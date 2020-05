VERONIKA (39): Partnerovi vadí moje úspěchy v práci, dal mi ultimátum

Veronice už sice táhne na čtyřicet, rodinu ale zatím nemá potřebu řešit a spíš je pro ni důležitá kariéra. Její partner to ale vidí jinak a dal jí ultimátum.

Pracuji v zahraniční firmě v oblasti poradenství na důležitých projektech. Podařilo se mi vymyslet tu nejlepší strategii, jak získat klienty. A šéf to zohlednil. Před třemi měsíci mě povýšili. Jsem vedoucí oddělení, hodně cestuji a odrazilo se to i na výši platu.

Se svým partnerem jsem pět let a až do této doby byl náš vztah celkem pohodový. Jenže… Petr je o pět let starší a rád by už měl dítě. Jenže já se na to ještě necítím. Prostě se chci věnovat kariéře, cestovat po světě a konečně si užít zaslouženě vydělaných peněz.

Většina mých kamarádek už má děti a já vidím, jak skoro nic nestíhají. Nezajdou si ani ke kadeřníkovi, žvatlají jen o kašičkách... Právě na jejich příkladu jsem si také ověřila, že mě zatím děti neberou. Jsou sice roztomilé, ale život se jim musí absolutně podřídit, což se mi v tuto chvíli ještě nechce.

Do doby, než mě povýšili, Petr o dítěti sice mluvil, ale netlačil na pilu. Poslední dva měsíce je to s ním ale k nevydržení. Jsem přesvědčená, že mu vadí, že vydělávám víc než on, a dítě je v tuto chvíli vhodným řešením, jak mě mít doma.

Já si samozřejmě uvědomuji svůj věk a vím, že nejsem nejmladší, na druhou stranu být matkou po čtyřicítce dnes není žádná výjimka. Vidím to kolem sebe čím dál častěji a mám pocit, že tyto matky jsou daleko vyrovnanější, protože v životě stihly to, co chtěly, a nemají pocit, že by jim něco utíkalo.

Samozřejmě nechci nic nechávat náhodě, a tak jsem si už před časem nechala zmrazit vajíčka. Doktor sice tvrdil, že jsem zdravotně v pořádku a neměla bych mít problém otěhotnět, ale chtěla jsem se pojistit, protože bych přece jen ještě třeba dva roky počkala. Ne však můj partner.

Minulý týden mi dal ultimátum – buď se začneme hned pokoušet o dítě, nebo mě opustí. Snažila jsem se mu to rozmluvit a dohodnout se na nějakém kompromisu. Nechtěl o něm ani slyšet a v hádce mi vlastně vpálil, že jsem kariéristka. Podle všeho to teď vypadá, že náš vztah spěje k rozchodu.