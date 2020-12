Vídeňský bramborový salát: Je bez majonézy, přitom je krásně krémový!

Někdo nedá na klasický vánoční bramborový salát dopustit, pokud však hledáte alternativu a chcete letos zkusit zase něco jiného, pak pro vás máme recept na vídeňský bramborový salát. Ten nemusíte dělat jen na Vánoce, ale bude osvěžující i v parném létě. Celý recept pana Cuketky najdete také na videu v úvodu článku.

Klasický bramborový salát, který vás rázem přenese do Vídně. I když je bez majonézy, je krásně krémový. Je to díky škrobu, který se uvolní při míchání z horkých brambor, vývaru, octu a oleji. Vše se krásně promísí a zhoustne. Část zálivky a chuti navíc do sebe brambory navážou. Když si budete dělat salát poprvé, je docela šok, jak může být něco tak jednoduchého tak dobré!

Ingredience

800 g brambor (varný typ A)

200 ml horkého hovězího vývaru

2 lžíce najemno nasekané cibule

6 lžic slunečnicového oleje

3 lžíce jablečného octa

sůl, pepř

pažitka nebo polníček na ozdobu

Postup

Brambory uvařte ve slupce a ještě teplé (ne horké) je oloupejte a nakrájejte na tenké plátky (cca 1 cm). Dejte do mísy a přidejte asi polovinu horkého vývaru, ocet, olej a cibuli. Vydatně osolte a opepřete. Pomalu brambory míchejte, dokud se vše v míse nespojí na krásnou krémovou zálivku. Poznáte to docela snadno, když budou brambory pěkně lesklé a rovnoměrně obalené. V průběhu podle potřeby přidejte vývar navíc a znovu jej vmíchejte. Podávejte s nasekanou pažitkou nebo polníčkem. Můžete ozdobit i kolečky červené cibulky. Celý postup najdete i na videu v úvodu článku.

Tip: Pro extra krémový salát si můžete pomoci trochou rozmačkaných brambor navíc. Stačí rozmačkat asi čtvrtinu brambory v lisu na česnek, rozmíchat v trošce vývaru a přidat hned v úvodu. Budete tak mít vždy jistotu dokonalé krémové zálivky na první dobrou.