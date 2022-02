Víte, kolik hůlek spotřebují Číňané za rok? Padne na ně 20 milionů stromů

Číňani prostě milují své tradiční jídlo a stolování, takže si dřevěné čínské hůlky nenechají vzít, ať se děje, co se děje. A že je kvůli tomu nutno pokácet 20 milionů dvacetiletých stromů ročně? Nevadí! Než by obyvatelé Číny vyměnili jednorázové hůlky za klasické příbory, raději zaplatí speciální pětiprocentní daň. Jak se asi na těchto číslech podepíše stravování sportovců účastnících se momentálně zimních olympijských her v Pekingu? Více o výrobě hůlek na videu v úvodu článku.