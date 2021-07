Vesničko má středisková: Nesmrtelná komedie vznikla omylem

Co jste o filmu Vesničko má středisková nevěděla? Podívejte se na video:

Vznícení krabičky zápalek v kapse rostlináře Jaromíra Kunce, kterého si zahrál Oldřich Vlach, měli původně obstarat pyrotechnici. Ti však byli odvoláni na natáčení jiného filmu. Výsledkem improvizace byly zničené kalhoty a především popálenina od rozžhavené azbestové dečky, kterou měl herec položenou na stehně. „Na funkci“ tak strkání vypálených sirek zpátky do krabičky mohlo mít vliv i ve skutečnosti!

Postavu roztomile pomateného Otíka si zahrál maďarský herec János Bán, který neměl s proslulým nechápavým výrazem žádný problém, neboť vůbec nerozuměl tomu, co si ostatní povídají. Byl to navíc jeho nápad nechat si vyrobit zubní protézu. Byl si totiž vědom, že se ve svých replikách nezbaví maďarského přízvuku. Právě zubní protézou chtěl přízvuk skrýt.

Nečekaná náhoda

Film Vesničko má středisková málem ani neexistoval. Když se totiž dělala v televizním archivu revize, bylo zjištěno, že honorář za scénář k filmu Na samotě u lesa byl Zdeňkovi Svěrákovi omylem proplacen dvakrát. Aby se omyl smázl a peníze našly svůj projekt, navrhl tehdy Barrandov Svěrákovi, ať do druhého dne narychlo napíše scénář, který se zařadí mezi zamítnuté. Materiál se však o několik týdnů později náhodou dostal do rukou Jiřího Menzela, a my jsme tak o tuto skvělou českou komedii nebyli ochuzeni.