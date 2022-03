Vezmeš si mě? 5 slavných žen, které se nebály zeptat svého partnera

Zpravidla to bývali muži, kteří před svojí životní láskou poklekli s prstenem a požádali o její ruku. Doby se ale mění a některé ženy raději berou otěže do svých rukou, aby se svatby dočkaly. Které celebrity žádaly o ruku své partnery a proč?

Pink a Carey Hart Zpěvačka Pink byla vždycky výraznou osobností, která se nebála porušit pravidla a jít proti proudu. Sympatická potetovaná rebelka s proříznutou pusou se dokázala veřejně postavit prezidentovi, bojuje za práva zvířat, napsala otevřený kritizující dopis britské královské rodině a veřejně sepsula pěveckou kolegyni Beyoncé za nošení kožichu. Požádat svého partnera o ruku tak pro ni jistě byla hračka. Učinila tak na motokrosových závodech, jichž se její tehdejší přítel Carey Hart účastnil. Během závodu zvedla nad hlavu ceduli s nápisem „Vezmeš si mě?“ a hned nato další hlásající „Myslím to vážně!“. Motokrosový závodník byl údajně tak v šoku, že se málem vyboural, nicméně na nabídku své milé kývl. A že to byl pro zpěvačku ten správný krok do neznáma, o tom svědčí jejich již šestnáct let trvající manželství, které už ustálo i větší krizi. Jaké byly nejdražší rozvody v historii? Podívejte se na video:

Kristen Bell a Dax Shepard Blonďatá herečka svoje zasnoubení provedla supermoderním způsobem. První, kdo žádal o ruku, byl sice její partner Dax Shepard, pár se ale tehdy dohodl, že svatbu neuspořádá, dokud stát Kalifornie nepovolí sňatky osobám stejného pohlaví. Oba totiž dlouhodobě podporovali zrovnoprávnění sňatků pro gaye a lesbičky. Na to si však museli počkat čtyři roky, a když se tak stalo, byla to Kristen, kdo tentokrát žádal o ruku. A to veřejně, prostřednictvím sociální sítě Twitter, kde Daxovi napsala, zda si ji tedy vezme. Herec souhlasil a svatba proběhla ještě tentýž rok. Extrémní hubenost nebo nemoc: Které celebrity děsí veřejnost svojí vyzáblostí? 24 Poruchy příjmu potravy jako anorexie nebo bulimie jsou všudypřítomným…

Elizabeth Taylor a Michael Wilding Slavná herečka Elizabeth Taylor nebyla žádná troškařka, a tak si svatbu užila hned osmkrát, samozřejmě pokaždé s jiným partnerem kromě herce Richarda Burtona, kterého si vzala hned dvakrát. Možná tušila, že v budoucnu ještě zažije žádostí o ruku několik, a tak si hned tu druhou chtěla zpestřit. Byla to totiž ona, kdo požádal Michaela Wildinga v roce 1952 o ruku, a on souhlasil. Manželství trvalo pouhých pět let. A není divu, Elizabeth totiž neměla čas ztrácet čas. Po Wildingovi se stihla vdát ještě šestkrát, naposledy v roce 1991. To je podoba: Znáte vnoučata slavných ikon 20. století? 10 Určitě si vzpomínáte na slavné hvězdy minulého století, jako byli…

Britney Spears a Kevin Federline Popová princezna o sobě v dobách největší slávy nejdříve tvrdila, že je panna a pannou zůstane až do smrti, pak se jí ale situace vymkla z rukou a Britney vypadla z role cudné zpěvačky a pěkně zdivočela. Na muže moc štěstí neměla a do každého vztahu se vrhala bez rozmyslu, o čemž svědčí i její manželství s bývalým tanečníkem Kevinem Federlinem. Toho totiž už po tříměsíční známosti ona sama požádala během letu z Ameriky do Irska, aby si ji vzal. Zaskočený Federline nejprve odmítl, pak své přítelkyni vysvětlil, že toto gesto mají dělat chlapi, a nakonec ji po pár minutách požádal on. Pár se bral ještě tentýž rok a za tři roky trvající manželství si stihl pořídit dva syny. Britney Spears prorazila před 20 lety: Jaká tajemství se o zpěvačce neví? 18 Je to přesně dvacet let, kdy americká zpěvačka Britney Spears dobyla…