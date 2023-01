Vlastní matka jako tchyně: Jaké jsou nevýhody sologamie čili svatby sama se sebou?

Kupříkladu v Japonsku lze pořídit sologamní svatební obřad na míru. Pomineme-li absenci ženicha, liší se „sólo–svatba“ od běžné svatby snad jen poněkud překvapenými příbuznými. Nevěsta si svůj velký den může užívat opravdu plnými doušky. Vše je v její režii, s nikým se o jeho průběhu nedohaduje a bez kompromisů si splní absolutně každé svatební přání. Až potud to zní vcelku idylicky. Ale co nevýhody? Pojďme si je nastínit s vydatnou dávkou novoroční nadsázky…

Za tchýni máte vlastní matku

S tchýněmi bývá často potíž, výhodou je, že jsou z počátku vztahu zpravidla rezervované. Životní moudra a „dobré rady“ dávkují pozvolna. Obvykle tak testují, kam až u vás doma mohou zajít. Budete-li mít za tchýni vlastní matku, přeskočí tuto fázi s obratností mladičké srnečky a bude vám od svatebního dne povídat úplně do všeho. Aby ne, je na to roky zvyklá. Co by pak „solo–novomanželka“ dala za starý dobrý model lehoučce jedovaté tchýně.