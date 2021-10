Vlasový peeling: Jak zbavit pokožku hlavy všech nečistot a nechat ji dýchat!

Peeling neboli exfoliace je proces, při němž se z povrchu těla odstraňují odumřelé kožní buňky a další nečistoty. Co se týče kůže na těle, jistě pro vás peeling není žádnou novinkou, stejnou péči si však zaslouží i pokožka hlavy. Díky vlasovému peelingu totiž z vlasů odstraníte i zbytky vlasových přípravků, jako jsou kondicionér, lak či gel.

Jak ho používat?

Vlasový peeling se nanáší rovnoměrně po celém povrchu pokožky hlavy. Dopřejte si důkladnou masáž, aby byl efekt co nejdokonalejší, a poté peeling spláchněte čistou vodou. Teprve pak následuje klasická péče, jako je šampon a kondicionér. Jelikož peeling nanášíte hlavně ke kořínkům vlasů, můžete do délek zároveň použít vyživující masku. Nezapomínejte na to, že vlasový peeling nenahrazuje klasický šampon!