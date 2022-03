Viktor Preiss slaví 75: Prošel dětským domovem i manželskou krizí

Kdo by neznal vypočítavého královského rádce v nesmrtelné pohádce S čerty nejsou žerty? Kdo by nepoznal jeho melodický hlas, kterým namluvil desítky audioknih? „Už nemám potřebu si něco dokazovat,“ říká jeden z nejoblíbenějších českých herců Viktor Preiss, který právě dnes, v neděli 13. března 2022, slaví 75. narozeniny.

Dětství bez rodičů Málokdo možná ví, že rodiče oblíbeného herce se rozvedli, když byl ještě malý kluk. Nedokázali se dohodnout, kdo bude syna vychovávat, a tak došlo na to nejhorší, co může dítě potkat. Viktor Preiss musel na čas do dětského domova. Na toho období vzpomíná logicky nerad, na dětský domov v Pyšelích u Benešova ale nemůže říct jedinou kritiku. Naopak, s odstupem času se herec přiznal, že cítí vůči instituci, která mu byla načas domovem, i jakousi vděčnost. Co řekl Viktor Preiss o herectví? Podívejte se na video:

Věrný Vinohradům Původně se chtěl stát novinářem, ale nakonec zvítězily geny. Jeho maminka byla totiž herečka zájezdového divadla a rozhlasová hlasatelka. A tak vyhrálo studium herectví na DAMU. První štací byla na konci 70. let Městská divadla pražská, kde působil dlouhých čtrnáct let. Poté přijal nabídku od své osudové „lásky" – Divadla na Vinohradech, jemuž zůstal věrný až do roku 2016, ve Vinohradech navíc také dlouhodobě žije. V televizi se poprvé objevil v roce 1969 v povídce Popel, o dva roky poté zaujal v seriálu F. L. Věk.

Z role do role A filmové role se začaly jen hrnout. Nutno podotknout, že rozmanitějším repertoárem se může pochlubit jen málokterý herec. Viktor Preiss totiž dokáže zahrát přesvědčivě vykutálené podvodníčky (S čerty nejsou žerty, Andělské oči…), milostného rivala (Legenda Emöke) i hloubavého detektiva (Manželka Ronalda Sheldona). Výčet jeho filmových rolí dosahuje téměř dvou stovek, nemluvě o těch divadelních, ve kterých exceloval několik sezon.

Thálie za rozhlas Mezi divácky nejoblíbenějšími stojí za zmínku Cyrano z Bergeracu, Brouk v hlavě, Zdravý a nemocný, Kupec benátský a další. Viktor Preiss je úspěšný i v rozhlase, který se stal jeho středobodem po odchodu z vinohradského divadla v roce 2016. Před šesti lety převzal na mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Cenu Thálie právě za herecký výkon v rozhlasové hře. Namluvil také nespočet audioknih.

Hravý dědeček S manželkou Janou, která je rovněž herečka, má dva syny, Martina a Jana. Martin šel v šlépějích svých rodičů a stal se také hercem. Před lety se potýkal se závislostí na alkoholu, což nelibě nesla nejen jeho žena Martina (také herečka) a dva synové, ale také Martinovi rodiče. Herec podstoupil odvykací kúru a ze závislosti se nakonec dostal. Viktor Preiss je i dědečkem, a jak o něm prohlásila jeho žena Jana, je dědečkem hravým. Jinak harmonický pár si ale před lety prošel i vážnou krizí, vyšlo totiž najevo, že herec má nemanželskou dceru. On sám se ale k této životní epizodě nikdy nevyjádřil.