Vinnetou: Opuštěný trosečník, střevní potíže a další perličky z natáčení

Splněný indiánský sen

Francouzská herečka Marie Versini získala roli Vinnetouovy sestry Nšo-Či vítězstvím v konkurzu. Byl to její splněný sen. Legendární mayovky milovala už od dětství a právě role Nšo-či splnila její velkou dětskou touhu. Poprvé si ji sice „zahrála“ už v sedmi letech, když slavila v indiánském kostýmu narozeniny, ale toto bylo něco jiného. „Natáčení v Chorvatsku s Lexem Barkerem a Pierrem Bricem bylo pro mne nezapomenutelným zážitkem. V té době jsem si ani neuvědomovala, jak je ten film úspěšný a jeho sláva trvá až dodnes,“ uvedla v jednom z rozhovorů. Jednaosmdesátiletá herečka přežila ostatní hlavní představitele: Vinnetoua, Ribbany i Old Shatterhanda. Zemřela teprve teď, 22. listopadu 2021 ve věku jednaosmdesáti let.

