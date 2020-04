Veronika Arichteva: Denisa ve Slunečné by měla být také těhotná. S Jankem?

Jelikož je zatím ve hvězdách, kdy se opět začne seriál Slunečná natáčet, moudrá ze svého účinkování v seriálu herečka Veronika Arichteva není. „Samozřejmě bych ráda točila dál, ale vůbec nevím, jaké budou podmínky. Netuším, jak se pandemie vyvine, co bude v létě, a tak nedokážu říct... Miminko je teď nejdůležitější, ale pokud se situace uklidní a ukáže se, že pro mě natáčení jako pro těhotnou není rizikové, tak bych samozřejmě ráda točila,“ přiznává herečka, která jako svou prioritu vidí své zdraví. „Kdybych nebyla těhotná, tak to tolik neřeším, ale přiznám se, že se docela bojím.“

Kupodivu herečka svým těhotenstvím scenáristům čáru přes rozpočet neudělala, jelikož v plánu těhotenství bylo – tedy její postavy Denisy. „Producenti mě oslovili, jestli bych nechtěla hrát ve Slunečné, s díky jsem odmítla, protože jsme s manželem plánovali rodinu a přišlo mi fér to říct hned na začátku. Přesto mi zavolali znovu a řekli, že u Denisy plánují, že tato postava bude těhotná. Jak, proč a s kým? Tak to se mě neptejte, neprozradím,“ usmívá se herečka, která má na seriál jen samé kladné ohlasy. „Překvapilo mě, kolik mých známých to sleduje, a na Instagramu mě neustále někdo označuje na nějakém příspěvku o Slunečné.“

Jak dlouho bude doma?

Natáčet herečka sice nemůže, ale o projekt 3v1, ve kterém je spolu s Nikol Štíbrovou a Martinou Pártlovou, se stará dal. „Měly jsme s holkami rozjeté besedy 3v1. Mělo to velký ohlas, rády jsme to jezdily, ale pak přišlo nařízení a my to musely pozastavit. Uvidíme, jestli na podzim budeme pokračovat. Budu muset být po porodu chvilku doma, alespoň dva týdny, abych se nějak rozkoukala,“ směje se a dodává, že na nová videa se ale fanoušci určitě můžou těšit. „Věřím, že naše videa nebudou jen o dětech a budu na tom jako Nikča, která není jen matka – je taky plnohodnotná kamarádka. A věřím, že nás Martina bude brzo následovat.“