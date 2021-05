Vladimír Menšík zemřel před 33 lety. Proč herec nezvládal své démony?

V sobotu 29. května 2021 uplynulo třiatřicet let od jeho předčasné smrti. Bylo mu necelých padesát devět let. Přestože přišla jeho smrt náhle, tak moc nečekaná nebyla. Vladimír Menšík totiž žil naplno, neznal míru v ničem, a přestože se od útlého věku léčil s těžkou nemocí, jako by na tom vůbec nezáleželo. Rád flámoval a rád se taky napil. Dokázal bavit celou společnost a bavil diváky ve filmech, v nichž se objevil. A baví dodnes.