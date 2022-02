VIDEO: První pomoc pro děti při úrazech i vdechnutí. Naučte se zachránit život

V Česku se každý rok stane zhruba 300 tisíc dětských úrazů, které vyžadují lékařské ošetření, 30 tisíc malých pacientů musí být kvůli zranění hospitalizováno. Zhruba tři tisíce dětí skončí s trvalými následky a dalších 200 zemře. Zní to děsivě, že? Následky dětských úrazů by nemusely být tak vážné, kdyby se dospělí nebáli poskytnou včasnou první pomoc.

Zejména v prvních měsících života zkoumají děti svět kolem sebe ústy, a proto si do nich strkají v podstatě vše, co jim padne do ruky. Snadno se tak může stát, že vdechnou cizí předmět a začnou se dusit. Stát se to může ale i starším dětem.

Resuscitace

Pokud dítě v bezvědomí nedýchá nebo dýchá málo, hrozí mu, že se jeho tělo a především mozek nebudou okysličovat. Následkem může být postižení či úmrtí.

Resuscitace dítěte se výrazně liší od resuscitace dospělého, kterým se nedává umělé dýchání. Dětem ano. Při pomoci musí být tělo položené na tvrdé podložce, hlava zakloněná, dýchací cesty uvolněné. Svou pusou obemknete dětský nos i ústa a pětkrát vdechnete tak, aby se dítěti viditelně zvedl hrudník. Poté je třeba provést masáž srdce, která se provádí dvěma prsty na hrudníku mezi bradavkami dítěte. Důležitý je tlak, který by měl být asi 4 centimetry u dětí do jednoho roku a 5 u dětí starších. Komprese by měly být zhruba dvě za vteřinu, tedy 100 až 120 stlačení do minuty. U dětí ale po 30 stlačeních následují opět dva vdechy do dýchacích cest. Tento postup je třeba opakovat do příjezdu sanitky.