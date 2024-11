Víte, čemu se říká černé či indické zlato? Poznejte zajímavosti ze světa koření!

Co víte o koření, které používáte v kuchyni? Nakoukněte s námi do tajemného světa vůní a chutí a zjistěte to nejzajímavější o pepři, skořici, hřebíčku, vanilce, badyánu a kurkumě.

Tak jako v životě občas potřebujete špetku něčeho k tomu, aby byly zážitky i okamžiky intenzivnější, tak i v kuchyni jsou takové nezbytnosti. Jaké by bylo vaření bez koření? Nebo krupicová kaše bez skořice, rohlíčky bez vanilky či indická kuchyně bez kari? Mnoho druhů koření ušlo velmi dlouho cestu, aby se stalo v našich kuchyních samozřejmostí.

Pepř

Staří Řekové jej znali už ve 4. stol. před naším letopočtem. Nazývali ho králem koření i černým zlatem. Brzy se stal cenným obchodním artiklem, malé černé kuličky se dokonce používaly jako platidlo daní. Dodnes patří pepř mezi nejpoužívanější koření. Pepřovník roste až 60 let a nejlepšího výnosu dosahuje mezi 8. a 15. rokem. Pepř zelený, červený, černý i bílý pochází z jedné rostliny, pouze se sklízí v jinou dobu a jinak se zpracovává. V kuchyni se používá čerstvý, sušený i naložený, v celku, mletý i drcený. Pomáhá s konzervací a udržuje potraviny déle čerstvé. Kromě chuťových benefitů má i ty zdravotní, obsahuje velké množství antioxidantů.

Celé kuličky pepře zahřejte na suché pánvi. Pepř se tím krásně rozvoní. Poté jej nadrťte a použijte do pokrmů.

Skořice

Ve starověkém Egyptě se skořice používala jako obětní dar panovníkům a bohům. Obchodníci dlouhá léta tajili její původ, aby mohli zvednout cenu skořice do astronomických výšek. Dnes je na světě přibližně 280 druhů skořicovníků, oblíbené koření však pochází jen z 5 druhů. Mezi nejznámější patří skořicovník čínský a cejlonský. U nás ji používáme do sladkých pokrmů, ale hodí se i do nápojů, masových pokrmů a polévek. Rozumí si s jehněčím masem, dýní nebo kořenovou zeleninou. Má afrodiziakální účinky.

Pokud si chcete připravit jednoduchou, ale krásně provoněnou domácí limonádu, dejte do džbánku s vodou svitek skořice a snítku rozmarýnu. Nechte stát asi 2 hodiny.

Hřebíček

Má poněkud těžký osud. Do Evropy jej začali dovážet arabští kupci. V 17. století jim tento obchod překazili Nizozemci tím, že obsadili Molucké ostrovy a zničili většinu plantáží mimo tuto oblast. Celých 40 let si tak drželi monopol nejen na hřebíček, ale i muškátový květ a oříšek. Strom hřebíčku dorůstá do 15 metrů, plodí od šestého do desátého roku a ročně vydá asi 3 kila úrody.

Pokud chcete zjistit, zda máte doma kvalitní hřebíček, dejte ho do vody. Kvalitní koření plave na vodní hladině hlavičkou nahoru, méně kvalitní vodorovně.

Sklízí se poupata, která se pak suší na slunci. Hřebíček krásně prohřívá a díky množství silice a tříslovin pomáhá i s bolestí. Hildegarda z Bingenu doporučovala rozkousat třikrát denně hřebíček, aby se prokrvilo celé tělo. Přidává se do různých kořenicích směsí, hodí se do perníku, svařeného vína, rozumí si s různými druhy ovoce i masem.

Vanilka

Královnu sladké kuchyně milovali už staří Aztékové. Monopol na její pěstování si udrželo až do 19. století Mexiko. Jde o fermentovanou tobolku opyleného květu jediného druhu orchideje, která pochází z jižního Mexika. Nejaromatičtější a chuťově nejvýraznější je vanilka bourbonská z ostrova Réunion, která obsahuje 12 % vanilinu. Nejméně ho má vanilka pravá, která se pěstuje v Indii a na Srí Lance. Vůně vanilky přebíjí její chuť. Chutná sladce až jemně kořenitě. Samotná vůně vanilky vyvolává pocit sytosti a odrazuje od přejídání. Neobejde se bez ní sladká kuchyně. Používají se vyškrábnutá semínka, nebo se celé lusky semelou na prášek. Používá se také vanilkový extrakt nebo esence.

Vyškrábnuté vanilkové lusky nevyhazujte. Dejte je do dózy s moučkovým cukrem. Budete tak mít po ruce vždy krásně provoněný vanilkový cukr.

Badyán

Osmicípé hvězdičky dodají pokrmům výraznou chuť, voní jemně po anýzu a mají kořeněnou vůni se sladkými tóny. Badyáník je stálezelený neopadavý strom, který se vyskytuje v lužních lesích a kolem potoků. První sklizeň může proběhnout po šesti letech, poté je ale možné badyán sklízet z jednoho stromu až 100 let. Dvakrát ročně, na jaře a začátkem podzimu, se sklízí ještě nedozrálé dužnaté plody, které se pak suší na slunci, až zdřevnatí a získají tak charakteristickou chuť i vůni. Patří mezi hojně používané koření ve vietnamské, čínské i indické kuchyni. Je jednou ze složek pro „koření pěti vůní“. Kromě toho se hodí do sladkých pokrmů i teplých nápojů.

Babské rady říkají, že pravidelné užívání badyánu zvyšuje mužské libido.

Kurkuma

První záznamy o kurkumě pocházejí ze starověké Číny. Její výrazný pigment se dodnes užívá k mnoha obřadním rituálům i barvení rouch buddhistických mnichů. Chuť a vůně kurkumy vychází z místa pěstování. Má mírně nasládlou vůni. Pokud chcete zvýšit její pálivost, dá se skvěle nakombinovat se zázvorem, chilli nebo černým pepřem. Kurkuma zdomácněla především v asijské kuchyni. Má protizánětlivé účinky a někdy se jí říká indické zlato. Má silné antioxidační účinky, dokonce i podporuje činnost žláz, a zpomaluje tak počínající hormonální změny při přechodu. U nás ji nejčastěji používáme v podobě kari koření nebo kari pasty.

Špetku kari můžete přidat do různých druhů koláčů i slaného pečiva, dodá jim krásně žlutou barvu.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy Speciál 9/23"