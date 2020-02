Víme, proč vám kvůli stresu šedivějí vlasy. Jak tomu zabránit?

Vědci již dlouho věděli, že existuje spojení mezi stresem a šedinami, v nedávné studii se však podrobněji zaměřili na mechanismus, který za procesem stojí. Nejprve se proto zaměřili na hormon kortizol, kterému se rovněž přezdívá stresový hormon. To proto, že jeho hladina v těle narůstá, když se člověk ocitne „v ohrožení“ a má buďto bojovat, nebo utéct. Je to důležitá funkce, která pomohla lidstvu přežít, ale trvale zvýšená hodnota kortizolu s sebou nese řadu negativních zdravotních následků.

Genetiku neobejdete

Ale stres není jediným důvodem, proč většina lidí šediví, dokonce ani tím hlavním. Ve většině případů je hlavním viníkem genetika. „Šedé vlasy způsobuje ztráta melanocytů (pigmentových buněk) ve vlasovém folikulu. Je to během stárnutí běžný jev. Genetické faktory určují, kdy zešednete. Z lékařského hlediska neexistuje nic, co lze udělat, aby se proces zvrátil, když je geneticky předurčen,“ vysvětluje dermatoložka Lindsey A. Bordoneová. Podle ní to však neznamená, že environmentální faktory, jako je například stres, nehrají roli.



Dalším rizikovým faktorem, který může způsobit předčasné zešedivění, je kouření. Pokud chcete vlastní barvu co nejdéle, podle vědců byste s ním měli okamžitě přestat. Také špatná výživa se na barvě vlasů může podepsat. Nízký příjem proteinů, vitaminu B12, mědi a železa je rizikový.