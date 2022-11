V míse rozmíchejte 50 g krupicového cukru a asi 3 lžíce horké vody. Přisypte 300 g vyloupaných vlašských ořechů a dobře promíchejte. Ořechy rozložte na plech vyložený papírem na pečení, posypte je 50 g cukru smíchanými se špetkou soli, dejte do trouby vyhřáté na 160 °C a pečte asi 20 minut, dokud ořechy nezačnou zlátnout.

Zapomeňte na to, že vlašské ořechy se hodí jen do sladkých pokrmů.…

Do pánve nasypte 200 g krupicového cukru, přilijte 250 ml vody a vařte, dokud nevznikne hustý sirup. Přisypte 200 g vlašských ořechů a za stálého míchání nechte sirup zkaramelizovat . Nakonec přidejte asi lžíci másla, ještě krátce za stálého míchání orestujte, ořechy přesypte na plech pokrytý papírem na pečení a nechte vychladnout. Během chladnutí od sebe ořechy oddělte, aby nezůstaly slepené. Pokud chcete ořechy ještě trochu vylepšit, můžete ke konci přidat trochu mleté skořice, špetku soli nebo část krupicového cukru nahradit vanilkovým.

Máte doma sklizené ořechy a přemýšlíte, co s nimi udělat? Uložte je…

Připravte si stejné množství dobré tmavé čokolády a vyloupaných půlek vlašských ořechů. Čokoládu rozlámejte na kousky, nasypte do kovové misky umístěné nad hrncem s vroucí vodou a zahřívejte, dokud se čokoláda nerozpustí. Namáčejte do ní půlky ořechů a nechte je ztuhnout na plechu s papírem na pečení. Chcete-li ořechy ještě trochu vylepšit, posypte je před úplným ztuhnutím čokolády pár zrnky mořské soli, troškou mletého chilli nebo mleté skořice. Místo samotné tmavé čokolády můžete také ořechy obalit i v dobré čokoládové polevě.

V misce rozšlehejte jeden bílek se lžící vody, až vznikne řídká pěna, a promíchejte ji v míse s 500 g vyloupaných vlašských ořechů. V další misce smíchejte 120 g cukru, lžičku mleté skořice a půl lžičky soli. Tuto směs nasypte na ořechy a promíchejte. Vlašské ořechy rozložte v rovnoměrné vrstvě na plech vyložený papírem na pečení, dejte do trouby vyhřáté na 120 °C a pečte asi hodinu. Po každých 15 minutách vždy ořechy promíchejte. Hotové ořechy přesypte na studený plech s papírem na pečení a za průběžného míchání je nechte vychladnout, aby se k sobě neslepily.

Domácí nutella z vlašských ořechů

Suroviny

2 hrnky vlašských ořechů

3 lžíce erythritolu

2 lžíce kakaa (bez sacharidů)

4 lžíce oleje z vlašských ořechů (nebo kokosový tekutý)

Postup

Vlašské ořechy nasypte do sekáčku a mixujte, dokud nebudete mít konzistenci podobnou mouce. Setřete rozemleté ořechy ze stěn nádoby a pokračujte v mixování, dokud nedocílíte krémovější konzistence. Tuto fázi opakujte častěji, ať máte dokonale namleté všechny ořechy. Po lžících přidávejte olej, ořechy půjdou lépe umixovat do jemné krémové konzistence. Nakonec přidejte kakao a erythritol a umixujte do jemné, téměř tekuté nutelly.