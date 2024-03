Jak se rychle nalíčit, když ráno nestíháte VIDEO

Určitě se vám občas stane, že ráno v polospánku zamáčknete budík s tím, že si pospíte ještě pět minut, až z toho nakonec zaspíte a máte pouhou čtvrthodinku na to, abyste se vypravila do práce nebo se přesunula k důležité on-line poradě. Přitom potřebujete vypadat upraveně. Jak to zvládnout? Mrkněte na video v úvodu článku.