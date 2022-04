Voda z brambor nepatří do kanálu. Je plná minerálů a léčí! Jak ji využít?

Sláva bramborám!

Brambory jsou úžasná potravina, která by si u nás zasloužila postavit pomník, neboť během válek a chudých let zachránila víc životů, než bychom si dokázali představit. Brambory jsou trvanlivé, lehce stravitelné, obsahují minimum tuků, přesto díky škrobům dodají dostatek energie. Syrové obsahují i řadu vitaminů, ty však bohužel varem degradují – zejména pak vitamin C a vitaminy řady B. O poznání stabilnější jsou minerály, které ale bohužel často vylejeme i s vodou, v níž se brambory vařily. Vyléváme nejen je, ale i další bioaktivní látky. Je tedy doslova hříchem vodu po vaření z brambor, až na jednu výjimku, vylévat. To věděly už naše babičky a připravovaly z ní tolik oblíbený oukrop – polévku, jejíž základ byla voda z uvařených brambor, tou hospodyňky na talíři zalily hromádku česneku utřeného se solí, přidávala se i lžíce sádla, majoránky, kmínu a někdy i krajíc chleba a vařená šťouchaná brambora.

