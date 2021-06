Vlasta Burian: Herečka Lída Baarová králi komiků málem rozvrátila manželství

Když bylo Burianovi jednadvacet let, přišla na svět jeho nemanželská dcera Emilka. Narodila se z poměru s tanečnicí Anči Pírkovou. V pětadvaceti se pak Vlasta Burian oženil s Františkou Červenkovou, které říkal Nina. Seznámili se vlastně kvůli sázce. Františka-Nina se totiž s kamarádkami vsadila, že toho herce, co se jim tak líbil v kabaretu, svede. A povedlo se. Po svatbě bohužel Nina potratila a už nikdy se jí nepodařilo otěhotnět. Nakonec s Burianem vychovávali jeho nemanželskou dceru, protože její matka tanečnice se o ní moc nestarala.

Díky tomu, že Burianovi byla manželka pořád nablízku, ohlídala si většinou i nájezdy mladých ambiciózních hereček. Jen jednou mělo jejich manželství namále – kvůli mladičké Lídě Baarové, do níž se král komiků zamiloval jako student. Nina to udělala chytře – zašla za Lídinými rodiči, ti dceři domluvili – a manželství bylo zachráněné!

Ve společnosti byl Vlasta Burian zábavný, doma melancholický a náladový. Trpěl totiž maniodepresivními stavy. Byl také obrovsky bohatý. Za jeden film dostával sto tisíc korun, což bylo desetkrát víc než honoráře největších hvězd Lídy Baarové nebo Adiny Mandlové. Byl tak populární, že po něm dokonce pojmenovali nově vyšlechtěnou růži. A stejně jako Karel Hašler i on měl bonbony, které nesly jeho jméno – Burianky.

Největší popularitu přinesl známému komikovi film. Režiséři ve filmu i na divadle to s ním ale měli těžké. Nerespektoval text daný autorem, na jevišti pokaždé improvizoval, překvapoval kolegy. Žádné představení nebylo tedy stejné. Byl ale báječným imitátorem a vynikajícím komikem. Dokázal ztvárnit nejrůznější role, všemožná zaměstnání a charaktery.

Obvinění z kolaborace

Po válce byl obviněný z kolaborace, dostal půlmilionovou pokutu, přišel o divadlo i vilu (tady byla poté zřízena školka), pět let nesměl hrát a šel sedět na tři měsíce do vězení. To ho zlomilo. Pracoval v dolech a ubytovnách pro rekreanty. Když mu vypršel zákaz hraní, v 50. letech už účinkoval jen v estrádách a na večírcích v závodních klubech. Výjimkou byla role v pohádce Byl jednou jeden král.