VERONIKA (39): Vztah s narcisem mi ovlivnil celý život

Veronika byla bláznivě zamilovaná do Jonáše a chtěla s ním založit rodinu. On byl ale jiného názoru a o dětech se vůbec bavit nechtěl. Začal se Veronice vyhýbat, ponižovat ji a nebral na ni ohledy. Vše se točilo jenom kolem něj. Ve chvíli, kdy byl jejich společný život na rozpadnutí, se z něj stal opět vzorný partner. Až příliš pozdě Veronika pochopila, že má vztah s narcisem. Její psychika byla už podlomená a sebevědomí skoro na nule.

Deset let jsem žila s mužem, který bral ohledy jenom na sebe a své potřeby a pro něhož jsem vždy byla až na druhém místě. Dlouho jsem to nechtěla vidět a něco jsem si nalhávala. Nyní jsem moc šťastná, že jsem v sobě našla zbytek odvahy a odešla jsem od něj. Díky tomu, že jsme neměli děti a žádný společný majetek, to bylo vlastně tak jednoduché. Těžší pro mě nakonec bylo srovnat se se vším, co mě během našeho vztahu potkalo.

Když jsme se s Jonášem seznámili, zdálo se, že to bude fajn chlap. Chlap, který by mohl být otcem mých dětí a se kterým bych chtěla zestárnout. Ohromil mě svým vzhledem, zálibami a vtipem. První tři roky mi připadalo vše v pořádku a klapalo nám to.

S přibývajícím věkem jsem ale začala toužit po dětech. A tady jsme se poprvé pořádně neshodli. Jonáš děti ještě nechtěl, protože se přece nebude ohlížet na potřeby někoho jiného. Má hromadu svých zálib a děti prozatím nechce.

Už tehdy ho vlastně vůbec nezajímalo, jak se cítím já a jak je pro mě důležité založit rodinu. Měla jsem pocit, že už mám nejvyšší čas mít děti. Bála jsem se, že později mohou přijít problémy s otěhotněním nebo se samotným těhotenstvím či porodem.

Byla jsem na to ale sama. A tady mě poprvé mohlo napadnout, že žiji ve vztahu s narcisem, který nikam nepovede. Já jsem ale pořád doufala, že se to v Jonášovi nějak zlomí.

Od té doby jsem měla pocit, že se Jonáš nějak stáhl a nedává našemu vztahu tolik, co jindy. Rád si plánoval samostatné aktivity, ke kterým mě nezval. Když bylo něco naplánované společně, na poslední chvíli mi řekl, že to bude jinak. Mě se nikdy na můj názor neptal. Začínala jsem mít pocit, že má snad milenku.

Pak se to vše zase otočilo a on ke mně začal být pozorný. Chválil mě, jak mi to sluší, zval mě na večeře a do divadla. To jsem měla pocit, že je zase vše tak, jak má být. Netrvalo to ale dlouho a Jonáš se ke mně zase začal obracet zády. Bylo to jako na houpačce a já jsem nevěděla, co si o tom mám myslet.

Chtěla jsem si s ním sednout a všechno, včetně dětí, znovu probrat. Pořád na mě ale neměl čas a náladu. Začal mi dokonce říkat, že jsem přibrala a měla bych si zajít ke kadeřnici a na kosmetiku. Byla jsem v šoku. Já bych mu nikdy nahlas neřekla, že mu začínají šedivět vlasy a vousy mu nesluší.

Vše jsem probírala s mojí mamkou a kamarádkou. Nezávisle na sobě mi obě řekly, že je Jonáš pěkný narcis. Myslí jenom na sebe a vše se musí točit kolem něj. V tu chvíli jsem si to poprvé uvědomila, ale ještě si to pořádně nepřiznala. Další tři roky jsem s ním žila a vše se snažila chápat.

Chtěla jsem, aby to bylo jako předtím, a pořád doufala, že je to jenom nějaký Jonášův zkrat. Vnitřně mě ale to soužití s narcisem naprosto vysávalo a užíralo. Měla jsem pocit, že jsem méněcenná, neatraktivní, nesvéprávná a hloupá. Nic jsem nemohla rozhodnout a k ničemu se vyjádřit.

Přečetla jsem snad stovku článků o vztahu s narcisem a pořád jsem se odhodlávala k tomu, abych odešla. Poslední kapkou byl firemní večírek, kam mě Jonáš pozval. Neskrytě tam přede mnou flirtoval se svojí kolegyní a ponižoval mě.

A tam mi došlo, že se už psychicky týrat nenechám a že tento vztah s naprostým narcisem musím ukončit. Z večírku jsem odešla, sbalila jsem si kufr a odešla. Přestala jsem mu brát telefon a na e-maily nereagovala.

Strašně se mi pak ulevilo. Byla jsem citově a psychicky vyčerpaná, ale konečně svobodná. Nějakou dobu jsem ještě potřebovala k tomu, abych znovu nabyla ztracené sebevědomí a začala jsem žít normální život. Teď už jsem se ale otřepala a bezpečně vím, že pokud bych se řítila do dalšího vztahu s narcisem, tak to určitě poznám.