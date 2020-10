Veronika Arichteva porodila syna: Co jste o známé herečce možná nevěděla?

Se svým manželem režisérem Biserem Arichtevem tvoří pár už přes sedm let. Není to ale její první slavná známost. Dávno před manželstvím, když ještě nosila jméno Veronika Nová, se totiž spekulovalo o jejím románku s písničkářem Tomášem Klusem. Jak Veronika, tak Tomáš ale vztah popřeli a tvrdili, že jsou pouze přátelé. Dalším partnerem seriálové herečky byl pak Michal Kavalčík známý spíš jako Ruda z Ostravy.

Se současným partnerem Biserem Arichtevem se Veronika poznala při natáčení seriálu Vyprávěj, který Arichtev režíroval. Překvapivé ovšem bylo, že už po dvou týdnech spolu vyrazili na dovolenou do Thajska a po půl roce byla svatba. „My máme dnes s Bisim hezký vztah a jsem hrozně ráda, že jsme do toho šli tak brzy, protože jsme se brali v tom krásném období největší zamilovanosti. Ale taky to mohlo skončit pořádným průšvihem,“ přiznala herečka s tím, že ji rodina a okolí od sňatku odrazovaly.

Milostná scéna před manželem

Manželský pár spolu později spolupracoval i v seriálu První republika. Právě tady musela Veronika odehrát svoji milostnou scénu s hercem Jánem Koleníkem přímo pod dohledem svého manžela. „S Janem jsme na sebe chvíli koukali, pak jsme nějak začali, teď ta obrovská nervozita… No a Bisi nám to stopnul, že to není dobrý a ať to zkusíme znovu. Takže jsme tu jednu scénu nakonec točili asi čtyři hodiny a nakonec ji musel Bisi stejně zrežírovat celou. Přesně říct, kam kdo dá ruku, kdy mě Jano povalí a tak dále,“ vzpomínala herečka se smíchem na natáčení.

