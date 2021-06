VERONIKA (45): Přítel se zhlédl v polyamorii, připravuje si u mě půdu

Dle Veroniky je polyamorie pouze legalizovaná nevěra, její přítel ji však považuje za „velmi zralé partnerské uspořádání“. Veronika se začíná obávat, že má přítel cosi za lubem…

Už to ve mně bublá a vře skoro půl roku. Nejprve jsem si myslela, že to přítele přejde, ale „hučí“ do mě dál. Trousí poznámky, posílá mi odkazy, je vytrvalý, neúnavný, ale zatím mě k ničemu konkrétnímu nepřemlouvá. Jen mám víc a víc pocit, že si pro cosi „připravuje půdu“.

Na začátku roku jsem si myslela, že ho ono nadšení za pár týdnů přejde, bohužel jsem se spletla. Zrovna včera mi Jirka opět poslal odkaz na jakýsi rozhovor o „velmi zralém partnerském uspořádání“ – jak si o polyamorii zvykl mluvit. Já osobně na ní nic úžasného, natož zralého nevidím. Dle mého jde jen o legalizovanou nevěru, druh vztahu, který tu v nějaké podobě existoval vždy.

Nicméně si myslím, že přítel je mi i po pěti letech stále věrný. Bydlíme spolu tak nějak napůl, oběma nám to vyhovuje. Já mám malý byt a dospělého syna, který žije na střídačku u mě a u své přítelkyně, Jirka to má s dcerami obdobně. A tak pendlujeme a domlouváme se tak, aby to vyhovovalo nám i dětem – a to se nám zatím daří!

Vše by se tedy jevilo doslova ideální, bohužel mám pocit, že přítel cosi plánuje a plyamorické uspořádání vztahů v tom pravděpodobně bude hrát důležitou roli. „Verčo, tobě by se opravdu nelíbilo přizvat do vztahu ještě nějakého sympaťáka? Víš, třeba někoho, kdo by s tebou chodil do divadla, cítil se dobře v obleku, byl by galantní… Vím, že máš takové muže ráda, no a já se takovému typu chlapa moc nepodobám. A navíc jsem o deset lez starší, což nás časem začne dohánět,“ slýchám v mnoha podobách. Samozřejmě se pak ihned zeptám, koho by chtěl do vztahu přizvat on, kdybych kývla.

Jirka v takových chvílích vždy mlží, prý tu rozhodně není nikdo konkrétní, jen si zkrátka „mapuje terén“, jak s oblibou říká. Mně spíš přijde, že si terén nemapuje, ale že jej přímo orá, kypří a hnojí, aby mohl brzy sázet.

Trochu jsem totiž zapátrala v Jirkově soukromí – nejsem na to pyšná, ale co dělat, když vám v hlavě bliká výstražná červená? Ukázalo se, že jsem si blikající majáček nevybájila. Přítel si pilně dopisuje s bývalou ženou. Nicméně zatím ve vší počestnosti, avšak velmi intenzivně a dalo by se říct hluboce.

S bývalou ženou spolu byli od školních let. Olina byla jeho první a on její taktéž. Jednoduše spolu dospěli. Po letech však z dlouholetého manželství dvou spolužáků vyprchala láska a vztah se překlopil do přátelství. Jeho bývalé to však přestalo jednoho dne stačit a začala hledat lásku jinde. Prý ji chtěla ještě zažít.

Díky absolutně nekonfliktnímu Jirkovi se ti dva rozešli v dobrém, zůstali přáteli, ale v nijak intenzivním kontaktu nebyli. To se dle jejich konverzace výrazně změnilo začátkem tohoto roku. A aby toho nebylo málo, Jirkova žena se minulý rok podruhé rozvedla…

Ze zpráv, které si ti dva vyměňují, vím, že je nyní stále sama. A to mě trochu děsí. Nicméně o mně přítel píše moc hezky, v žádné zprávě není ani náznak toho, že by mě chtěl opustit. Dokonce jí napsal, že mě miluje, že jsem fajn ženská a že by mě nechtěl ztratit. Ale také napsal, že na ni nikdy nezapomene, že bude vždy součást jeho minulosti a že doufá, že i přítomnosti! Prý na ni často myslí a chybí mu spoustu věcí, které spolu podnikali.

Abych pravdu řekla, nemám z toho všeho dobrý pocit a už několikrát mě napadlo, že Jirka vlastně miluje nás obě. Začínám si myslet, že pokud by to jen trochu šlo a já kývla, tak by ve svém partnerském životě bez rozpaků narýsoval trojúhelník. Jenže já jsem v tomto ohledu ze staré školy. Ani žádná moderní polyamorie, ani žádná tiše akceptovaná nevěra pro mě nejsou. Stále sbírám odvahu s Jiřím o všem otevřeně promluvit.