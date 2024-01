Víkendový sex podle hvězd: Berani, vykašlete se na žárlivost. Ryby čekají noci plné vášně

Dobrodružství? Ani náhodou! Nezávazný románek? To už vůbec ne! Kdo by si měl tento víkend dát pozor na vztahová dramata a kdo si užije noci plné vášně?

Beran (21. 3. - 20. 4.)

I když byste každému přísahala, že se ve vztahu projevujete naprosto v pohodě, je lednová situace daleko složitější, pociťujete totiž nezvyklou žárlivost. Přerůst přes hlavu vám může zejména na plesech a večírcích. Mohla byste se sice skvěle bavit, ale místo toho si hlídáte partnera a kontrolujete, zda se náhodou nechová nějak moc odvázaně.

Býk (21.4. - 21.5.)

Obvykle si lásku užíváte a nijak nad ní nepřemýšlíte. Potíž je v tom, že vaše erotické choutky brzdí nejen Venuše, ale i Merkur. Když začnete uvažovat nad důsledky nějakého románku nebo i pokušení většího kalibru, rozumně usoudíte, že by vám to nestálo za to. Potíž je však v člověku, který o vaši lásku a s ní spojený sex stojí. Vaše odmítnutí nebere vážně a neustále čeká, že změníte názor.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

V lásce i v erotice si klidně můžete dát o víkendu pauzu. Užívejte si objetí svého partnera. Nebojte se, strádat nebudete! Váš miláček si konečně uvědomil, že má doma vášnivou ženu, které se musí věnovat. Vy však musíte své jednání hlídat. Když vám donese erotické prádélko, nezačněte se smát, neptejte se, zda se náhodou nespletl, ani nepátrejte, kdo mu ho pomáhat vybírat.

Rak (22.6. - 22.7.)

To, že miláček při každé příležitosti nahlas říká, jak je s vámi v každé oblasti včetně erotiky spokojený, ještě neznamená, že vy budete spokojená s ním. Vzhledem k silně obsazenému partnerskému sektoru mu však své požadavky musíte servírovat způsobem vskutku diplomatickým. Návrhy na vylepšení vašeho erotického života mu musíte podávat tak, aby neměl pocit, že ho kritizujete.

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Hledání kompromisu v sexu je obtížné až nemožné. Když chce jeden málo a druhý moc, budou s tím jenom problémy. Ve vašem znamení se navíc 31. ledna odehrává měsíční zatmění, které na city vyloženě tlačí. Pokud vám záleží na klidném partnerském životě a přejete si, aby v nezměněné intenzitě a kvalitě pokračoval i dále, měla byste v tomto dni sedět doma a pod žádnou záminkou se nenechat vylákat na nějakou party.

Panna (23.8. - 22.9.)

Zatímco na začátku měsíce si ještě užíváte pozornosti ctitelů, které jste nasbírala na předvánočních večírcích a silvestrovské oslavě, ve druhé polovině ledna se situace změnila. Je docela možné, že vás napadne, že vlastně není důvod, abyste měla jen jednoho partnera, když můžete mít jednoho na lásku a porozumění a druhého na sex. Udělat to můžete, ale uvědomte si, že tím značně riskujete.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Počítejte s tím, že vám do života bude mluvit spousta lidí – a z nich valná většina budou ti, kterým do toho nic není. To, že podobný přístup vnese mezi vás a vašeho partnera rozpory, není nic divného. Hrábněte do úspor a spolu s miláčkem si vyrazte někam, kde se o vás budou starat a kde se můžete klidně milovat třeba i v pravé poledne, protože oběd na vás přece počká.

Štír (24.10. - 22.11.)

Erotiky, kterou vás partner zahrnuje, je spousta a navíc je i v prvotřídní kvalitě. Musíte si jen dávat pozor, aby váš život neovlivňovala až příliš. V těchto dnech vám to, že zůstanete s miláčkem v posteli a zapomenete na práci, může připadat jako skvělý nápad. Než se však rozhodnete, že ho zrealizujete, chvíli přemýšlejte. Šéf, který vás už teď nemá moc rád, by vás po této eskapádě měl rád ještě méně – a ještě víc by vám komplikoval život. Je to opravdu to, co chcete?

Střelec (23.11. - 21.12.)

Nadšení, které jste dosud cítila pro svého erotického partnera, vás nějak opouští. Planety vám sice nabízí řešení, ale to se vám ani trochu nezamlouvá. Představa, že budete erotickou nenasycenost dohánět s někým, koho současná terminologie označuje jako „kamaráda s výhodami“, se vám ani trochu nezamlouvá. Na erotické seznamky se vám chce ještě méně. Dobře víte, že jde o lidi, kteří jsou sice milí a zábavní, ale nejpozději po druhé skleničce se začínají chlubit, což riskovat nechcete.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Najednou máte pocit, že hra na hodnou holku, která všem ostatním jen plní přání a své vlastní potřeby odsouvá do pozadí, vás nějak přestává bavit. Partnerovi sdělíte, že vám dvě polohy, které po dobu, co jste spolu, pravidelně střídá, opravdu nevyhovují. Bude překvapený, protože jste nikdy dřív nic podobného najevo nedala. Záhy však zjistí, že by vás opravdu nerad ztratil a začne se chovat tak, abyste byla po všech stránkách spokojenější.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Když vám šéf začne vysvětlovat, že jste široko daleko nejchytřejší, a proto vás s sebou musí tahat na veškerá jednání, zpozorněte. Jakmile však přijde s tím, že ho musíte doprovázet na několikadenní zahraniční služební cestu, jsou jeho záměry naprosto jasné. V takovém případě mu vysvětlete, že nejste vhodný materiál pro nezávazné pohrávání, a nabídněte mu vztah. O tom, že bude vaší reakcí překvapený, nepochybujte!

Ryby (21.2. - 20.3.)

Šance na velkou lásku se prozatím rozplývají, ale možnosti, které se vám skýtají v erotickém životě, vám může každý jenom závidět. Za vším stojí vaše erotické kouzlo, které však zdaleka není jen prvoplánové. Lidem kolem sebe vysíláte signály, které sice rozpozná jen velmi dobře disponovaný muž, ale pokud je dokážete zachytit, stojí to za to. Oba chápete, že to, co prožíváte, není sice láska, ale v jistém směru to lásku, chápanou v obvyklém slova smyslu, v mnohých směrech převyšuje.