VĚRA (67): Snacha mi odpírá vidět vnoučata, mstí se za rozvod s mým synem

Když jí před osmi lety syn se snachou oznámili, že čekají miminko, samou radostí se mohla zbláznit. Před třemi lety zažívala radost ještě větší, to když dostala zarámovaný obrázek z ultrazvuku se zprávou, že k pětiletému vnoučkovi přibude holčička. Dnes jí však zůstaly už jen ty fotky…

Můj mladší syn dlouho nemohl najít partnerku, ale když mi před deseti lety představil Zuzku, bylo mi jasné, že tohle bude matka jeho dětí. Zuzka byla hodně citlivá, na můj vkus někdy až moc, ale viděla jsem, že se mají se synem rádi, a tak jsem byla ráda i já.

Vzali se a žili spokojený život. Po dvou letech se jim narodil Eliášek, moje láska. Mám vnuka ještě od staršího syna, ale ten už je v pubertálním věku a k babičce se mu moc jezdit nechce.

Brávala jsem si Eliáška na procházku, vždycky jen na hodinku, Zuzana si na dochvilnost potrpěla, a tak jsem nechtěla dělat problémy. Když byl Eliášek starší, chtěla jsem jim ulevit a vzít si ho na noc. Snacha dávala Eliho občas na noc jen své mamince, a i když jsem na syna tlačila a doslova žadonila, proč nemůže být malý i u druhé babičky, vždycky jsem slyšela to samé: „Babi, neřeš, však k nám můžeš kdykoliv přijít.“

Ano, to jsem mohla, ale chtěla jsem si svého vnuka užít i u sebe doma! Zuzka mě ostatně nikdy nenechala s Eliáškem samotnou. Když jsme si hráli u něj v pokojíčku, každou chvilku nakukovala, jako kdybych byla nesvéprávná. Neustále měla připomínky.

Proč mu kupuju pořád banány, proč jsem mu na procházce sundala čepici, jak to, že malý nechtěl po procházce se mnou večer usnout – všechno bylo špatně. Syn to vůbec neřešil, říkal, ať si to vyřešíme samy, že nemá na ptákoviny čas.

Když Zuzana otěhotněla podruhé, doufala jsem, že už nebude mít tolik času na to věčné buzerování. Po porodu byla opravdu ráda, když jsem s Eliáškem vypadla na celé odpoledne. Syn býval v práci čím dál víc, tehdy jsem vůbec netušila pravý důvod, a snaše se moje pomoc hodila.

Díky tomu jsem se od vnuka dověděla věci. Tatínek se s maminkou pořád jen hádá, maminka je prý na tátu i na něj někdy moc zlá a on se bojí. Vzpomínám, že jsem se tehdy nemohla ani nadechnout, jak mě to ranilo. Vůbec jsem netušila, že mají mladí nějaké problémy, navíc, že se to odráží i na Eliáška.

Večer jsem synovi volala a pozvala ho za záminkou opravy něčeho v domě na rychlý oběd. Přiznal se mi, že už nějakou dobu jim to se Zuzkou neklape, že začala být strašně úzkostlivá na děti, pořád řeší věci typu: Co kdyby se stalo dětem to či ono, děcka jsou z ní prý vycukané a bojí se cokoliv udělat, jen aby máma nevyváděla.

Když dojedl poslední sousto, odrovnal mě úplně. „Mami, asi podám žádost o rozvod. Tohle se nedá, vždyť my už spolu ani nespíme…“ Jako by mě praštil kladivem. Rozvod? A co děti? U koho budou, jak jim to oznámí, proč to ještě nezkusí? Chrlila jsem na něj jednu otázku za druhou.

Dětem se prý uleví, budou u mámy, se střídavou péčí. Zuzana prý rozvod nechce, ale on je téměř rozhodnutý. Dal mi pusu, řekl, ať se netrápím, a byl pryč. Když jsem se vyplakala, zavolala jsem Zuzaně, potřebovala jsem znát její názor. Řekla mi, že po telefonu to řešit nebude, tak jsme se domluvily, že se stavím.

U nich mi řekla, že ona se rozvádět rozhodně nechce, a jestli se mi prý synáček svěřil, že už si za ni našel náhradu. To byla další ledová sprcha. Večer volání synovi, jestli je to pravda. Byla, ale ta druhá prý byla už jen důsledek jejich krize, nikoliv příčina.

Příčinou je to, že Zuzana je hysterka, která dětem nedovolí kousek čokolády, skákání do louží, olizování prstů, braní si sladkostí od cizích dětí a tisíc dalších nesmyslů. Přesto, že ho to bolí vůči jeho dětem, nemůže s ní být pod jednou střechou, protože na ni prostě nemá páky. Xkrát se prý snažil to řešit, chtěl, aby Zuzana navštívila psychologa, ale ona prý žádný problém nevidí. A tak se mu svým chováním odcizila natolik, že už s ní dál nechce žít.

Následoval rozvod, o kterém jsem si tajně myslela, že bude nějakým řešením. Jenže jsem se tvrdě přepočítala. Od rozvodu svá vnoučata téměř nevídám. Když je má syn u sebe, většinou tráví čas s nimi a jeho partnerkou v novém domě, který si pořídili. Je to daleko a synovi se nechce pendlovat z místa na místo.

Sice se za mnou někdy staví, ale abych je měla na noc? To se nestalo. Syn mi říká, ať se domluvím se Zuzanou, ale ta zahořkla ještě víc a nechce mi je svěřit už ani na ty procházky. Mstí se za syna, za to, že má novou ženu.

Trápím se každý den. Vyčítám synovi, že je měkkota, jenže to nechce slyšet. Pomáhá mi víra v Boha, ke kterému se denně modlím. Třeba mé přání, jak ukládám ke spánku Eliáška a Betynku do patrové postele, kterou si tak přáli a kterou jsem jim pořídila, jednou vyslyší…