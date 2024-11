Viditelně mladší, a přitom stále sama sebou? Jak na to, jsme se zeptali MUDr. Petra Poláka

Pokračování 5 / 5

Pokud máte obavu z invazivních zákroků, zkuste to nejprve miniinvazivně, informace o těchto metodách doplňuje MUDr. Mária Kozák-Figlárová z kliniky Esthé.

Co si máme představit pod pojmem „miniinvazivní“ zákrok?

Jedná se o ambulantní zákroky, při kterých sice pronikáme pod povrch kůže, ale bez skalpelu a není nutná ani celková anestezie. Pracujeme s jehlami, různými druhy výplní, případně se speciálními nitěmi a zaměřujeme se na omlazení a zkrášlení v oblasti obličeje a krku, dekoltu či rukou. Procedury probíhají ambulantně v lokální anestezii, není před nimi potřebná nějaká větší příprava. Zákroky jsou rychlé a často probíhají hned po úvodní konzultaci klientek nebo se rozloží do několika návštěv.

Jaké jsou v této oblasti aktuální trendy?

Určitě je to tzv. beautifikace. Jedná se o soubor omlazujících a zkrášlujících miniinvazivních zákroků sestavených „na míru“. Klientka přijde s přáním, že chce být krásnější nebo vypadat mladší a svěžejší, ale neví přesně, jaké zákroky by měla podstoupit. Já tedy navrhnu konkrétní zákroky, které jsou pro ni právě teď nejvhodnější. Výsledek vypadá naprosto přirozeně, to bych řekla, že je hlavní trend současnosti.



Populární botulotoxin nebo výplně nabízejí i kosmetické salony. Na co si dát pozor, než se někam vydáme na vlastní pěst?



Miniinvazivní zákroky by se měly vždy podstupovat na skutečné klinice, a ne v kosmetickém salonu. Tam totiž nemusejí vždy používat ověřené materiály, které distributoři poskytují pouze lékařům. Kosmetička také na rozdíl od lékaře nezná anatomii obličeje, takže neví, do kterých oblastí obličeje látku aplikuje, jak hluboko má aplikovat nebo ve kterých vrstvách a jakým směrem se má při aplikaci pohybovat.



Kam tedy jít?

Určitě na renomovanou kliniku se zkušenými lékaři a dobrými recenzemi, opravdu se to vyplatí. K nám na kliniku Esthé často přicházejí nové klientky právě na doporučení těch stávajících. Vidí na nich, že vypadají dobře a přirozeně, a tak se chtějí svěřit do rukou stejného lékaře. Doporučení a důvěra jsou pro mě ta nejlepší zpětná vazba. Jsem ráda, když se ženy díky naší péči cítí sebevědoměji a mohou se těšit z pozitivních reakcí svého okolí.