dětem řekla, že jsme jí strašně ublížili. Měli jsme jí říct, že jí a celou její rodinu nemáme rádi a že už jim s ničím nechceme pomáhat. Že jim prý závidíme peníze a že by Tereza měla odejít z práce a začít vychovávat své rozmazlené kluky.

Manipulací poštvala děti proti všem

Požádala celou rodinu, aby se odstěhovali, že už má pro všechny najitý nový byt. Manželovi pak o samotě řekla, že ho miluje, ať stojí při ní, že se vše zlepší a změní a bude to jako dřív. On sám jí také uvěřil, pomohl jí se stěhováním a se zabydlením, ale jinak se nic nezměnilo.

Po dvou týdnech ji viděl, jak se před jejich domem vášnivě loučí se svým milencem. Chtěl vše zachránit, ale Tereza byla arogantní a nechtěla. Dětem řekla, že se tatínek bude stěhovat, protože jim to neklape a protože jí nepomohl překonat zradu od babičky a dědečka.

Až ve chvíli, kdy si Terezin manžel odnášel z nového bytu své kufry, tak mu vše došlo. Od Terezy to byl vše výborný herecký výkon, který si už dlouho plánovala. Už nějakou dobu předem tajně manipulovala kluky a říkala jim, jak je tatínek špatný. Zřejmě chtěla vyhodit manžela a dovést si milence.

Skvělá manipulátorka

Protože se ale u nás nesetkala s pochopením rozvodu, musela vše naplánovat jinak. Děti zmanipulovala tak, že se s námi odmítají vídat a nechtějí nijak komunikovat. Jejich táta je vidí velmi omezeně. Nechce se jich ale vzdát, takže o ně bude u soudu bojovat.

Já a můj manžel stále nemůžeme dceru pochopit, jak se z ní stala taková manipulátorka? Kvůli svým zájmům manipulovala dětmi i manželem. Chtěla i nás svým lhaním zatlačit do kouta, abychom jí v jejích špatnostech podpořili. Nyní vzala vnoučatům jejich rodinu a prý je konečně šťastná a může volně dýchat.

Stále doufáme, že se někdy vnuci objeví v našich dveřích a obejmou nás. Že vše pochopí a budou vědět, že my jsme jim nikdy neublížili a pořád je milujeme. I když nám ještě dvě vnoučata zbývají, nemůžeme se s tím vyrovnat a skoro každý večer usínám s myšlenkou na odloučené vnuky.