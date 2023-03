Víte, jak probudit šestý smysl? Zkuste tento jednoduchý návod

Začněte se na všechny tyto signály soustředit a neignorujte je. Do deníku si zapisujte sny i zdánlivě nelogická vnuknutí. Také trénujte předtuchy. Když zazvoní telefon, zkuste odhadnout, kdo vám volá nebo si dopředu představte, co řeknete. Když stojíte před nějakým místem nebo budovou, vnímejte, jaké pocity vás u toho přepadají.

Nejprve je třeba, abyste dokázala poznat, když k vám intuice promlouvá. Není to totiž vůbec jednoduché, protože se projevuje různě a můžete ji zaměnit za běžné myšlenky. Většinou přichází ve formě tušení, fyzických pocitů (husí kůže, nevolnost), myšlenky nebo hlasu, s kterým můžete vést i dialog.

Vyznáte se v lidech? Víte, kdy někomu můžete nebo nemůžete věřit? I to patří mezi schopnosti, kterým vládne intuice. Samozřejmě při komunikaci gesta, výraz obličeje a tón hlasu hodně napoví. Vnímat ale můžeme i auru, kterou dotyčný kolem sebe šíří. Je to energetické pole, které pomocí třetího oka vidíme, než s ním vůbec promluvíme.

Rituál pro aktivaci třetího oka

Existují rituály, které dokážou třetí oko otevřít. Bez duchovní přípravy se ale může stát, že se vám to nepovede a poté vás budou provázet nepříjemné pocity, které naštěstí po několika dnech ocení. Pokud se do toho nechcete sama pouštět, obraťte se na odborníka, který toto dokáže. Sama můžete provést aktivaci před zrcadlem. Ve spodním prádle nebo úplně nahá se pohodlně usaďte před zrcadlo. Dívejte se na čelo mezi obočí a soustřeďte se na svůj dech. Může trvat opravdu dlouho, než proniknete do svého podvědomí.

Pomoci vám může cvičení, při kterém se aktivace posiluje. Při pohledu do zrcadla si představte bílý oslnivý paprsek, který obsahuje všechny barvy duhy, jak prostupuje vaším tělem od korunní čakry (prostor nad hlavou) až ke křížové oblasti. Nejprve z paprsku vytáhněte červenou barvu a zaplňte jí všechny části těla. Pokračujte oranžovou, žlutou, zelenou a modrou barvou.