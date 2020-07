Vlastina Svátková prozradila: Triky a kosmetika, které herečka používá

Herečka a spisovatelka Vlastina Svátková (37) má přirozené krásy na rozdávání. Nic však neponechává náhodě a vzorně se stará o svoji pleť, vlasy i postavu, říká však, že ji hodně ovlivňuje duševní pohoda. Jaké tajné tipy v péči o zevnějšek doporučuje?

„Slunce je pro pleť smrt!" Péči o pleť beru jako komplexní proces. Nejlépe vypadám, když zdravě jím, dobře spím, jsem ve svém životě spokojená a šťastná a pleť nezatěžuji přemírou chemických produktů. Neznamená to, že používám ortodoxně jenom organické, přírodní produkty, ale jakmile nebojuji s konkrétním problémem pokožky, je většina mých produktů co nejméně zatížená chemií. Snažím se používat co nejméně přípravků, nebaví mě trávit čas v koupelně aplikací několika druhů krémů. Základem je čistá, zdravá pleť. Takže důkladně čistím ráno i večer. Momentálně používám čisticí krém od Honua, mám ráda i značku Gressa, dieNikolai nebo českou Omorfia. Pak nastříkám na pleť nějakou čistou pleťovou vodu, výborný je perlový a růžový hyaluronový toner od značky Agent Nateur a na navlhčenou pleť dávám olej nebo krém. Pokud použiji krém, tak s co nejvyšším ochranným faktorem, protože slunce je pro pleť smrt a pigmentových skvrn se už nezbavíte. Nejlepší značka na ochranu před sluníčkem je Institut Esthederm. Líčím se minimálně, lehký přírodní make-up značky Kjaer Weis nebo tekutý od Sappho nebo pudrový od Gressa. Řasenka a tvářičky. Na večer výrazná rtěnka, opět přírodní, bez chemických látek. Večer se opět důkladně odlíčím, a pokud mám vysušenou pleť, dávám si krém od značky dieNikolai, Šafránové osvěžení, který je hutný jako maska nebo olej. Výborné a nádherně voňavé jsou oleje italské značky Ambadué. Tajný tip na výborný produkt je EPIGRAN od Dr. Grandel a prebiotický koncentrát od značky Ayuna.

„Většinou se vracím k přirozené barvě" Investovala jsem do fénu a sady airwrap značky Dyson. Je to drahá záležitost, ale konečně si umím upravit vlasy! Na barvu chodím do salonu Le Salon v Praze, kde používají skvělou organickou značku Oway, která má nejenom péči, ale i barvy na vlasy. Na speciální rituály Oway chodím do Red Salonu. Je to zážitek. Jinak nemám problém často měnit vzhled, ostříhat se na krátko, nechat se nabarvit na hnědo a po měsíci zase na blond. Ráda se měním a zkouším nové věci. Nakonec se ale stejně vždy vrátím k tomu, co si myslím, že mi sluší nejvíc, a to je moje přirozená barva. Co se týče produktů, kromě Oway používám přírodní, organické značky na finální úpravu vlasů od značky Essere. Je skvělé, že dnes už přírodní produkty fungují stejně dobře jako klasické chemické produkty.

„Cvičení je závislost a potřeba" Nedržím diety, nedřu, nemučím se, nepočítám kalorie. Vztah k tělu a péči o něj vnímám jako koncept vícero složek: od přijetí toho, jaké tělo mám, po napojení se na pocit, kdy jsem sytá. Jím vše, na co mám chuť, ale nepřejídám se a ani si neubližuju jídlem, které je nezdravé, které je z fast foodu. Na to se mám moc ráda. Intenzivněji jsem začala cvičit až během zákazu pohybu v čase Covidu. Jakmile člověk překoná ten nejtěžší začátek, kdy ho všechno bolí, nemá sílu, energii ani chuť, okamžitě se zapotí a má pocit, že to stejně nemá smysl, přijde vlna obrovské energie a potěšení z pohybu. Stane se z toho závislost a potřeba. Ne nutnost a otrava. Když člověk dělá něco, co ho baví, je to pak rychle vidět na duši i na těle. Posiluju jenom doma vlastní váhou, mám běžecký pás, ale nejlepší je stejně běhat venku v přírodě. Nebo jezdit na kole. Cokoliv, co vás baví.