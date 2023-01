Vévodkyně Kate slaví 41: Překonala šikanu i nelichotivou přezdívku bulváru

Co má vévodkyně Kate společného s princeznou Dianou? Podívejte se na video:

Jak sama Kate přiznala v několika rozhovorech, ke štěstí prince Williama rozhodně nepotřebovala. I když sama není šlechtického původu, její úspěšná rodina patří do vyšší střední třídy a vždy prý držela pohromadě. Díky tomu měla budoucí královna veselé dětství bez nouze o zajímavé zážitky a láskyplnou péči.

Nevyhnula se šikaně

Ačkoliv měla princezna z Walesu štěstí na podporující rodinu, na spolužačky takové štěstí neměla. V dospívání se nevyhnula šikaně na soukromé dívčí internátní škole. Jak to tak bývá, za nepřátelským chováním ostatních dívek byla pouhá závist. V knize Marcie Moody o vévodkyni Kate to svým vyjádřením potvrzuje jedna z bývalých spolužaček. „Byla tam skupina dívek, které Kate bez ustání nadávaly. Křičely na ni, kradly jí knihy. Byla tichá, oblíbená a milá, to ony nemohly snést,“ vyprávěla kamarádka z dětství Jessica Hay.