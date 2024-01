VIDEO: Jak zhubnout co nejrychleji? Tipy od odbornice

Jak nejrychleji zhubnout? Tuhle otázku si klade většina lidí, kteří se rozhodnou zatočit s kily navíc. Jak na to? "Ne zrovna rádi slyšíme, protože jsme zastánci názoru, že aby bylo zdravé a udržitelné hubnutí, tak by se mělo hubnout primárně zhruba půl kila až jedno kilo v týdnu, což je právě to zdravé, udržitelné. A když k nám klienti přijdou, že by chtěli opravdu jako rychle zhubnout, tak určitě je to o tom, že se musí nastavit změna celkového životního režimu," uvedla v rozhovoru výživová poradkyně Lucie Petřek Michalcová.