Vnitřní zvíře určuje naši povahu. Jak poznáte, které je to vaše?

Část 1 / 12



Bizon Silný bizon je symbolem hojnosti, prozřetelnosti a ochrany. Pomůže vám překonat problémy, kterými procházíte, ovšem za předpokladu, že k sobě budete poctivá. Když dáte na svou intuici a nebudete hluchá k tomu, co vám našeptává váš vnitřní hlas, posílíte svého ducha. Geopatogenní prokletá místa: Ohrožují psychiku i fyzické zdraví. Jak je najít?

Pokračování 2 / 12 Had Had vůbec není jen zákeřný slizák. Symbolizuje magickou energii, osobní sílu a schopnost uzdravovat se. Představuje tu nejsilnější zemskou energii. Pokud je vaším vnitřním zvířetem had, máte vyhráno a čekají vás úspěchy. Pochopitelně nemůžete jen stát se založenýma rukama. Květomluva na Valentýna: Co symbolizují květiny, které dostanete či darujete?

Pokračování 3 / 12 Jelen Jelen, ač zvíře obrovské, kupodivu představuje mírumilovnost, nevinnost a oddanou lásku. Připomíná, že ať se děje cokoli, měla byste mít pořád na paměti, co je v životě opravdu důležité. A asi vás nepřekvapí, že je to láska. Jelen by vám také měl připomenout, že se v těžkých obdobích nemáte rozpakovat požádat o pomoc své blízké. Horoskop lásky: Která znamení se k sobě hodí?

Pokračování 4 / 12 Jestřáb Jestřáb je dravec. A umí létat. Právě proto je prý poslem vyšší moci. Když se ve vašem životě objeví, klidně i ve snu, začněte pozorně sledovat znamení, které vám osud dává. S jestřábem totiž vždycky přichází něco důležitého, co byste neměla ignorovat a z čeho byste se měla poučit. Hubněte podle temperamentu: Pro koho se hodí běh a pro koho zumba?

Pokračování 5 / 12 Kočka Asi vás nepřekvapí, že kočka je symbolem ženské a navíc duševní energie. Kočky jsou nezávislé, majetnické, s nikým se o nic nedělí, ale s potěšením všem vládnou. Takže pokud se vám do myšlenek vkrádá zrovna tahle malá šelmička, nejspíš je čas porvat se o to, co je vaše. Vytáhnout drápy a vykašlat se na kompromisy. Rozdíl mezi ženami, které pijí červené víno, a těmi, co pijí bílé. Platí to i o vás?

Pokračování 6 / 12 Liška Tohle zrzavé zvíře není jen mazané a lstivé, ale má taky smysl pro humor a pud sebezáchovy. Proto se také říká: liška podšitá. Když se vám přihodí nějaká lapálie anebo musíte řešit závažnější problém, liška radí jedno – nesnažte se vyhrát za každou cenu, někdy totiž platí, že kdo uteče, vyhraje. Co je to karma a jak si ji vylepšit pro příští životy

Pokračování 7 / 12 Medvěd Hřmotný medvěd je kupodivu snílek a taky léčitel. Symbolika medvěda je spojená s podvědomím, nevědomím a se spiritualitou. Že byste to do medvěda neřekla? Chlupáč vám naznačuje, že se nemáte trápit maličkostmi a podružnostmi. Popřemýšlejte o tom, co je v životě podstatné a co ne. Města podle horoskopu: Býci se budou cítit skvěle v Tokiu, Váhy v Římě

Pokračování 8 / 12 Myš Taková malá (většinou) mrška a jaký má vliv! Jste-li mentálně spojená s myší, jste zaměřená na detail, vlastní je vám nevinnost a důvěra. Myši bývají opatrné a hodně závislé na rodině. A právě tam byste také měla v životě hledat pomoc a oporu. Nepřehánějte to ani s prací, méně se stresujte a věnujte alespoň nějaký čas svým blízkým. Zhubněte do plavek podle svého živlu: Ohnivá se zumbou, zemská s tancem

Pokračování 9 / 12 Motýl Motýl sice není tak úplně zvíře, ale taky má důležitou úlohu v našem vědomí. V životě ukazuje na různé životní cykly, proměny, a to nejen na těle, ale i na duši. A prý někdy může být zprávou od milovaného člověka, který vám umřel. Když souzníte s motýlem, měla byste se věnovat sama sobě a snažit se dosáhnout klidu a míru Manželé podle horoskopu: Se Střelci si užijete peníze, s Býkem plánování

Pokračování 10 / 12 Pavouk Pavouk, který většině z nás připadá odpudivý, reprezentuje vyjádření vlastní reality. Tká své pavučiny a symbolizuje tak vše, co si přinášíme do života. Je symbolem psaného jazyka a komunikace. Pokud ho uvidíte, může se jednat o varování, abyste se nenechala chytit do sítí, které utkal někdo jiný. Milenky podle horoskopu: Vodnářky experimentují, Váhy jsou nejisté

Pokračování 11 / 12 Pes Pes představuje věrnost, péči, ochranu, lásku ke „smečce“ a také divokou a nespoutanou energii. Pes chrání, pečuje, hlídá a těší. Pokud máte ke psům blízko, mohou se radovat hlavně vaši blízcí, protože to znamená, že jste pro ně opravdovou oporou. Nejkrásnější pelíšky pro psy, které si doma vyrobíte za pár korun

Pokračování 12 / 12 Sova Moudrá sova má pod svými křídly magii, tajemství a utajené vědění. Když se ve vašem životě objeví sova, asi byste měla věnovat co největší pozornost něčemu ve svém životě, nejčastěji zdraví, ať už psychickému nebo fyzickému. Další vnitřní zvířata najdete zde: Pes nebo želva: Jaké je vaše vnitřní zvíře a co o vás vypovídá?