VLAĎKA (44): Nevěděla jsem, jak být aktivní v posteli. Musela jsem se to učit

Vlaďčin manžel Tomáš přišel po dvaceti letech soužití s prosbou o peprnější sexuální život. Stále stejný erotický scénář ho už nebaví a chtěl by, aby byla Vlaďka odvázanější. Pro Vlaďku to byl problém, vždy se během milování spíše nechávala vést. Nakonec se ale naučila, jak být divoká v posteli.

„Mrzí mě to, ale začínám se s tebou v posteli nudit. Už je to tolik let všechno stejné a bez nápadu. Vždy máme sex u nás v ložnici, téměř pokaždé skončíme se stejnou polohou a mnohdy mi už u toho přijdeš taková apatická, bez jiskry a elánu. Mám pocit, že si chceš splnit svoji povinnost a tím to pro tebe končí.“

Když jsem poslouchala manžela, jak mi vytýká kvalitu našeho sexuálního života, byla jsem celkem překvapená. Ano, je pravda, že je náš milostný život už několik let stejný, ale já jsem měla pocit, že je to přesně tak, jak nám to oběma vyhovuje.

Když jsme v diskuzi pokračovali dále, nabyla jsem dojmu, že by chtěl mít v posteli nějakou dračici. Někoho, kdo bude pořádně divoký, akční a hodně iniciativní. Bohužel jsem nikdy taková nebyla, protože to prostě není moje přirozenost. Spíše jsem se vždy držela stranou a nechala jsem Tomáše, aby mě vedl.

Musím se přiznat, že jsem na debatu s Tomášem musela myslet ve dne v noci. Nejprve jsem si říkala, jestli snad neměl nějakou jinou ženu, se kterou zažil něco divokého a potom to chtěl i po mně. Hlavou mi ale běhaly argumenty, že to musí být hloupost.

Kdyby to tak bylo, neříkal by mi svá sexuální přání a nechtěl by, aby se náš sexuální život změnil. Miluje mě, chce jenom mě, a proto se mi svěřil. Jednoduše si po těch letech přeje, aby se naše milování trochu změnilo a okořenilo. Chce, abych byla v posteli divoká. A já se tedy budu snažit.

Divoký a mnou iniciovaný sex mi bohužel nic neříkal. Musela jsem tedy začít zjišťovat, co muži milují. Jak na něj, aby se mu to líbilo a bylo to přesně podle jeho představ. Mou největší záchranou byla moje kamarádka Sandra. Ta je prototypem sexuální dračice.

Co si budeme povídat – je o deset let mladší než já, nemá rodinu ani žádného stálého partnera. Posedává po barech a klubech a mnohokrát se tam seznámí s novou, pro ni krátkodobou známostí. Její styl života jí takto vyhovuje a já ji beru takovou, jaká je. Sandra pro mě tedy byla v tomto případě hlavním zdrojem informací. Přesně ví, co muži chtějí.

Dozvěděla jsem se mnoho rad a návodů, jak být divoká v posteli. Začínalo to od sexy spodního prádla přes erotické hračky, olejíčky a gely až po divoké nápady. Poradila mi, abych se s Tomášem milovala na nezvyklých místech.

Měla bych být více iniciativní, vést naše erotické hrátky, občas utrousit nějaké to sprosté slovíčko, napsat Tomášovi erotickou SMS, naplánovat divoký večer. Všechno se to krásně poslouchalo, ale já jsem v sobě cítila strašný blok. Stačilo mi představit si některé věci a hned jsem věděla, že to není moje přirozenost.

Chtěla jsem ale náš vztah s Tomášem zachránit a dokázat mu, jak moc ho miluji. Obléct si sexy spodní prádlo pro mě byla hračka. Musela jsem ale začít nějak nenásilně a opatrně. Hledala jsem kompromis mezi mou přirozeností a tou divokou potvorou, kterou chce mít Tomáš v posteli.

Naplánovala jsem tedy večeři v restauraci. Počítala jsem s nutnou dávkou alkoholu, abych se pořádně odvázala. Cestou domů jsme si to rozdali v autě a Tomáš byl moc spokojený. Ještě další dny jsem viděla, jak z něj jeho ukojenost sálá, což pro mě byla velká motivace.

Zpočátku jsem si před každou mojí divokostí v posteli musela dál skleničku vína na kuráž. Později to ale už šlo samo a našla jsem v sobě tu divokou kočku. Přišla jsem na to, jak na Tomáše v posteli a co chce.

Alkoholičkou jsem se nestala a sex mě začal mnohem více bavit. Někdy stačí překonat samu sebe a věřit si. Pak možná dokážete věci jako já a zachráníte tím sebe, své manželství a třeba i celou rodinu.