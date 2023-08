VLAĎKA (45): Nesouhlasím s tím, aby se dcera nechala tetovat, nedokážu jí to ale rozmluvit

Nejsem ve svém věku žádný staromilec, dokážu pochopit, že moje dcery žijí v jiné době, než jsem vyrůstala já. Mají jiné možnosti, jinak se oblékají, jinak se baví a mají i jiná přání, než jsme měli my.

Starší dcera brzy oslaví sedmnácté narozeniny a letos přišla s tím, že nechce žádné dárky, ale že má přání nechat si vytetovat na paži nebo na lýtko nějaký menší motiv, a od nás by chtěla finančně přispět. Oba nás to s manželem zaskočilo, nechali jsme si čas na rozmyšlenou, jak s tímhle sdělením naložit. Dcera má pochopitelně spoustu argumentů, proč by se měla nechat tetovat – tetovaní jsou nejen kluci ve třídě, ale i většina spolužaček má nějaké tetování. A ona přece nemůže zůstat pozadu, navíc se jí tetování líbí.

Manžel se tím tolik netrápí, moc si těch mladých nevšímá, ale mně se vůbec nelíbí představa, že budu mít „počmáranou dceru“. Vídám teď v létě všelijaké výtvory na končetinách a tělech mladých lidí a většinou mi to přijde jako laciné malůvky na kůži.

Je pravda, že se setkám i s propracovanými motivy vícebarevnými, pokrývajícími celé paže, ramena, i z výstřihů vykukují tetování. U vody se slečnám při předklonu odhalují dekorativní malůvky pod pasem i na hýždích, ale pořád pro to nemám pochopení. Ještě tak kdo si přiveze z dovolené jako suvenýr „tetování“ henou, to beru, není to věc trvalá.

Dcera doráží, jestli už jsme se rozhodli, zda jí přispějeme, vůbec nepřemýšlí o tom, že bychom jí tetování nemuseli dovolit, prostě bere jako samozřejmost, že si nechá na lýtko vytetovat malého dráčka. Mám ovšem obavy, že tím to neskončí, a jak vidím, po těle je spousta míst, kde se dá tvořit. Marně se zatím snažím dceři její úmysl rozmluvit, poukazuji na možná zdravotní rizika, nic platné.

Pozvala jsem k nám dokonce kolegu z práce, který si nechal barevně potetovat ruku nad zápěstím, toužil po takovém tříbarevném listu, a nakonec se ho dočkal. Problém se objevil v krátké době, kdy mu začala ruka otékat a po konzultaci na kožním oddělení se dozvěděl, že má alergii na červený tetovací inkoust. Léčba nebude jednoduchá, tetování se odstranit v tomto stadiu nedá. Ale ani to dceru nijak nezviklalo…

Snažím se jí vysvětlit, že nebude stále mladá s vypjatou pokožkou, že se v životě může postava hodně měnit a že v pozdějším věku ochabuje pokožka každému. Potom přestane být tetování ozdobou a odstranění není jen časově a finančně náročné, ale i bolestivé.

Všechno marné, kvůli hloupému nápadu s tetováním se u nás každá diskuze o něm zvrhne v hádku, kdy dcera uraženě bouchne dveřmi, aby si mohla postěžovat některé spolužačce, jak má nemožnou matku (i otce). Nenechá si poradit ani od o rok mladší sestry, a jak se blíží termín narozenin, je to s dcerou stále horší.

Nevím, jak ji přesvědčit, že nedělá dobře. Když vidím potetované plnoleté, zůstávám někdy v úžasu, ale říkám si, že je to jejich tělo, jejich rozhodnutí a že jim zřejmě nikdo nebránil se nechat tetovat. Možná jsem přes svoje původní tvrzení opravdu staršího smýšlení a svůj negativní postoj dávám nepokrytě najevo.

Vzpomínám, že za mého raného dětství bývalo tetování nechvalnou ozdobou podivných existencí, tetovali se námořníci. Ale proč by si měla nechat pokazit pokožku moje paličatá sedmnáctiletá dcera? Jen proto, že to vidí u ostatních?

Nevím, pochybuji o tom, že dcera se svého úmyslu vzdá úplně. Letos ještě nebude plnoletá, ale jestli si našetří z kapesného a dárků od babiček, může za rok přijít domů ozdobená i bez našeho vědomí.