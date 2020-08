VERONIKA (39): Byla jsem na něj hrubá, abych ho odehnala, ale nevzdal se

Většina lidí je přesvědčená, že vztah na dálku nemůže fungovat. Myslela si to i Veronika, která chtěla letní románek ukončit, nakonec ale odloučení ustála a dnes je za to vděčná.

Byl červen a já měla za sebou během půlroku dva těžké rozchody. Přirozeně už jsem nevěřila, že bych mohla být s někým šťastná. V té době jsem potkala Tomáše, který jasně dával najevo své city ke mně. Já ale věděla, že brzy odjedu na rok do Austrálie.

S Tomášem jsme se potkali před třemi lety v jednom pražském klubu, kam jsem tehdy šla s kamarádkou Libuškou, abych se trochu odreagovala. On tam byl se svými dvěma přáteli, kteří byli také kamarády partnera Libušky.

Ta nás samozřejmě hned seznámila a dali jsme se do řeči. Úsměvné bylo, že jsme se vlastně skoro celých osm let nevědomě potkávali na stejné fakultě. Den nato se mi hned Tomáš ozval na sociální síti a pak si na mě vzal od Libušky i číslo.

Vyměnili jsme si pár zpráv. Setkali jsme se až o necelý měsíc později na narozeninové oslavě jednoho z kamarádů. A tam se mě Tomáš bez servítek zeptal, zda bych s ním šla jako doprovod na kamarádovu svatbu – vskutku netradiční pozvání na první rande.

Nakonec jsme se začali vídat, ale vztah jsem nechtěla. Proč si ovšem neužít malou letní romanci bez závazků, že? Prožili jsme spolu nádherné léto a podnikli nespočet výletů. Koncem léta ale začal Tomáš naléhat, že by se chtěl vídat častěji.

V té době už jsem napevno věděla, že v září odlétám pracovně na rok do Austrálie. A tak jsem mu to oznámila s tím, že v tuto chvíli se opravdu nemůžeme vídat častěji a měli bychom se od sebe spíše separovat – vztah na dálku nechci, to přece nefunguje, trápili bychom se oba.

Byla jsem na něj záměrně hrubá, abych ho pro jeho vlastní dobro od sebe odehnala. Nechtěla jsem tu mít žádný závazek. A stále jsem byla nevyrovnaná po těch rozchodech. Jenže on byl doslova neodbytný a řekl mi, že tady na mě zkrátka počká, ať chci nebo ne.

Najednou bylo září a za tři týdny mě čekal odlet. V tu chvíli se bohužel stalo to, co jsem nechtěla. Zamilovala jsem se. Ale věděla jsem, že odletět potřebuji a chci, abych se vnitřně srovnala a nabrala nové zkušenosti. Vše už bylo zařízené a nestálo to málo úsilí.

Láska tu prostě je, nebo není a náš vztah čekala opravdu těžká zkouška. Já si ale iluze nedělala, on ano. Když přišel den D, vezl mě nakonec na letiště on. Loučit se s někým, koho v tu chvíli možná začínáte milovat, když víte, že ho opouštíte na dlouhý rok, je opravdu bolestivé. Skoro jsem se na tom letišti složila.

Paradoxně náš vztah na tu dálku začal skvěle fungovat. Byl mi neskutečnou oporou. Volali jsme si přes videohovory skoro každý den.

Vrátila jsem se za tři čtvrtě roku, Tomáš mi dal klíče od našeho společného domu, který mezitím dostavěl, kytici sto růží a vzkaz se slovy: „Buď mojí dívkou, já budu tvým mužem.“ A tak se taky stalo. Podle mě vztah na dálku může fungovat, stačí chtít.

Od té doby se v tom našem domě odehrála spousta věcí. Tomáš mě v něm požádal o ruku, koupili jsme si psa, pak kočku a dnes už v něm vychováváme dvě děti. A oběma hodláme vštěpovat, že láska hory, oceány i kontinenty přenáší…