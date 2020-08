Víkend na chalupě: Od snídaně po večeři. Tipy na domácí dobroty

Cesta z města je pozvánkou ke stolu plnému známých chutí. Také máte pocit, že k volnu na venkově patří lívance či lečo? Bez nich by léto snad ani nebylo létem.

Snídaně: Lívance z jogurtu s ovocem

6 porcí, příprava: 40 minut

250 g hladké mouky, 400 ml polotučného mléka, 80 g másla, 2 žloutky, 1 vanilkový cukr, 10 g droždí, špetka soli, 1 lžička citronové kůry, řepkový olej

DOKONČENÍ: 300 g malin, 50 g moučkového cukru + na posypání, 250 g plnotučného selského jogurtu, 300 g borůvek

Mouku prosejte. Mléko mírně zahřejte a rozpusťte v něm máslo. Vlijte do šlehací mísy a přimíchejte rozšlehané žloutky, vanilkový cukr, sůl, rozdrobené droždí, po chvíli citronovou kůru a mouku. Vyšlehejte hladké husté těsto a nechte ho kynout na teplém místě bez průvanu. Lívanečník vymažte olejem, rozehřejte ho a dozlatova v něm usmažte z obou stran lívance. 100 g malin vložte s cukrem do kastrůlku. Přidejte 50 ml vody a rozvařte, propasírujte na hladkou omáčku. Lívance servírujte s malinovou omáčkou, jogurtem a ovocem.

Oběd: Králík cibulář na tymiánu

6 porcí, příprava: 60 minut

80 g slaniny, 1 naporcovaný králík, sůl, 2 cibule, 1 lžička celého černého pepře, 4 snítky tymiánu, 200 ml světlého piva 10°, 2 lžíce másla, 1 lžíce hladké mouky

PŘÍLOHA: 1 kg brambor typu B, 50 ml rostlinného oleje

Ze slaniny nakrájejte špalíčky. Polovinou prošpikujte králíka, maso osolte. Zbylou slaninu nakrájejte na kostičky, cibuli na jemné proužky. V kastrolu opečte zbytek slaniny; až pustí tuk, nechte v něm zesklovatět cibuli. Naskládejte porce králíka a opečte je z obou stran. Přidejte celý pepř a tymián. Podlijte pivem a 200 ml vody. Přiklopte a dejte péct na 30 minut do trouby vyhřáté na 180 °C. Po 30 minutách kastrol odklopte a pečte ještě 20 minut. Oloupejte brambory a nakrájejte je na kolečka. Zahřejte olej a brambory opékejte dozlatova. Až budou téměř hotové, přiklopte je poklicí a na mírném ohni nechte změknout. Osolte. V kastůlku rozpusťte máslo na jíšku. Vsypte mouku a orestujte ji. Upečeného králíka vyndejte z kastrolu. Do výpeku vmíchejte jíšku a 10 minut vařte. Králíka vraťte do šťávy a v troubě ještě prohřejte.

Večeře: Domácí lečo s volským okem

6 porcí, příprava: 45 minut

700 g různobarevných paprik, 700 g rajčat, 200 g cibule, 7 klobás, 4 lžíce olivového oleje, sůl a pepř, 6 vajec, chléb k podávání

Papriky rozkrojte, zbavte stopek a jádřinců, nakrájejte je na proužky. Rajčata rozpulte a vykrojte z nich tuhý střed, nakrájejte je na kousky. Cibuli nasekejte nahrubo, 1 klobásu nakrájejte nadrobno. V hrnci zahřejte olej. Vsypte kousky klobásy a krátce je orestujte. Přisypte cibuli a papriky a společně opékejte, dokud papriky nezměknou. Ztlumte plamen a vmíchejte nakrájená rajčata. Osolte, opepřete a duste pod pokličkou na mírném ohni asi 10 minut. Klobásy nakrájejte na kolečka a opečte z obou stran. Na pánvi usmažte volská oka. Lečo podávejte s klobásami, volskými oky a chlebem.