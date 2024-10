Víkendová manželství: Jaká jsou pro a proti takového vztahu? Nač si dát pozor

Jak vypadá víkendové manželství?

Víkendová manželství nejsou žádnou výjimečnou anomálií, vždy byla a vždy budou. Nejběžnější model je naprosto prozaický: On odjíždí v pravidelných či nepravidelných intervalech za prací, která se rodině z určitých důvodů vyplatí, ona zůstává doma a stará se sama o domácnost a o děti. Má takové uspořádání dobré vyhlídky?

„Myslím, že to prostě není pro každou dvojici. Byla jsem vdaná dvakrát, obě manželství byla shodou okolností víkendová. Bývalý i současný muž jsou dálkoví řidiči kamionů. S prvním mužem jsme to nezvládli. Byl hrozně žárlivý a já nevyzrálá. S druhým mužem žiji pět let a současné uspořádání nám zcela vyhovuje. Možná i proto, že jsou děti již větší a samostatné a já nejsem stále v jednom kole,“ říká Ivana, která si víkendové partnerství pochvaluje a neměnila by. Dokonce se prý trochu obává toho, jak si zvykne, až půjde její muž do důchodu.