Veronika Arichteva dává přednost těhotenství před prací. Končí s natáčením

Skloubit práci s těhotenstvím není vždy jednoduché, i když řada žen pracuje do poslední chvíle před porodem, tak jako za starých časů, kdy mnohdy ženy rodily na poli uprostřed práce. To oblíbená herečka Veronika Arichteva se vzhledem k pandemii koronaviru rozhodla věnovat se prozatím jen svému nadcházejícímu mateřství. Není se co divit, je v pátém měsíci. Mrkněte se na fotky, jak vypadalo její poslední natáčení.